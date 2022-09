Der FC Red Bull Salzburg gewinnt gegen die WSG Tirol mit 2:0 (1:0) und verbucht damit in der ADMIRAL Bundesliga seinen 5. Sieg in Folge, vier davon zu Null. Bis (vorerst) morgen klettert der Serienmeister aus der Mozartstadt damit auf Platz 1. Siehe auch SPIELBERICHT. Die wichtigsten Statements zu dieser Partie der 7. Runde siehe nachfolgend.

Der 19-jährige Franzose Lucas Gourna-Douath, mit kolportierten 13 Mio. Euro teuerster Sommer-Neuzugang in dieser Saison bei den Roten Bullen, wurde bei seinem BL-Debüt für den FC Red Bull Salzburg in der 60. Min. eingewechselt und lieferte eine solide Partie ab.

FC Red Bull Salzburg – WSG Swarovski Tirol 2:0 (1:0)

Samstag, 3. September 2022, Red Bull Arena Wals Siezenheim, Z: 10.057, SR: Harald Lechner

Tore: 1:0 (13.) Okafor, 2:0 (79.) Diarra.

"Sind noch nicht bei 100%, aber..."

Matthias Jaissle (Trainer RB Salzburg) über...

...das Spiel und Ausblick AC Milan-Duell: „Sind noch nicht bei 100 Prozent, aber auf einem sehr guten Weg. Die letzten Wochen zeigen absolut in die richtige Richtung. Auch heute, speziell in der Anfangsphase, haben die Jungs ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ich hoffe, wir sehen am Dienstag über viele Phasen des Spiels wieder einen so engagierten Auftritt wie heute, speziell in der Anfangsphase, und dann ist es vielleicht doch möglich, den AC Mailand zu ärgern.“



…die Verletzung von Luka Sucic: „Es wird hinsichtlich Dienstag eine ganz enge Geschichte. Wir müssen schauen, wie er auf die Behandlung reagiert. Hoffentlich fällt er uns nicht allzu lange aus.“

"Wäre ein Traum, der..."

Dijon Kameri (RB Salzburg) über...

...sein Startelfdebüt: „Vor dem Spiel war ich natürlich ein bisschen nervös, aber im Spiel kann ich das sehr gut ausblenden und ab da habe ich das Spiel einfach nur genossen. Und ich denke auch, dass ich eine gute Leistung gebracht habe.“



…das Spiel: „Die Mannschaft hat es wieder sehr gut gemacht. Wir haben Wattens eigentlich keine Chance gegeben. Die Null steht und wir haben zwei Gurken gemacht. Das zählt dann am Schluss.“



…das kommende Champions League-Spiel am Dienstag gegen AC Milan und einem möglichen Einsatz: „Wäre ein Traum, der für mich in Erfüllung gehen würde.“



…weiter vor dem Milan-Duell: „Wir sind sehr fit. Wir wollen auch gewinnen.“



1:0-Torschütze Noah Okafor (RB Salzburg) über...

...das Spiel: „War ein souveränes Spiel. Wir haben wenig zugelassen und schlussendlich ein verdienter 2:0-Sieg. Natürlich war das kommende Champions League-Spiel etwas im Hinterkopf, aber wir haben versucht, uns so gut als möglich zu fokussieren. Wir sind bereit und schauen jetzt auf das Spiel am Dienstag gegen den AC Mailand.“



…seine Auswechslung und mögliche Verletzung: „Mir geht es gut.“



Luka Sucic (RB Salzburg) in der Halbzeitpause über seinen Genesungsprozess und einen möglichen Einsatz im kommenden Champions League-Spiel am Dienstag: „Mittlerweile geht es mir viel besser, aber ich habe noch leichte Schmerzen in den Adduktoren und werde sehen in den nächsten Tagen, wie es mir geht. Natürlich wird es eng. Wir brauchen eigentlich ein Wunder, dass es am Dienstag geht. Ich bin aber zuversichtlich und sage es noch nicht ab. Es könnte sich vielleicht sogar ausgehen.“

"Werden in Summe mit rd. 90.000 Fans Fußballfest feiern"

Stephan Reiter (wirtschaftlicher Geschäftsführer FC Red Bull Salzburg) über...

...die kommenden Spiele in der UEFA Champions League: „Wir alle freuen uns richtig auf die Champions League. Wir werden in Summe mit rund 90.000 Fans (in den drei Heimspielen der Gruppenphase, Anm.) ein Fußballfest feiern können in Salzburg, so wie es sich gehört mit den Fans im Rücken.“



…ein mögliches internationales Überwintern: „Das entspricht genau unseren Budgetvorstellungen. Ich sage immer, wir wollen überwintern. In das Achtelfinale der Europa League einzuziehen, wäre ein fantastisches Ziel. Natürlich haben wir letztes Jahr etwas Außerordentliches geschafft und das macht Hunger auf mehr.“



…mögliche Ziele in der Champions League: „Man muss immer die Relation sehen mit den Gegnern, mit denen wir in der Champions League spielen. Wir sind klarer Außenseiter. In Topf eins und zwei gibt es keine Mannschaft, wo wir klar zu favorisieren sind. Wir können überraschen mit unserer Spielidee und wenn wir das konsequent weiterverfolgen und auf den Platz bringen, was wir können, dann bin ich überzeugt, dass wir das eine oder andere wiederholen können.“



…die Verletzung von Luka Sucic: „Das ist natürlich eine Meldung, die nicht gut angekommen ist. Es ist aber schon öfter passiert in den vergangenen Saisonen, dass Schlüsselspieler ausgefallen sind und es sind immer wieder Spieler nachgekommen, die überraschen konnten. Ich bin mir sicher, dass Matthias mit seinem Team die richtigen kreativen Lösungen finden wird.“

Salzburgs Schlussmann Philipp Köhn, hier vor WSG Tirol-Rückkehrter Thomas Sabitzer (LASK-Leihe), hielt den Ball und zum bereits vierten Mal aus den jüngsten fünf Sieg-Partien der Roten Bullen "die Null" fest. Das eine Gegentor in den vergangenen 5 Spielen kassierte der 24-jährige, gebürtige Deutsche mit Schweizer Pass lediglich beim 2:1-Heimsieg über den WAC in Runde 4.

"War couragierter Auftritt, aber auch nicht mehr"

Thomas Silberberger (Trainer WSG Tirol) über...

...das Spiel: „War ein couragierter Auftritt meiner Mannschaft, aber auch nicht mehr. War schon ein verdienter, ungefährdeter Heimsieg von Red Bull Salzburg. Um heute hier was zu holen, war es zu wenig und hat zu vieles nicht gepasst.“



…das mögliche Abseitstor von Okafor: „Extrem schwer zu sehen ohne Linie.“

Ein couragierter Auftritt beim Serienmeister aus Salzburg brachte keine Punkte ein - der Spielbericht! 📰#RBSWSG | #WirSiegenGemeinsam pic.twitter.com/or09yyTnZc — WSG Tirol (@WSGTIROL) September 3, 2022

„Salzburg hat gewonnen, aber trotzdem lässt mich das Gefühl nicht los, dass sie noch nicht so weit sind, wie sie sich gerne sehen würden. Ich glaube, da ist man intern noch nicht ganz hundertprozentig mit allen Abläufen zufrieden. Mir fehlt die Bestimmtheit, die sie in den letzten Jahren ausgezeichnet hat. Für ihre Verhältnisse eigentlich zu wenig. Ich sehe es ein bisschen mit einem Fragezeichen vor Dienstag, wie weit sie jetzt wirklich sind.“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty