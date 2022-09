Unter den 16 Teams, die vor wenigen Tagen im UNIQA-ÖFB-Cup in Runde 3 aufgestiegen sind, befinden sich noch 9 ADMIRAL Bundesligisten und 6 ADMIRAL 2. Ligisten (Anm.: die 2. Mannschaften der Bundesligisten sowie RB Salzburg-Kooperationspartner FC Liefering sind beim Pokalbewerb nicht vertreten). Als einziger Drittligist ist noch der Wiener Sport-Club (aktuell Tabellendritter Regionalliga Ost) dabei, der sensationell in der 2. Runde ADMIRAL Bundesliga-Austeiger Austria Lustenau mit 2:0 ausschaltete. Am heutigen Sonntagabend fand die Achtelfinal-Auslosung statt, deren 8 Partien vom Dienstag, 18. Oktober bis Donnerstag, 20. Oktober 2022, ausgetragen werden. Nachfolgend die Paarungen.

Union Gurten-Goalie Felix Wimmer wehrte sich zwar mit dem Regionalligisten auf "allen vieren" gegen den hochfavorisierten Serien-ÖFB-Cup-Sieger FC Red Bull Salzburg. Die Roten Bullen gewannen vier Mal in Folge den Unqia-ÖFB-Cup und peilen in dieser Pokal-Saison den gesamt 10. Titel an.

3. Runde: 18. - 20. Oktober 2022

Austria Wien vs. Wiener Sport-Club

LASK Linz vs. FAC Wien

Austria Klagenfurt vs. FC Dornbirn 1913

SK Sturm Graz vs. GAK

WAC vs. BW Linz

FC Red Bull Salzburg vs. Admira

SV Ried vs. SV Horn

WSG Tirol vs. SK Rapid Wien

Die weiteren UNIQA ÖFB Cup-Termine

Viertelfinale: 3.-5. Februar 2023

Halbfinale: 4.-6. April 2023

Finale: 1. Mai 2023 in Klagenfurt (Wörthersee Stadion)

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at