VORHANG AUF auf kontinentaler Bühne! Showtime! Fußball-Festspiele für den FC Red Bull Salzburg, für den die Gruppenphase der UEFA Champions League 2022/23 mit einem Heimspiel gegen den italienischen Titelträger beginnt. Die Roten Bullen als Underdog! Der österreichische Serienmeister trifft am Dienstag, den 6. September 2022, auf den AC Milan - ab 21 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Dieses Match in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim wird vom serbischen Schiedsrichter Srdjan Jovanovic geleitet.

Salzburgs Chefcoach Matthias Jaissle mit dem 19-jährigen, französischen Sommer-Neuzugang Lucas Gourna-Douath, der am Samstag in der ADMIRAL Bundesliga für den FC Red Bull Salzburg gegen die WSG Tirol (2:0). sein Debüt gab.

Jaissle: "Wollen mutig und frech auftreten"

Auf die Roten Bullen, die in dieser Gruppe E neben dem AC Milan auch noch den FC Chelsea und Dinamo Zagreb als Gegner haben, wartet damit zum Auftakt gleich ein enormer Brocken.

Trainer Matthias Jaissle meint zu diesem Top-Duell: „Das Spiel gegen den AC Mailand ist natürlich ein absoluter Feiertag für uns. Milan ist eine Mannschaft mit riesigem Namen und riesiger Qualität. Wir wollen mutig und frech auftreten und unsere Spielweise auf den Platz bringen. Aber wir sind in dieser Partie schon der klare Außenseiter.“

Nicolas Seiwald freut sich auf dieses Duell, warnt jedoch: „Wir wollen mit einer guten Leistung und einem guten Ergebnis in die Gruppenphase starten. Aber wir wissen sehr genau, gegen wen wir da spielen und welche Top-Leistung es braucht, um gegen den AC Milan bestehen zu können. Mit unserer Intensität und unserem Pressing wollen wir ihnen wehtun. Wir werden uns auf jeden Fall entsprechend vorbereiten und alles dafür tun, damit wir den italienischen Meister ärgern können.“

3:2-Derby-Sieg vs. Inter - 21 Spiele unbesiegt in Serie A

Die Associazione Calcio Milano ist regierender italienischer Meister und wurde den Roten Bullen aus Topf 1 in die Gruppe zugelost. Die Mailänder sind 19-facher Titelträger in ihrer Heimat und haben drei UEFA Champions League-Trophäen bei sich stehen.

Nach dem 3:2-Erfolg (Tore: Youngster Rafael Leao mit 2 Toren und der französische Routinier Giroud) am gestrigen Samstag im Mailänder Derby gegen Inter Mailand (am Mittwoch in der Champions League daheim gegen den FC Bayern München) liegt das Team von Trainer Stefano Pioli, das in der Meisterschaft seit mittlerweile 21 Spielen ungeschlagen ist, mit 11 Punkten aus fünf Spielen auf Rang 2 der Serie A.

Salzburger zum 4. Mal in Serie in Königsklasse

Lange hatten die Salzburger in der Ära Red-Bull nach verpassten Playoff- und Quali-Outs auf die Champions League zu warten, mittlerweile ist der österreichische Serienmeister Stammgast und zum mittlerweile vierten Mal in Serie in der Königsklassen-Gruppenphase. In der UCL 2021/22 schafften es die Roten Bullen mit Platz 2 (hinter LOSC Lille) erstmals ins Achtelfinale. Zudem wurde die letzte Europacup-Saison ohne Heimniederlage (4 Siege, 1 Remis - letzteres im Achtelfinale gegen den FC Bayern München) abgeschlossen.

Der AC Milan spielte nach siebenjähriger Abwesenheit in der vergangenen Saison wieder in der Königsklasse, wo aber mit Platz 4 nach der Gruppenphase Schluss war. Das letzte Salzburger Duell mit einem Klub aus Italien fand in der UCL 2019/20 statt, wo es gegen Napoli daheim ein 2:3 bzw. auswärts ein 1:1 gab.

Personelles

Mamady Diambou (Knöchel), Sekou Koita (Knöchel), Justin Omoregie (Oberschenkel), Kamil Piatkowski (Oberschenkel) und Samson Tijani (Schien- und Wadenbein) fehlen. Der Einsatz von Luka Sucic (Leiste) ist fraglich.

Volle Red Bull Arena: frühzeitige Anreise und Öffis nutzen!

Aufgrund des großen Interesses an diesem Heimspiel der Roten Bullen wird eine frühzeitige Anreise bzw. die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel dringend empfohlen. Hier einige weitere Informationen:

• Beim Stadion gibt es keine öffentlichen Parkplätze.

• P-Nord kann nur mit entsprechender Berechtigung genutzt werden.

• Gratis-Shuttle ab 17:00 Uhr von und zu P-Messe, P-DOC und Hanuschplatz.

• Matchkarte = ÖV-Ticket ab 6 Stunden vor Spielbeginn.

• Salzburg AG NachtStern ist im Einsatz.

