Neben dem OÖ-Derby hatte am Derby-Sonntag in der ADMIRAL Bundesliga auch das Kärntner Kräftemessen zwischen RZ Pellets WAC gegen SK Austria Klagenfurt jede Menge zu bieten. Alle vorran 7 Tore! Nach zweimaligem Rückstand hatten die "Mentalitäs-Mannen" vom Wörthersee letztendlich das Happy-End auf ihrer Seite und entführen mit dem 4:3-Triumph drei Punkte aus der Lavanttal Arena und dem Wölfe-Revier. Siehe auch Spielbericht. Die wichtigsten Statements zu diesem Match der 7. Runde der ADMIRAL Bundesliga nachfolgend.

Dutt: "Das ist ein Entwicklungsprozess..."

Robin Dutt (Trainer RZ Pellets WAC): „Wenn man heute die Mannschaft sieht, ist es eine hochspannende Mannschaft. Eine sehr junge Mannschaft, die erst seit ein paar Wochen zusammenspielt. Man muss den jungen Spielern zugestehen, dass sie in einer Woche einen absoluten Sahnetag haben, aber nächste Woche dann wieder Fehler machen. Das ist ein Entwicklungsprozess, in dem es immer wieder Rückschläge geben wird, aber ich habe heute auch schon gesehen, dass wir richtig spannende Jungs im Team haben.“

WAC-Abwehrspieler Dominik Baumgartner (RZ Pellets WAC): „Wir sind richtig gut reingestartet und haben die erste Halbzeit dominiert und waren die klar bessere Mannschaft. In der zweiten Halbzeit war Klagenfurt besser und im Endeffekt haben sie es verdient, dass sie gewonnen haben.“



Michael Novak (RZ Pellets WAC): „Wir wenden extrem viel auf, um zu Toren zu kommen und geben sie so leicht her. Jede enge Partie schaffen wir es momentan, dass wir sie nicht für uns entscheiden.“



Alexander Kofler (ehem. Torwart RZ Pellets WAC) über sein Karriereende und momentane Situation beim WAC: „Man vermisst die Zeit als Profi, aber natürlich ist es auch Interesse, wie sich die Mannschaft entwickelt. Man kommt gerne zuschauen. Es braucht seine Zeit. ‚Liendi‘ (Michael Liendl, Anm.) hat sehr viel ausgemacht in den letzten Jahren, aber man sieht von Spiel zu Spiel, dass es die Jungen immer besser machen.“





Pacult: "Haben Schritt nach vorne gemacht..."

Peter Pacult (Trainer SK Austria Klagenfurt) über...

...das Spiel: „Viel Action, vor allem in der 1. Halbzeit ein gutes Tempo und natürlich sieben Tore. Ich bin natürlich glücklich, dass wir die Mehrzahl an Toren gemacht haben. Wir nehmen die drei Punkte aus Wolfsberg gerne mit. Voriges Jahr mussten wir uns in der Liga finden und sind defensiv gut gestanden. Jetzt haben wir den Schritt nach vorne gemacht, dass wir versuchen, vorne zu attackieren und das können wir im Moment gut umsetzen.“



…die momentane Tabellensituation: „Natürlich ist es mir optisch weiter oben lieber als unten, weil es auch im Kopf etwas tut für die Spieler und den Verein. Wir schauen, dass wir punkten wie ein Eichhörnchen, das vor dem Winter das Futter zusammensammelt.“



…dass er der 11. Trainer mit 100 Bundesliga-Siegen oder mehr ist: „Wenn du mir das nicht gesagt hättest, hätte ich es nicht gewusst, aber alle Achtung. Ich habe früher mit der Nummer 11 gespielt, also passt das.“

"Mannschaft glaubt an das, was sie macht"

Doppeltorschütze Markus Pink (SK Austria Klagenfurt): „Es war alles dabei, was sich ein Fußballfan gewünscht hat. Ein großes Kompliment an uns als Mannschaft. Wir waren zwei Mal in Rückstand und haben zwei Mal nachgezogen und die Partie gedreht. Die Mannschaft glaubt an das, was sie macht und dafür werden wir belohnt. Für mich ist es wichtig, dass ich die Tore schieße und das ist mir heute gelungen.“



Andreas Herzog (Sky Experte) über...

...Peter Pacult: „Er macht in Klagenfurt einen fantastischen Job. Hut ab, was Peter in Klagenfurt leistet.“



…aktuelle Verfassung der Mannschaft vom WAC: „Der WAC ist im Umbruch, keine Frage. Sie haben in den letzten Jahren extrem überperformt und in Europa für Furore gesorgt. Eine extrem junge Mannschaft mit talentierten Spielern, aber du musst auch Ergebnisse liefern. Sie müssen jetzt schleunigst in die Spur kommen und da muss man in der Defensive den Hebel ansetzen. Wenn du mit 17 Gegentoren die Schießbude der Liga bist, ist das für eine Mannschaft ein schlechtes Zeichen.“

