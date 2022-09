Hiobsboschaft nach Horror-Foul in der 21. Spielminute am Kärntner Fabian Schubert, geboren in Eisenkappel-Vellach, mit dem FC St. Gallen beim 2:1-Heimsieg über die Young Boys Bern in der Schweizer Super League. Gegenspieler Ulisses Garcia attackierte den 1,94 Meter großen Mittelstürmer, der im vergangenen Sommer vom damaligen Zweitliga-Meister FC Blau-Weiss Linz (im Foto im Dress der "Königsblauen") in die Schweiz wechselte, beim Torabschluss. Erschreckende Bilder machten hernach die Runde - siehe auch VIDEO.

Wie sich nun herausstellte, zog sich Fabian Schubert einen Schien- und Wadenbeinbruch zu und wird monatelang verletzungsbedingt ausfallen. Der großgewachsene Goalgetter, der sich zuletzt in prächtiger Form sowie Torlaune präsentierte (4 Tore in 8 Pflichtpartien) und vom Linzer Hagmayr Sportmanagement betreut wird, wurde mit der Trage vom Feld gebracht.

Zum Video:

Die Schlüsselszene der ersten Halbzeit: Garcia foult Schubert (Verdacht auf Beinbruch) - in einer Abseitsszene. pic.twitter.com/qpKeH2Uj93 — Zum Runden Leder (@zumrundenleder) September 4, 2022

Garcia sah für sein rohes Foulspiel zurecht die Rote Karte. Der 26-jährige, portugiesische Abwehrspieler entschuldigte sich nach Spielende sichtlich betroffen bei Fabian Schubert: "Ich bin am Boden zerstört. Ich habe noch nie einen Gegenspieler verletzt." Garcia ließ sich die Telefon-Nr. besorgen, um sich persönlich beim 28-jährigen Österreicher, der vor seiner Zeit beim FC Blau-Weiß Linz auch beim TSV Hartberg, SK Sturm Graz und SV Guntamatic Ried war und 31 Bundesligaspiele absolvierte, zu entschuldigen.

In der Saison 2020/2021 wurde Fabian Schubert nicht nur Meister mit dem FC Blau-Weiß Linz, sondern mit stolzen 33 Toren auch 2. Liga-Torschützenkönig (und auch im Uniqa-ÖFB-Cup mit 6 Toren!).

Fotocredit: Harald Dostal/foto.media