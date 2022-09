Es war ein früher Knackpunkt im OÖ-Derby zwischen dem LASK und der SV Guntamatic Ried, der dieser packenden Paschinger Prestige-Partie einen ersten entscheidenden Einschnitt gab: die Rote Karte für Marin Ljubičić nach 10 Min.! Der mit 6 Treffern weiterhin Führende der ADMIRAL Bundesliga-Torschützenliste erwies den Linzern mit seiner Tätlichkeit gegen SVR-Innenverteidiger Markus Lackner einen "Bärendienst". Am Montagabend gab der Senat 1 die Dauer der Sperre bekannt: 2 Spiele! Auch für den Rieder David Ungar und den Hartberger Matija Horvat gibt es nach jeweils Rot Spielsperren - siehe nachfolgend.

Rot nach VAR-Check

Die 65. Neuauflage im OÖ-Derby zwischen beiden Traditionsklubs aus der Landeshauptstadt und dem Innviertel war gerade mal 9 Minuten jung, da ließ sich Marin Ljubičić zu einer folgenschweren Aktion hinreißen. Die Kurzschluss-Reaktion mit dem Ellbogenschlag des 20-jährigen Kroaten gegen den Rieder Recken Markus Lackner geschah außerball des Spielgeschehens, sodass der Grazer Justizwachebeamte Alexander Harkam als Haupt-Schiedsrichter den Vorgang auf Intervention vom VAR (Video-Assistent-Referee), dem Linzer Manuel Schüttengruber, checkt und folgrichtig dem Athletiker-Angreifer die Rote Karte zeigte.

Der LASK-Leihstürmer von Hajduk Split legte einen wahren Saison-Senkrechtstart hin und war in den ersten drei BL-Runden Torschütze vom Dienst, um sich schnell mit 6 Treffern an die Spitze der Liga-Torschützenliste abzusetzen. wobei der kroatische U-20-Nationalspieler von seinem Vierpack beim 5:1-Auswärtscoup der Stahlstädter beim WAC zehrte.

Die drei Runden seither ging Marin Ljubičić, für den der LASK nach Ende des einjährigen Leihvertrages eine Kaufoption von 2,4 Mio. Euro besitzt, allerdings leer aus. Insgesamt stehen für den Rechtsfuß in 9 Pflichtpartien immerhin stolze 10 Treffer (4 davon im Uniqa-ÖFB-Cup) zu Buche.

Chance für griechischen Goalgetter Efthymios Koulouris?

Des einen Leid (Ljubičić), des anderen "Freud" (Koulouris)? In den nächsten Partien der Elf von Trainer Dietmar Kühbauer vor der länderspielbedingten Bundesligapause gegen West-Klubs - bei Aufsteiger Austria Lustenau (Sonntag, 11. September, 14:30) und dann daheim in der Raiffeisen Arena in Pasching gegen die WSG Tirol (Samstag, 17. September, 17 Uhr) - könnte somit die (Startelf-)Chance für Efthymios Koulouris kommen. Der 26-jährige, griechische Nationalspieler (18 Länderspiele, kein Tor) galt ja vor der Saison als die Nr. 1 auf der Mittelstürmer-Position.

SV Ried führt mit 4 Ausschlüssen "Sünder-Tabelle" an

Während es für den LASK binnen weniger Tage der zweite Ausschluss in dieser Saison war (am vergangenen Mittwoch in der 2. Runde des Uniqa-ÖFB-Cup bei Regionalligist SC Imst flog Abwehrchef Philipp Ziereis vom Feld) und insgesamt der dritte (Peter Michorl erhielt in Rd. 1 gegen Austria Klagenfurt die Rote Karte), sind die Rieder wahre "Wiederholungstäter" in der ADMIRAL Bundesliga und damit auf "Klagenfurter Kurs" aus dem Vorjahr von den Violetten aus Kärnten.

Mit 4 Ausschlüssen führen die Wikinger nach 7 Runden die "unrühmliche Täter-Tabelle"an. Nach 3 Mal "Ampelkarte" zuvor für Leo Mikic, Markus Lackner und jüngst Tin Plavotic, erhielt im OÖ-Derby nun David Ungar glatt rot.

Der 22-jährige Innenverteidiger war nach zuvor technischem Fehler bei der Ballkontrolle hernach im Mittelfeld nahe der LASK-Bank überhart gegen den Ex-Rieder Robert Zulj eingestiegen (65.) und wurde heute dafür folglich für 2 Partien (davon 1 Spiel bedingt auf 6 Monate) wegen rohem Spiel gesperrt!

Damit ist SVR-Chefcoach Christian Heinle zum wiederholten Male in dieser BL-Saison zu Umstellungen im Abwehrverbund gezwungen. Immerhin kehrt im bevorstehenden Heimspiel gegen Serienmeister FC Red Bull Salzburg - Samstag ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - Tin Plavotic wieder zurück.

Die dritte Rote Karte am abgelaufenen Derby-Wochenende kassierte Matija Horvat (TSV Hartberg) im Steirischen Derby beim SK Sturm Graz (0:0). Wie bei seinem kroatischen Landsmann - dem LASKler Ljubičić - ebenfalls sehr früh in der Partie. Nach 11 Minuten wegen Verhinderung einer Torchance. Horvat erhielt 1 Spiel Sperre.

Surdanovic & Gazibegovic ein Spiel gesperrt

Ebenfalls 1 Spiel Sperre nach gelb-roter Karte erhielten Stefano Surdanovic (SC Austria Lustenau) sowie Jusuf Gazibegovic (SK Sturm Graz), der bereits die fünfte gelbe Karte in der noch jungen Spielzeit der ADMIRAL Bundesliga kassierte.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at und Richard Purgstaller