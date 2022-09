Nachdem die Salzburger UEFA Youth League-Mannschaft in der abgelaufenen Spielzeit Runde um Runde überstanden hatte und sich erst im Endspiel geschlagen geben musste, unternehmen Chefcoach Fabio Ingolitsch & Co. nun den nächsten Anlauf in der Königsklasse der U19-Auswahlen – jener Bewerb, den die Mozartstädter bekanntermaßen im Jahr 2017 für sich entschieden haben. Wie bei den „Großen“ heißen die Gruppengegner AC Milan, FC Chelsea und Dinamo Zagreb.

Wollen auch in der neuen Youth League-Saison wieder für Furore wie im Vorjahr sorgen: die neuformierte U19 der Roten Bullen um Chefcoach Fabio Ingolitsch

Zum Start geht’s für die Jungbullen – die sowohl mit Akteuren des FC Liefering als auch mit Talenten der Red Bull Fußball Akademie gespickt sind – morgen in Grödig ab 15:00 Uhr gegen die Altersgenossen der „Rossoneri“. In der Campionato Primavera 1, der höchsten Spielklasse im italienischen Nachwuchs, rangieren die Zukunftshoffnungen des Serie A-Meisters nach vier Spieltagen bei einem vollen Erfolg und drei Niederlagen auf Rang elf.

Der Eintritt ist kostenlos. Der FC Red Bull Salzburg überträgt die Begegnung live auf der Homepage sowie in der App.

Fabio Ingolitsch: „Wir haben eine sehr starke und vor allem sehr attraktive Gruppe bekommen. Für uns ist es etwas Besonderes, dass wir uns mit solchen internationalen Größen messen können. Auf uns warten mit dem FC Chelsea der Rekordsieger der UEFA Youth League, mit Milan ein Klub mit viel Tradition und mit Dinamo Zagreb ein Verein, der für exzellente Jugendarbeit steht. Es wird eine sehr intensive Zeit, auf die wir uns alle freuen und eine, in welcher unsere Burschen wertvolle Erfahrungen für ihre Zukunft sammeln können.“

Spieltermine:

SPIELTAG 1: Di, 06. September 2022, 15:00 Uhr

FC Salzburg vs. AC Milan, Stadion Grödig

SPIELTAG 2: Mi, 14. September 2022, 13:00 Uhr (14:00 Uhr MEZ)

FC Chelsea vs. FC Salzburg, Surrey (FC Chelsea Training Ground)

SPIELTAG 3: Mi, 05. Oktober 2022, 14:30 Uhr

FC Salzburg vs. Dinamo Zagreb, Stadion Grödig

SPIELTAG 4: Di, 11. Oktober 2022, 14:00 Uhr

Dinamo Zagreb vs. FC Salzburg, Stadion Zagreb

SPIELTAG 5: Di, 25. Oktober 2022, 14:30 Uhr

FC Salzburg vs. FC Chelsea, Stadion Grödig

SPIELTAG 6: Mi, 02. November 2022, 14:30 Uhr

AC Milan vs. FC Salzburg, Milano (Centro Sportivo Vismara)

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL