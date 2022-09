Es kribbelt...die Roten Bullen scharen mit den Hufen! Es geht wieder auf die kontinentale Königsklassen-Bühne für den österreichischen Serienmeister FC Salzburg, der gleich zum Auftakt einen Renommierklub in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim begrüßt: den amtierenden italienischen Meister AC Mailand. Für die Festspielstadt Salzburg ein "Fußball-Festspiel", ein "absoluter Feiertag". Das Match gegen das Star-Ensemble aus der Mode-Metropole mit einem Marktwert von 555,55 Mio. Euro (zum Vergleich Salzburg = 174,33 Mio.) erzeugt "leuchtende Augen" bei Kapitän Ulmer & Co.! Dienstag ab 21 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER.

Coach-Youngster Matthias Jaissle will vor ausverkaufter Red Bull Arena (29.520) das Publikum mitnehmen und dem favorisierten Gegner mit "riesigem Namen und riesiger Qualität" äußerst "mutig und frech" begegnen. Der 34-jährige Süddeutsche vor seiner zweiten Königsklassen-Spielzeit als Chefcoach der Salzburger hat großen Respekt vor dem AC Milan: "Ein Gegner, der ganz, ganz oben im Regal steht."

"...die ganz Großen ärgern"

Doch es entspricht nicht dem Selbstverständnis bzw. der Salzburger DNA, um sich vor dem großen Gegner zu verstecken. Jaissle: "Letztes Jahr ist es uns oft gelungen, die ganz Großen zu ärgern. Vielleicht ist das wieder möglich." Im vergangenen Herbst feierten Kapitän Andreas Ulmer und Co. gegen den FC Sevilla, VfL Wolfsburg und OSC Lille allesamt Heimsiege.

Gerade die Heimstärke brachte die Salzburger auch zum erstmaligen Aufstieg einer österreichischen Mannschaft in die K.o.-Runde, wo gegen den FC Bayern im Achtelfinale Endstation war. Doch auch der deutsche Rekordmeister, der im Vorjahr in der Gruppenphase all seine Auswärtsspiele gewann, blieb in Salzburg nicht siegreich und stand beim 1:1 (der Ausgleich von Kingsley Coman fiel erst spät...) gar am Rande einer Niederlage.

Heuer warten auf die Mozartstädter in Gruppe E mit dem AC Milan, Chelsea London und Dinamo Zagreb ungleich schwerer Gegner im Pool. Nicolas Seiwald, der besonders durch die Champions League-Spiele in der vergangenen Saison einen Quantensprung machte: "Wir wissen sehr genau, gegen wen wir da spielen und welche Top-Leistung es braucht, um gegen den AC Milan bestehen zu können."

Nach wiederholter Fluktion im Sommer sind Salzburger schon wieder in "Spur"

National haben die Gastgeber, die zum wiederholten Mal einen personellen Umbruch im Sommer und Leistungsträger in europäische Top-Ligen abzugeben hatten (Top-Torjäger Karim Adeyemi & Jerome Onguene in die deutsche Bundesliga, "Publikumssliebling" Rasmus Kristensen & Brenden Aaronson in die Premier League, dazu Mittelfeld-Unterschiedsspieler Mohamed Camara nach Frankreich), inzwischen in "die Spur" gefunden.

Nur eine von 9 Pflichtpartien ging verloren (bei Vizemeister Sturm Graz am 2. BL-Spieltag), ein Torverhältnis von 18:3 ist ein Statement. Und rechtzeitig vor dem Start in die Königsklasse hat der Serienmeister auch wieder seinen angestammten 1. Tabellenplatz inne (auch weil der nächste Gegner SV Ried beim bis dato Spitzenreiter LASK einen 1:1-Erfolg landete).

Pressing made by Salzburg

Salzburgs "Erfolgsschlüssel" ist seit Jahren und seit dem Wirken von Ralf Rangnick als Sportdirektor (2012-2015) das engagierte Pressing und Gegen-Pressing. Dafür prädestiniert ist auch Nicolas Seiwald, der in Richtung AC Milan betont: "Mit unserer Intensität und unserem Pressing wollen wir ihnen wehtun." Nachsatz des 21-jährigen ÖFB-Team-Mittelfeldspielers aus Kuchl: "Wir werden alles dafür tun, damit wir den italienischen Meister ärgern können".

Der 36-jährige Kapitän Andreas Ulmer ergänzt vor seinem 21. Champions League-Gruppenspiel in gleicher Tonart: "Milan ist eine sehr, sehr gute Mannschaft, nicht nur in der Offensive, sondern auch im defensiven Umschalten. Wir werden aber unsere Räume finden. Das erleben sie nicht so oft am Platz, da wollen wir sie überraschen." Nachsatz: "auf gut Deutsch: nichts scheißen".

Erzielte sein erstes Champions League Tor in der vergangenen Saison gegen keinen Geringeren wie Welt-Torhüter Manuel Neuer und den FC Bayern München: der 19-jährige Däne Maurits Kjaergaard.

Wäre Wunder bei Offensivkraft Luka Sučić

Fehlen wird den Salzburgern allerdings wegen einer Adduktoren-Blessur voraussichtlich der gebürtige Linzer und Offensiv-Aktiposten Luka Sučić.

Jaissle: "Der Muskel ist noch nicht so, wie wir uns das vorstellen. Ein Einsatz sei "sehr, sehr fraglich, es wäre fast ein Wunder."

Gut möglich, dass der Salzburger Coach anstelle des 19-jährigen Kroaten ÖFB-Nachwuchsteamspieler Dijon Kameri sein Vertrauen schenkt. Der 18-jährige Burgenländer, im Vorjahr noch mit den Jungbullen in der UEFA-Youth League bis ins Finale gekommen, feierte am Samstag beim 2:0 über die WSG Tirol sein BL-Startelfdebüt. Jaissle: "Er ist so gut drauf, wirkt sehr befreit." Mit dem Brasilianer Fernando oder Maurits Kjaergaard kommen auch andere Spieler als Sučić-Ersatz in Frage.

Ohne "Abracadabra" in Mozartstadt

Während bei der überwiegend blutjungen Bullen-Truppe auch im vierten CL-Jahr "Jugend forscht" gilt, wird der AC Milan seine geballte Erfahrung und Abgeklärtheit in die Waagschale werfen. Chefcoach Stefano Pioli, der mit seiner Mannschaft in der Serie A in der neuen Saison noch unbesiegt ist, zollt Salzburg dennoch Respekt: "Es wird eine schwere Partie. Ich habe drei, vier Spiele gesehen. Sie sind eine Mannschaft mit viel Tempo, spielen mit viel Intensität und sind im Angriff elektrisierend."

Elektrisierende und wohl auch polarisierende Wirkung hat seit Jahrzehnten auch Zlatan Ibrahimović, der wohl bekannteste Kicker in den Reihen des AC Milan. Doch den fast 41-jährigen (!), schwedischen Stürmer plagt eine wohl noch länger andauernde Knie-Verletzung. Das Enfant Terrible sicher eine der schillerndsten Spieler im Fußball-Zirkus...."Abracadabra"...wie der 1,95 Meter große Mittelstürmer wegen seiner Zauber-Tore auch (selbst-)genannt wird.

Sprüche vom "alten Schweden"

Obendrein ein "Sprücheklopfer". Hier ein paar Auszüge:

"Wer mich stoppen will, muss mich umbringen."

"Du glaubst an Jesus, dann glaubst du auch an Zlatan."

"Bei Ajax lief noch Louis van Gaal rum. Ich habe ihm gesagt: Hör mal Meister, du hast mir gar nichts zu sagen, geh in dein Büro und schreib Briefe."

805 Million Names pic.twitter.com/2pC0DUD32v — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) August 23, 2022

Großer Rückhalt Mike Maignan

Die AC Milan-Mannschaft verfügt über enorme Offensiv-Qualität: Angeführt vom französischen Angriffs-Routinier Olivier Giroud (35 Jahre), dem dribbelstarken Portugiesen Rafael Leao (23), Mittelfeld-Regisseur Sandro Tonali (22) oder der beim jüngsten 3:2-Derbysieg über Inter wieder starke 27-jährige, französische Nationaltorhüter Mike Maignan (Größe: 1,91m).

Coach Pioli sieht sein Team gegenüber dem enttäuschenden Königsklassen-Abschneiden und Ausscheiden im vergangenen Herbst heuer deutlich verbessert. Damals endete das Champions League-Comeback nach acht Jahren in einer Gruppe mit dem FC Liverpool, Atletico Madrid und dem FC Porto mit Platz 4. "Wir sind dank unserer Erfahrung in der Champions League in der Vorsaison stark gewachsen."

Salzburger Videobotschaft an AC Milan

Die Salzburger gewohnt kreativ...mit einer Video-Botschaft im Vorfeld der Partie an den italienischen Meister: "Hey, @acmilan. Wir wünschen dir eine gute Reise und freuen uns, dich bald in der schönsten Stadt Europas begrüßen zu dürfen! Hier ein kleiner Vorgeschmack!"

Hey @acmilan 👋



We wish you a good trip and we are looking forward to welcoming you soon to the most beautiful city in Europe!

Here is a little sneak peek! 😉⤵️ pic.twitter.com/4LQsavVlY3 — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) September 5, 2022

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty