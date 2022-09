Spannung pur vor dem Auftaktmatch der neuen Champions League-Saison 2022/2023 in Gruppe E zwischen dem FC Salzburg und dem AC Milan. Österreichischer versus Italienischer Meister! Ankick in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim ist um 21 Uhr - LIVE im Ligaportal-Ticker! Hier die Mannschafts-Aufstellungen!

FC Salzburg (4-4-2): Köhn; Dedic, Solet (Foto), Wöber, Ulmer (K) - Kjaergaard, N. Seiwald, Kameri, Capaldo - Fernando, Okafor. Trainer: Matthias Jaissle.

Ergänzungsspieler: Mantl, Walke (beide TW), Van der Brempt, Baidoo, Junior Adamu, Simic, Diarra, Gourna-Douath, Sesko, Pavlovic und Bernardo.

AC Mailand (4-2-3-1): Maignan - Calabria (K), Kalulu, Tomori, Hernández - Bennacer, Tonali - Saelemaekers, De Ketelaere, Leao - Giroud. Trainer: Stefano Pioli.

Ergänzungsspieler: Mirante, Jungdal (beide TW), Ballo, Diaz, Dest, Kjaer, Origi, Junior Messias, Pobega, Gabbia.

Schiedsrichter: Srdjan Jovanović (Belgrad/Serbien) - Zuschauer: 29.520 (ausverkauft)

🚨 Unsere erste @ChampionsLeague-Elf 2022/23! 🚨 — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) September 6, 2022

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty