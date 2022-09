In der 8. Runde der ADMIRAL Bundesliga hat die SV Guntamatic Ried am Samstag Serienmeister FC Red Bull Salzburg in der „josko ARENA“ zu Gast - ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. AC Milan, SV Ried, FC Chelsea London - so das 9 Tage-Programm des österreichischen Fußball-Flaggschiffes. Die Wikinger für die erfolgshungrigen Roten Bullen somit als "Sandwich" im Liga-Alltag zwischen Champions League-Glamour. Beide Teams trennen nach 7 Runden in der Tabelle 9 Ränge und 13 Punkte. Ried-Rückkehrer Oliver Kragl gibt sich kämpferisch: "Wir werden uns sicher nicht in die Hose machen, nur weil der Gegner Salzburg heißt!"

Ein echter Wikinger durch und durch: SV Ried-Rückkehrer Oliver Kragl (l.) wie er leibt und lebt, Einsatz pur (hier im OÖ-Derby gg. Branko Jovicic vom LASK) und um jeden Ball bzw. Zentimeter "auf der Wiese" fightend. Der 32-jährige Deutsche freut sich auf sein mögliches erstes Heimspiel in der josko Arena seit über 6 1/2 Jahren.

Kragl: "Gegen LASK hätten wir gewinnen müssen"

Nach drei Bundesliga-Niederlagen in Folge gelang der SV Guntamatic Ried im hitzigen und bis zur Schlussminute spannenden OÖ-Derby beim favorisierten Spitzenreiter LASK ein 1:1-Erfolg, wodurch die Rieder nebenbei dem kommenden Gegner aus Salzburg zur erstmaligen Tabellenführung seit Runde 1 verhalfen.

Die Innviertler befinden sich nach 7 Runden mit 5 Punkten auf Rang 10, der FC Red Bull Salzburg mit 18 Zählern ganz oben. damit nach sieben Runden mit fünf Punkten Zehnter in der Tabelle.

Rückkehrer Oliver Kragl - der gebürtige Wolfsburger feierte nach 6 1/2 Jahren in Italien ein Kurz-Comeback für die SV Ried: „Es war sehr schön, wieder mit Ried in der Bundesliga spielen zu können. Die Fans haben mich toll begrüßt. Wie sie meinen Namen gesungen hatten, hatte ich schon Gänsehaut." Der 32-jährige Deutsche weiter: „Das Spiel gegen den LASK hätten wir gewinnen müssen. Wir hatten längere Zeit einen Mann mehr. Vor dem Tor müssen wir zielstrebiger sein, da fehlt uns noch der Killerinstinkt. Das Spiel sah aber gut aus. Wir müssen einfach unsere Sachen umsetzen und Punkte einfahren.“

"Mit Unentschieden beim Tabellenführer darf man nicht unzufrieden sein"

SVR-Chefcoach Christian Heinle meint rückblickend zur prestigeträchtigen Paschinger Partie: „Der Start beim Spiel gegen den LASK war von beiden Mannschaften sehr intensiv. Nach der schnellen roten Karte für den LASK hatten wir deutlich mehr Ballbesitz. In vielen Phasen waren wir dabei aber zu ungeduldig. Wir hatten die Chance zur Führung. Diese ist uns leider nicht gelungen. Mit Fortdauer der 1. Halbzeit hat der LASK den Raum eng gemacht und Chancen aus Standards gehabt. Leider haben wir in der Nachspielzeit, als wir offensiver werden wollten, das Tor bekommen.

In der 2. Halbzeit haben wir von Beginn an Druck gemacht und uns zunehmend im letzten Drittel des LASK festgesetzt. Nach dem Ausschluss haben wir dann noch mehr riskiert. Aufgrund der Chancen hätten wir gewinnen müssen, aber mit einem Unentschieden beim Tabellenführer darf man nicht unzufrieden sein. In der 95. Minute hatten wir durch Chabbi noch eine Riesenchance. Der LASK hat den Ball leider auf der Linie gerettet.“

Eine Woche nach dem Duell beim LASK fordern die Rieder nun den nächsten Tabellenführer, der mit der Empfehlung von 5 Bundesliga-Siegen en suite, dazu noch vor einer Woche der 3:0-Sieg in der 2. Runde des Uniqa-ÖFB-Cup gegen den Drittligisten Union Gurten (auch in der josko Arena) und gestern Abend die bärenstarke Bullen-Performance beim 1:1 gegen das Millionen-Ensemble vom AC Mailand, dem amtierenden italienischen Meister.

In der Liga siegten Kapitän Andreas Ulmer, der 36-jährige Linzer spielte in der Saison 2008/2009 auch ein 1/2 Jahr bei der SV Ried, und Mitspieler zuletzt zuhause gegen die WSG Tirol mit 2:0 durch Tore von Noah Okafor (13.) und Youba Diarra (79.).

"...sonst würde FC Bayern jedes Spiel 5:0 gewinnen"

"Kämpfernatur" Oliver Kragl, dessen Spielerberater im übrigen Matteo Materazzi ist (genau...der gegen Zidane beim WM-Finale 2006 in Deutschland...): „Salzburg ist eine Top-Mannschaft. Aber wir wissen, wie der Fußball ist. Jeder kann jeden schlagen, sonst würde der FC Bayern mit seiner Mannschaft jedes Spiel 5:0 gewinnen. Wir müssen unser Spiel durchziehen und die Chancen, die wir haben werden, reinmachen. Dann ist es für jede Mannschaft schwer, gegen Ried zu spielen.

Wir müssen uns auf uns konzentrieren und das, was der Trainer verlangt, auch so umsetzen. Wir werden uns sicher nicht in die Hose machen, nur weil der Gegner Salzburg heißt. Ich freue mich extrem auf dieses Spiel. Gegen Salzburg ist es das erste Mal, dass ich wieder im Rieder Stadion spiele. Das wird noch ein ganz anderes Gefühl als beim ersten Spiel auswärts gegen den LASK.“

"So lange es geht die Null halten"

Chefcoach Christian Heinle: „In der österreichischen Bundesliga ist man gegen Salzburg immer der krasse Außenseiter. Wir haben zuletzt zwei Mal Moral bewiesen und sind nach Rückständen zurückgekommen. Gegen Salzburg werden wir versuchen, so lange es geht die Null zu halten, immer wieder Nadelstiche zu setzen und endlich einmal das Spielglück zu erzwingen.

Wir sind in der Statistik bei den Torchancen und auch bei den Torschüssen in den Top 6. Trotzdem haben wir die wenigsten Tore erzielt. Das muss sich ändern, das müssen wir auch erzwingen.“

Fakten und das letzte Duell

Zum letzten Mal spielten die SV Guntamatic Ried und der FC Red Bull Salzburg am 30. Oktober 2021 in der 13. Runde der vergangenen Saison der Bundesliga in der „josko ARENA“ in Ried gegeneinander. Damals für die Roten Bullen auch inmitten der Champions League-Gruppenphase und als Chefcoach Matthias Jaissle rotieren ließ. Die Treffer beim 2:2 erzielten damals für Ried Luca Meisl (9.) und Leo Mikić (90.), für Salzburg Junior Adamu (83.) und Noah Okafor (85.).

In der Meisterschaft gab es bisher 84 Duelle zwischen beiden Klubs. Bilanz: 15 Siege SV Ried, 22 Remis, 47 Siege RB Salzburg. Bei einer Gesamt-Torbilanz von 155:89 zugunsten der Mozartstädter.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at