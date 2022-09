Nach Serienmeister FC Red Bull Salzburg am Dienstagabend in der Champions League mit der großartigen Leistung der Roten Bullen gegen den favorisierten italienischen Meister AC Milan, betritt am Donnerstagabend auch Vizemeister SK Sturm Graz zur Gruppenrunde die europäische Bühne. In der Europa League! In der spannenden Gruppe F mit klangvollen Namen wie Lazio Rom & Feyenoord Rotterdam. Zum Start empfängt die Elf von Coach Christian Ilzer den dänischen Vizemeister FC Midtjylland - ab 21 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - längst kein "No-Name"-Klub mehr in Europa. SR: Aliyar Aghayev/Aserbaidschan.

"Sie waren in Champions League und haben internationale Rufzeichen gesetzt"

Sturms Start wird einer ersten Standort-Bestimmung gleichkommen. Kapitän Stefan Hierländer weiß: "Wir müssen gut starten, um ein gehöriges Wörtchen in der Gruppe mitzureden." Sein Coach Christian Ilzer übt sich im Vorfeld im Understatement und sieht sein Team gegen die Europacup erfahrenen Skandinaver als "klarer Außenseiter".

Wohlwissend, dass die Steirer in der abgelaufenen Saison gegen PSV Eindhoven, AS Monaco und Real Sociedad Lehrgeld zahlten. Ilzer am Mittwoch über den FC Midtjylland: "Der Gegner ist höher einzuschätzen als wir. Wir sind klarer Außenseiter. Sie waren vor zwei Jahren in der Champions League und haben internationale Rufzeichen gesetzt. Die Mannschaft ist älter, reifer, routinierter."

Nachdem Sturm in der Saison 2021/2022 bei den sechs Auftritten im Grunddurchgang jede Menge Erfahrungen, jedoch nur zwei Punkte sammelte, sollen es diesmal zum wegen der WM in Katar vorzeitigen Abschluss am 3. November schon mehr Zähler sein. Und auch mutigere Auftritte als im vergangenen Herbst. Hierländer: "Wir haben die Qualität und das Rüstzeug, um unser Spiel auf den Platz zu bringen."

Und natürlich die treuen, lautstarken Fans in der Merkur Arena in Graz-Liebenau im Rücken. Mittwochnachmittag waren bereits 10.000 Tickets verkauft. Gespannt sein dürfen die Fans, ob Last-Minute-Sommertransfer Albian Ajeti, der über internationale Erfahrung verfügt, in der "Starting Eleven" dabei sein wird. Weitere Angriffs-Alternativen bzw. Optionen sind die 19-jährigen Emanuel Emegha und William Bøving (Foto unten) sowie mit Mohammed Fuseini (20) ebenfalls ein Youngster und Perspektivspieler.

Jantscher & Kiteishvili verletzt, Sarkaria gesperrt, Siebenhandl fit

Bitter natürlich, dass Routinier Jakob Jantscher weiterhin ebenfalls verletzungsbedingt fehlen wird wie Otar Kiteishvili - zwei Sturm-Schlüsselspieler. Obendrein fällt auch noch Offensivkraft Manprit Sarkaria aus (Sperre aus CL-Playoff-Rückspiel gegen Dynamo Kiew-Rückspiel). Immerhin ist Rückhalt Jörg Siebenhandl rechtzeitig bereit.

Die diversen personellen Veränderungen zur neuen Saison brauchen offensichtlich Zeit bei der Ilzer-Elf, in der Liga läuft es noch nicht wie im Vorjahr gewohnt. Es ist ein Prozess. Noch ist die Findungsphase, doch Trainer Ilzer gibt sich gewohnt kämpferisch und voller Energie, um nun "die Hebel stärker in die Hand zu nehmen" und die "Neuen an unsere Intensität gewöhnen". Nachsatz des 44-jährigen Steirers: "Wir kommen mit jedem Training und Spiel einen Schritt weiter."

14 Spiele in 8 Wochen beim "Tanz auf 3 Hochzeiten"

Und Spiele kommen in diesem Herbst eh jede Menge auf die "Blackies" zu. Nach ohnehin schon diversen "englischen Wochen" bisher, folgen nun 14 Spiele in 8 Wochen. Spätestens nach dem Heim-Auswärts-Doppel gegen Lazio Rom (6. und 13. Oktober) wird sich herauskristallisieren, ob eine Sensation für Sturm in dieser Hammer-Gruppe möglich sein wird. Der Gruppensieger steigt direkt ins Achtelfinale ein, der Zweite ins Sechzehntelfinale, der Dritte in die K.o.-Phase der Conference League um.

Mit einem 0:0 zuhause im Steirischen Derby gegen über 80 Minuten 10 Hartberger verlief für Sturm die Generalprobe für den Europa League-Auftakt eher suboptimal. Doch auch der dänische Gegner ist noch nicht in der Vorjahres-Verfassung. Mit 9 Punkten aus 8 Spielen und Platz 8 in der Zwölferliga in Dänemark ist es für Midtjylland bisher ein "gebrauchter" Saisonstart.

Spanier Albert Capellas übernahm vor zwei Wochen Team

Seit 24. August hat der 1999 aus dem Zusammenschluss der 1. Mannschaften von Herning Fremad und Ikast FS hervorgegangene FC Midtjylland mit Albert Capellas einen neuen Trainer. Der 54-jährige Spanier präferiert eine neue Grundaufstellung (4-3-3 statt 3-4-3). Unter seiner Ägide gab es einen 2:0-Sieg gegen Brøndby Kopenhagen und eine 0:2-Niederlage jüngst gegen Ålborg. Sturms Christian Ilzer macht beim früheren Barcelona-B-Trainer ein "gewisses Cruyff-Erbe" aus.

Albert Capellas, der einen Vertrag bis Juni 2025 erhielte, erfülle laut den Vereins-Verantwortlichen alle sieben "Knock-out"-Kriterien, die ein Midtjylland-Trainer zu erfülle habe. Welche, das blieb das Geheimnis. Denn der FC Midtjylland steht für das Daten-Mekka des dänischen Fußballs, regiert von einem Multimillionär und Zahlenrreak.

Midtjyllands Multimillionär macht´s mit "Mathematik"

Matthew Benham, ein studierter Physiker und Besitzer der Wettfirma Smart Odds, mag Statistik. Der Brite ist ein Statistik-Spezialist und -Befürworter und fordert, dass Spieler und Betreuer (fast) ausschließlich nach Bewertung ihrer Daten verpflichtet werden. Der Verein misst Erfolg statistisch statt nach Bauchgefühl, und gestaltet sein Spiel strenggläubig nach Wahrscheinlichkeitsrechnungen.

Ilzer vermag das nachzuvollziehen "Big Data kann wichtiger sein als subjektive Wahrnehmung. Viele quantitative Daten geben oft einen guten Blick für eine gute Aufarbeitung. "Mittlerweile ist es Standard. Ich habe für diese Daten ein super Team."

Die Elf um den 27-fachen dänischen Nationalspieler Pione Sisto, mit Wurzeln im Südsudan, praktzierter an Top-Tagen schnörkellos-physisches Umschaltspiel, habe allerdings defensiv Defizite. Wie auch das Torverhältnis von 15:15 belegt. In der Champions League-Qualifikation schied der dreimalige Dänische Meister (letztmals in der Saison 2019/2020) mit einem Gesamtscore von 2:7 gegen Benfica Lissabon, vom Ex-Salzburger Roger Schmidt gecoacht, aus. Außerdem verlor der FC Midtylland im "Sommer-Schlussverkauf" vor wenigen Tagen noch seinen wertvollen, zentral defensiven Mittelfeldspieler Raphael Onyedika an CF Brügge.

