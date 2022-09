Nicht in allen Ländern ist das Transferfenster bereits geschlossen und diese Tatsache macht einen Abgang eines aktuellen Rapid-Spielers noch wahrscheinlich. So bekam Yusuf Demir am Mittwoch von Seiten des SK Rapid Wien die Erlaubnis, zu sportmedizinischen Tests nach Istanbul zu reisen.

Am Sonntag noch "Goldtorschütze" beim 1:0-Auswärtssieg beim SCR Altach: Yusuf Demir (re.) hier beim Torjubel mit Ferdy Drujf.

Nach Barca künftig Galatasaray

Der 19-jährige Eigenbauspieler und gebürtige Wiener, der im zweiten Halbjahr 2021 an den FC Barcelona verliehen war und im Jänner 2022 seinen Vertrag bei seinem Stammverein mit seiner Rückkehr verlängerte, ist bereits aus Wien abgereist.

Wie der SK Rapid Wien in seiner Klubaussendung am späten Mittwochabend vermeldete, befinden sich die Hütteldorfer mit den Verantwortlichen des potentiellen Neo-Vereins von Demir, Galatasaray, in finalen Vertragsgesprächen.

