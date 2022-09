Die vor einem Jahr ins Leben gerufene UEFA Europa Conference League startet in ihre 2. Saison. Nach dem LASK im Vorjahr - die Linzer marschierten souverän ohne Niederlage (5 S, 1 U) durch die Gruppenphase und scheiterten dann im Achtelfinale an Slavia Prag - steigt diesmal Austria Wien als österreichischer Vertreter ein. In Gruppe C empfangen die Violetten zum Auftakt Hapoel Be'er Sheva, die Nr. 2 in Israel - Donnerstag ab 18:45 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER.

Eisenharter Eisenstädter: der 20-jährige Matthias Braunöder, hier im "Nahkampf" beim vergangenen Bundesliga-Heimspiel gegen Pius Grabher und Austria Lustenau (2:2), ist ein "Macher" im Mittelfeld-"Maschinenraum" der Violetten Wiener.

Manfred Schmid sieht "Riesenherausforderung"

Chefcoach Manfred Schmid: "Für uns wird entscheidend sein, wie wir die ersten zwei Runden bestreiten, um eine Chance auf den zweiten Platz zu haben. Da brauchen wir einen guten Start, das ist unser Ziel." Nach dem Heimauftritt folgen für die Wiener gleich zwei Europa-Touren. Zum einen nächste Woche zu Lech Posen und dann am 6. Oktober zum Top-Favoriten der Gruppe, dem FC Villarreal, im Vorjahr bis in Champions League-Halbfinale durchstartend. Der Gruppenerste steigt direkt ins Achtelfinale auf, der Tabellenzweite sichert sich das "Playoff-Ticket" für das Sechzehntelfinale (16. und 23. Februar).

"Endstation Sehnsucht" für Austria Wien. 5 Jahre warteten die Veilchen auf eine Gruppenphase-Teilnahme. Im Vorjahr kassierten die Schmid-Schützlinge in der Conference League-Quali gegen Breidablik aus Island eine Pleite und schieden sang- und klanglos aus.

Doch das ist Vergangenheit, Schmid schaut mit den Seinen nach Vorn und verspürt eine "riesige Vorfreude. Da geht jedem Austrianer das Herz auf". Wohlwissend, dass dieser hochkarätig besetzte Pool C eine "Riesenherausforderung" sei.

"Wollen wieder auf dieser Welle schwimmen"

Reinhold Ranftl, James Holland und auch Andreas Gruber (die beiden letzteren Akteure aus dem Vorjahr bereits auch in der Conference League) kennen die Europacup-Atmoshhäre aus ihrer LASK-Zeit. 2019/20 und 2020/21 sorgten die Linzer in der Europa League für Furore. Der Steirer Ranftl erinnert sich: "Wir wollen wieder auf dieser Welle schwimmen. Ich denke, dass das auch wieder möglich ist."

Der erste Austria-Gegner Hapoel Be'er Sheva hat einen langen Quali-Weg hinter sich. Der Klub aus der 200.000-Einwohner-Stadt im Süden des Landes ist der israelischen Arbeiterbewegung entsprungen. Das Wort Hapoel bedeutet Arbeiter. Der Erstligist gewann viermal die israelische Landesmeisterschaft sowie 1997, 2020 und 2022 den Pokalwettbewerb. Die Mannschaft vom 40-jährigen Coach Elyaniv Barda, ein ehemals israelischer Internationaler und Ex-Hapoel-Profi, stieg in der 2. Quali-Runde und schaffte den Sprung in die Gruppenphase über Dinamo Minsk (2:1,1:0), den Schweizer Vertreter FC Lugano (2:0,3:1) und Universitatea Craiova/Rumänien (1:1,1:1/4:3 i.E.).

Hapoel "aggressiv, ohne Rücksicht auf Verluste"

In der Saison 2021/2022 wurden die Rot-Weißen Vizemeister hinter Maccabi Haifa. 5 Mal wurde Hapoel Be`er Sheva Israelischer Meister (darunter von 2016 - 2018 gleich 3 Mal in Folge!) und gewann drei Mal in seiner Klub-Historie das Cup-Finale. Erst heuer als man Meister Maccabi Haifa im Elferschießen besiegte. Auch das jüngste Heim-Duell mit dem ChampionsLeague-Starter verlief eng, gewann Haifa am vergangenen Samstag erst Last-Minute mit 2:1 (92.). Dabei spiele Hapoel in einer emotionsgeladenen Partie eine Hälfte in Unterzahl - nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Zwei von drei Partien in der Meisterschaft beendete Hapoel bisher zu Zehnt.

"Sie agieren extrem aggressiv in den Zweikämpfen, ohne Rücksicht auf Verluste. Da müssen wir schon dagegenhalten, das wird ein harter Kampf", befand auch Schmid nach Studium des Gegners. Für den 51-jährigen Wiener könne Hapoel allerdings auch Fußball spielen. Nachsatz: "Wenn man sie lässt."

"...auch ein Stück weit provozieren"

Außenspieler Ranftl sah in der Aggressivität der Israelis auch einen ev. Vorteil: "Das muss man dann auch ein Stück weit provozieren. Wenn man es gescheit macht, kann man den Gegner auch ein wenig locken."

Eine der vordringlichsten Austria-Aufgaben wird sein, die Defensiv-Defizite zu minimieren. 14 Liga-Gegentore in 7 Spielen sind eindeutig zu viel. Personell meldeten sich bei der Elf vom Verteilerkreis zwei Youngster wieder ins Training zurück. Der 18-jährige Linksverteidiger Ziad El Sheiwi kam nach seinem Kreuzbandriss zuletzt bei den Young Violets in der ADMIRAL 2. Liga zu Einsatzzeit. Der 19-jährige Stürmer Muharem Huskovic (im Foto rechts) steht nach seiner Hüftverletzung ebenfalls wieder parat, könnte womöglich eine "Joker-Rolle" einnehmen.

