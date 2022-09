Der CASHPOINT SCR Altach und Werner Grabherr gehen zukünftig getrennte Wege. Der Sportliche Leiter ist mit dem Wunsch an die Vereinsführung herangetreten, sein Amt nach einer Übergangszeit ab Mitte Oktober niederzulegen.

"Wollen Prozess der Veränderung als Chance begreifen"

Werner Grabherr hat seine Aufgabe beim SCR Altach mit Saisonstart 2021/22 angetreten und war in den zurückliegenden 16 Monaten als Sportlicher Leiter für den SCRA aktiv. Anfang dieser Woche hat er die Vereinsführung in einem Gespräch darum gebeten, das noch bis Saisonende laufende Vertragsverhältnis vorzeitig zu beenden.

Grabherr wird noch bis Mitte Oktober anstehende Tätigkeiten zu Ende bringen und sich anschließend zurückziehen. Für eine geordnete Übergabe an seinen Nachfolger steht der Bregenzerwälder zur Verfügung.



Peter Pfanner, Präsident: „Wir respektieren selbstverständlich die Entscheidung von Werner Grabherr, seine Aufgabe als Sportlicher Leiter vorzeitig zu beenden. Im Namen des Vereins möchte ich mich für seine Arbeit bedanken und wünsche ihm für seinen weiteren Weg alles Gute. Werners Name wird untrennbar mit den Verpflichtungen der Trainer Ludovic Magnin und Miroslav Klose verbunden bleiben, die unseren Verein sehr geprägt haben und noch immer prägen. Wir wollen den Prozess der Veränderung jetzt wieder als Chance begreifen und die richtigen Entscheidungen für den SCR Altach treffen.“



Christoph Längle, Geschäftsführer: „Ich möchte Werner Grabherr für die Zusammenarbeit herzlich danken. Werner hat sich mit dem SCR Altach immer zu hundert Prozent identifiziert und viel Herzblut investiert. Aufgrund der Anfeindungen, welche Werner in der Vergangenheit über sich ergehen lassen musste, kann ich seine Entscheidung auf menschlicher Ebene absolut nachvollziehen. Der Verein wird langfristig von seiner Arbeit profitieren, insbesondere was die Professionalisierung im Trainer- und Betreuerteam sowie die Arbeitsprozesse im Proficampus betreffen. Ich wünsche Werner nur das Beste für seine Zukunft und bin mir sicher, dass er seinen Weg gehen wird.“

"Sehe den Zeitpunkt nun als richtig an"

Werner Grabherr, Sportlicher Leiter: „Ich habe in den letzten Wochen für mich persönlich eine Grundsatzentscheidung für die Zukunft getroffen, die sich in den letzten Tagen verstärkt hat. Ich sehe den Zeitpunkt nun als richtig an, um auf der einen Seite für Klarheit und auf der anderen Seite wieder für Ruhe im Verein zu sorgen. Wir stehen erst am Anfang der Saison und die Mannschaft braucht nun die volle Unterstützung aller Beteiligten. Ich möchte mich bei allen Verantwortlichen und allen Mitarbeitern für die bisherige Unterstützung bedanken. Der SCR Altach ist und bleibt mein Verein.“

Fotocredit: SCR Altach