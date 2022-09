Was sich bereits seit Tagen abzeichnete - Ligaportal berichtete - ist nun amtlich: wie der SK Rapid Wien am späten Donnerstagabend vermeldet, wechselt Yusuf Demir mit sofortiger Wirkung in die Türkei. Der 19-jährige Wiener, der von den Hütteldorfern bereits am Mittwoch die Erlaubnis bekam für sportmedizinische Tests ins Ausland zu reisen, wechselt mit sofortiger Wirkung zu Galatasaray in die türkische Metropole Istanbul. Der SK Rapid und der Europacupsieger der Saison 1999/2000 einigten sich bereits Mitte der Woche über die Ablösemodalitäten.

"Yusuf ist dabei eine schwierige Phase in seiner Laufbahn zu bewältigen"

Geschäftsführer Sport Zoran Barišić um Transfer: „Yusuf Demir ist dabei eine sehr schwierige Phase in seiner Laufbahn zu bewältigen und kam in den letzten Spielen bei uns wieder besser zur Geltung. In ihm steckt sehr viel Potential, das auch aktuell einigen Klubs im Ausland nicht verborgen geblieben ist. Das Angebot von Galatasaray wollten sowohl ´Yusi´ selbst wie auch seine Familie und sein Management unbedingt annehmen und da wir uns mit Galatasaray auch über die Ablösemodalitäten einigen konnten, steht dem Wechsel nun nichts mehr im Wege.

Betonen möchte ich zudem, dass der Transfer in keinerlei wirtschaftlichem Zusammenhang mit unserem schmerzhaften Ausscheiden aus dem Europapokal steht. Ich wünsche Yusuf im Namen des SK Rapid, aber vor allem auch persönlich alles Gute bei seiner neuen Aufgabe und hoffe, dass sich sein Wunsch, bei einem absoluten Spitzenklub in der Heimat seiner Eltern viele Erfolge feiern zu können, erfüllt.“



Yusuf Demir kam als Knirps im Alter von 10 Jahren vom First Vienna FC nach Hütteldorf. In der grün-weißen Nachwuchsschmiede wurde rasch das außerordentliche Talent des Offensiv-Allrounders entdeckt und dementsprechend gefördert. Im Alter von 16 Jahren, 6 Monaten und 12 Tagen avancierte er bei einem Gastspiel in der Südstadt bereits zum jüngsten Rapid-Spieler, der seit Gründung der Bundesliga zum Einsatz kam.

"Möchte einen Neustart wagen"

Insgesamt absolvierte der Wiener 57 Pflichtspiele bei den grün-weißen Profis, konnte dabei 11 Treffer erzielen und fünf weitere direkt vorbereiten. Trotz seiner Jugend hat „Yusi“ bereits in vier Bewerben, nämlich in Bundesliga, ÖFB-Cup, UEFA Champions-League (Qualifikation) und UEFA Europa League getroffen. Zudem kam er für den FC Barcelona im zweiten Halbjahr 2021 in neun Pflichtspielen zum Einsatz und sammelte dabei auch bei drei Einsätzen in der UEFA Champions League Erfahrung in der Königsklasse des europäischen Fußballs.

Yusuf Demir selbst sagt: „Ich werde Rapid immer verbunden bleiben und weiß sehr zu schätzen, wie ich in Hütteldorf über viele Jahre gefördert wurde. Mein spezieller Dank gilt ganz besonders Zoran Barisic und Steffen Hofmann, die jede Sekunde an mich geglaubt haben. Nach den ereignisreichen letzten eineinhalb Jahren ist bei mir der Entschluss gereift, dass ich einen Neustart wagen möchte. Galatasaray ist ein Weltklub, der mich unbedingt holen wollte und zu dem auch ich unbedingt wechseln möchte. Trotzdem werde ich immer Rapidler bleiben.“

Siehe auch SOMMERTRANSFERS der ADMIRAL Bundesligisten

Fotocredit: GEPA/Wien Energie