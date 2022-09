5 Siege en suite in der ADMIRAL Bundesliga, dazu der (Be-)Achtungserfolg beim 1:1 zum Champions League-Auftakt gegen den favorisierten AC Milan (mit Traumtor Okafor - siehe Video): Serienmeister FC Red Bull Salzburg macht in der noch jungen Saison mit einer erneut neuformierten Mannschaft da weiter, wo die erfolgshungrigen Roten Bullen in der Vorsaison aufhörten. Zuletzt gab es auswärts einen 6:0-Kantersieg bei Aufsteiger Austria Lustenau, der bis dato daheim eine "blütenweiße Weste" hatte. Der letzte Sieg bei der SV Ried ist 2 Jahre her: 3:1 am 26.09.2020. Im Vorjahr 2:2. Und diesmal? Samstag ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. SR: Markus Hameter/NÖ.

War zuletzt nicht zu halten und machte am Dienstagabend gegen den italienischen Meister AC Milan womöglich das "Champions League-Match seines Lebens": Noah Okafor. Der 22-jährige Schweizer Nationalspieler (8 Einsätze, 2 Tore) krönte seine Pflicht mit der Kür...dem "doppelten Gurkerl" beim Führungstor. Auch in der Liga scorte der Salzburger Stürmer bereits 4 Mal.

2. Aufeinandertreffen beider Klubs in 2022

Erst Ende August spielte der FC Red Bull Salzburg in der Josko Arena, um in der 2. Runde im UNIQA-ÖFB-Cup einen ungefährdeten 3:0-Sieg über Regionalligist Union Gurten zu landen. In den Duellen mit der SV Guntamatic Ried - siehe auch individueller Beitrag über die Innviertler - ist der Serienmeister aus der Mozartstadt seit 9 Spielen (7 Siege, 2 Remis) ungeschlagen, gewann auch das ÖFB-Cup-Finale am 1. Mai in Klagenfurt mit 3:0. In den 9 Duellen erzielten die Salzburger 27 Tore – im Schnitt drei pro Spiel

Auch die bisherige Bilanz der noch jungen Saison kann sich bei der Elf vom jungen Chefcoach Matthias Jaissle sehen lassen. Bis auf die 1:2-Niederlage bei Vizemeister SK Sturm Graz in Runde 2 blieben Kapitän Andreas Ulmer & Co. in den anderen 6 BL-Spielen siegreich – zum 6. Mal mindestens so viele Dreier!

Jaissles Jagd nach Rekord

Keeper Köhn & Vorderleute kassierten drei Gegentore in den ersten 7 BL-Matches - so wenige wie zuletzt 2011/12 (ebenfalls drei). Der 34-jährige Trainer Matthias Jaissle blieb in 21 seiner ersten 39 Bundesliga-Begegnungen ohne Gegentor - das gelang in der Historie nur Vladimir Markovic mit Rapid.

Die SV Guntamatic Ried eroberte 20 Mal den Ball innerhalb von 40 Metern vor dem gegnerischen Tor. RB Salzburg stellt mit 59 solcher Balleroberungen den Topwert in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga.

Die Oberösterreicher gewannen insgesamt 7 Mal in der Bundesliga gegen den FC Red Bull Salzburg – jeden dieser 7 Siege feierten die Innviertler in Heimspielen.

"...ist Voraussetzung, um Abende wie gegen Milan erleben zu können"

Chefcoach Matthias Jaissle über das bevorstehende Ried-Match: „Es ist wichtig, dass wir die Champions League schnell aus unseren Köpfen bekommen, denn in der Liga erfolgreich zu sein, ist die Voraussetzung dafür, um solche Abende wie den gegen Milan überhaupt erleben zu können. Personell müssen wir einmal schauen, wie wir es angehen, denn wir haben ja leider auch den einen oder anderen angeschlagenen Spieler. Ried werden wir sicher nicht unterschätzen. Wozu die Mannschaft in der Lage ist, hat sie bei ihrem Punktgewinn beim LASK gezeigt.“

Keeper Philipp Köhn: „Ich kann mich noch gut an das letzte Duell in Ried erinnern, das bis zur letzten Minute hart umkämpft war. Zuletzt haben die Rieder den bisher so starken LASK an den Rand einer Niederlage gebracht. Wir werden also am Samstag erneut an unsere Grenzen gehen müssen, um bestehen zu können. Ried spielt vor allem daheim sehr aggressiv und körperbetont. Darauf müssen wir eingestellt sein und dagegenhalten, denn wir wollen einen Sieg.“

Personelles

Mamady Diambou (Knöchel), Justin Omoregie (Oberschenkel), Luka Sucic (Leiste) und Samson Tijani (Schien- und Wadenbein) fallen aus. Stürmer Sekou Koita und Kamil Piatkowski stehen seit kurzer Zeit wieder im Training. Bei Oumar Solet (Oberschenkel) und Max Wöber (Adduktoren) - beide aus AC Milan-Match verletzt bzw. Wöber beim Aufwärmen - wurden jeweils Muskelverletzungen diagnostiziert, sie fallen einmal für das Ried-Match aus. Ob es sich für Mittwoch im 2. Champions League-Match beim FC Chelsea London für einen Einsatz ausgeht, wird der jeweilige Heilungsverlauf zeigen.

Noah Traumtor gegen AC Milan aus der wohl besten Perspektive 🤩 – näher geht nicht! pic.twitter.com/Bf0jkIownq — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) September 9, 2022

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty