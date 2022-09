Die WSG Tirol, aktuelle Tabellen-7. mit 7 Punkten, empfängt in der 8. Runde zur ADMIRAL Bundesliga Schlusslicht CHASHPOINT SCR Altach. Samstag, 10. September, ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Schiedsrichter: Christopher Jäger aus Salzburg.

Quo vadis, SCR Altach?

Vor der Saison war der mediale Rummel in Altach groß, herrschte Aufbruchstimmung. Schließlich hatte man sich nach dem Fast-Abstieg im Vorjahr mit Miroslav Klose einen prominenten Hoffnungsträger als neuen Chefcoach geangelt. Einen, der sich mit Fug und Recht Weltstar nennen darf. Als Weltmeister 2014, WM-Rekordtorjäger und erfolgreichster Torschütze im deutschen Nationalteam.

Sieben Spieltage später ist die Euphorie gedämpft, folgte auf die Feierstimmung zunehmend der Kater. Mit vier Punkten aus den ersten sieben Partien liegen die Vorarlberger in der Tabelle mit Klose nämlich genau dort, wo sie auch im Vorjahr über weite Strecken der Saison ohne ihn lagen: ganz unten. 4 Niederlagen in Serie zuletzt brachten Kapitän Zwischenbrugger & Co. abermals in die Niederungen der Liga, die zarte Kritik Kloses an der Qualität seines Kaders mutierte mit dem angekündigten Rückzug von Sportdirektor Werner Grabherr in erste Konsequenzen. Rund um das zur CAHPOINT-Arena umbenannte Schnabelholz herrscht Unruhe. Das Tabellenschlusslicht benötigt dringend einen Erfolg. Für die Tabelle und für’s Selbstvertrauen.

Ebenso wie die WSG Tirol, die an den letzten zwei Spieltagen ohne Punktezuwachs blieb. Im Gegensatz zur 0:2-Niederlage gegen Serienmeister FC Red Bull Salzburg in Runde 7, wo die Silberberger-Schützlinge Untedog waren, sind die Wattener diesmal Favorit.

"Was sich Fans alles erlauben können, ist eigentlich Wahnsinn"

WSG-Coach Thomas Silberberger über...

...die Trainingswoche nach 0:2-Niederlage in Salzburg: „Ich glaube, sie war gut. Wir haben uns ausschließlich auf uns konzentriert, haben Altach zwar in der Analyse behandelt, aber nur sehr kurz. Jetzt ist es wichtig, dass wir den Fokus wieder auf uns legen – auf das Spiel mit dem Ball und gegen ihn.“

… ob Altach-Spiel angesichts Wattener Favoritenrolle eine Art Pflichtsieg: „Es wäre vermessen, wenn wir als WSG in der Bundesliga von einem Pflichtsieg reden würden. Aber eines ist klar: der Sieger des morgigen Duells ist der Sieger der Runde. Wenn wir gewinnen, hätten wir 10 Punkte und wären vermutlich wieder knapp über dem Strich. Wenn Altach gewinnt, rückt das Feld wieder zusammen.“

… ob Favoritenrolle angesichts der beiden jüngsten Niederlagen gegen Altach überhaupt gerechtfertigt ist: „Das mit der Statistik ist immer so ein Ding. Das letzte Spiel in Altach spielten wir ja mit der B-Garnitur, weil wir drei Tage später das Conference-League-Playoff hatten. Wären wir damals mit der stärksten Elf angetreten, hätte der Absteiger wahrscheinlich Altach geheißen. Und vor der Heimniederlage (Anm.: 0:3) warnten wir die Mannschaft die ganze Woche vor den Standardsituationen und lagen nach 30 Minuten nach zwei Eckbällen 0:2 hinten.“

… ob er glaubt, dass beim Gegner Unruhe herrscht: „Das liegt ja auf der Hand, wenn der Sportdirektor zurücktritt. Ich glaube generell, dass die Einflüsse von Außen mittlerweile zu groß sind. Siehe auch Rapid. Jetzt muss bei Altach schon auf Druck einiger Fans der Sportdirektor zurücktreten, weil die Lebensqualität abhandenkommt. Oder das Spiel gestern zwischen Nizza und Köln. Was sich die Fans alles erlauben können, ist eigentlich Wahnsinn.“

… wie es personell für das Spiel gegen Altach ausschaut: „Prelec steht wieder im Kader. Ertlthaler, Ogrinec und Skrbo fallen weiter aus. Bei Ogrinec geht sich vielleicht das Spiel kommende Woche gegen den LASK aus. Realistischer ist aber sein Comeback nach der Länderspielpause.“

"Thema ist für mich jetzt abgehakt"

Rückkehrter Thomas Sabitzer bei seinem Heimspiel-Comeback über...

...wie die erste volle Trainingswoche im Kreise seiner neuen und alten Mannschaftskameraden war: „Ich fühl‘ mich sehr gut. Es war gut, dass ich in dieser Woche die neuen Spieler kennen lernen konnte. Der Stamm von der letztjährigen Mannschaft ist ja geblieben. Die Stimmung passt. Jetzt heißt es einfach, am Wochenende abzuliefern.“

… ob der Sommer für ihn eine Art Leidenszeit war: „Leidenszeit würde ich es nicht nennen. Aber ich hab‘ im Vorfeld ja bereits gesagt, dass ich gerne noch eine Saison bei der WSG spielen würde, um ans erfolgreiche Vorjahr anzuschließen. Dieses Spieljahr ist für mich sehr wichtig. Dazu brauch‘ ich Spielzeit, die ich beim LASK nicht in Aussicht hatte. Aber das Thema ist für mich jetzt abgehakt. Ich freu mich, dass ich mich jetzt wieder voll und ganz auf das Sportliche bei der WSG konzentrieren kann.“

… was er sich vom Duell mit Altach erwartet: „Es wird ein extrem schwieriges Spiel. Wir müssen bei Standardsituationen wach sein. Da kann sich mit einer einzigen Aktion das ganze Spiel drehen. Aber wenn wir unseren Spielplan umsetzen, werden wir zu guten Torchancen kommen und diese auch hoffentlich nutzen.“

Schweden-Bomber mit Ladehemmung

WSG-Torjäger Tim Prica liegt mit 5 Saisontoren auf Platz 2 der ADMIRAL-Torjägerliste. Zuletzt blieb der 20-jährige Schwede, der im Schnitt nur 112 Spielminuten für einen Treffer benötigt, allerdings drei Spiele lang torlos.

Der Altacher Toptorjäger Adthe Nuhiu liegt mit bislang 4 Saisontoren auf Platz 3 im Ranking. Der 33-jährige Kosover benötigte durchschnittlich 133 Spielminuten für einen Treffer.

Die Duell-Statistik sah in der abgelaufenen Saison die Vorarlberger vorn. So gewannen die Altacher zwei der vier Aufeinandertreffen, bei einem Remis und einem Wattener Sieg.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL