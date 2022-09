Der SK Puntigamer Sturm Graz trifft zum Abschluss der der 8. Runde zur ADMIRAL Bundesliga auswärts in der 28 Black Arena auf Austria Klagenfurt - Sonntag, den 11. September 2022 - ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Die 13. Pflicht-Partie binnen 8 Wochen bereits für die Elf von Chefcoach Christian Ilzer, die in der abgelaufenen Saison alle vier Bundesliga-Duelle gegen die Kärntner Violetten gewann und drei Tage nach dem überzeugenden und erfolgreichen Europa League-Auftaktmatch vom Donnerstag gegen den FC Midtjylland (1:0) den Schwung mitnehmen will an den Wörthersee.

Absoluter Aktivposten beim Vizemeister: ÖFB-U-21-Team-Mittelfeldspieler Alexander Prass (Mitte).

"Kopf klar und frisch bekommen"

Cheftrainer Christian Ilzer: "Es bleibt nicht viel Zeit bis Sonntag – dementsprechend heißt es, diese sinnvoll zu nützen, gut zu regenerieren, die Beine wieder schnell sowie den Kopf klar und frisch zu bekommen. Das Erfolgserlebnis vom Donnerstag hilft dabei natürlich, so lässt sich alles leichter verarbeiten.

Klagenfurt hat sich wieder weiterentwickelt, sie haben sogar Salzburg auswärts voll fordern können. Außerdem haben sie sieben Tore in den letzten beiden Spielen gemacht, das Kärntner Derby gewonnen und stehen aktuell in den Top-6 der Bundesligatabelle. Es wird am Sonntag en schwerer Gang für uns, eine Herausforderung, die wir unbedingt meistern wollen!"

Bis auf Jantscher, Kiteishvili & Gazibegovic wahrscheinlich alle an Bord

Ilzer zur Personalsituation: "Es gibt den einen oder anderen Spieler mit Problemen. Die medizinische Abteilung arbeitet auf Hochtouren und ich bin zuversichtlich, dass wir bis auf Jantscher und Kiteishvili sowie den gesperrten Gazibegovic alle Spieler zur Verfügung haben werden."



Auch Mittelfeld-Aktivposten Alexander Prass ist bereits voll auf das Auswärtsspiel fokussiert: "Der Sieg in der Europa League hat uns natürlich tolle Energie gegeben, liegt aber auch schon wieder im Rückspiegel. Wir nutzen die kurze Zeit zwischen den Spielen optimal aus, um uns perfekt auf den Gegner vorzubereiten. Uns erwartet ein schweres Spiel in Klagenfurt, das klare Ziel ist aber natürlich, mit drei Punkten im Gepäck wieder nach Graz zurückzukommen."

Fakten zum Spiel

Sturm Graz gewann alle 5 Pflichtspiele gegen den SK Austria Klagenfurt (4 in Liga, 1x Cup) und traf dabei jedesmal mindestens doppelt (insgesamt 14 Tore).

Die Steirer gewannen alle vier Spiele gegen Austria Klagenfurt – zuvor nur gegen den SC Neusiedl am See. Klagenfurt kassierte in der Vorsaison nur gegen den SK Sturm mehr als zwei Niederlagen.

Die "Blackies" sind seit 7 BL-Spielen im Bundesland Kärnten ungeschlagen (5S, 2U) – erstmals so lange in der Bundesliga-Historie.

Die Ilzer-Elf hatte 55 hohe Ballgewinne (Ballgewinne innerhalb von 40 Metern vor dem gegnerischen Tor) – nur RB Salzburg (59) in dieser BL-Saison mehr. Die Pressinglinie der Steirer startete im Schnitt 44 Meter vor dem eigenen Tor – so weit vorne wie bei keinem anderen Team in dieser BL-Saison.

Wir sind auch am Tag nach unserem ersten Sieg in einer Europacup-Gruppenphase seit elf Jahren mächtig stolz auf unser Team! Den Traumeinstand begleitet durch Text, Bild und allem, was dazugehört, gibt's hier https://t.co/Tr4vkSRqS4! 🤩⚫️⚪️ #sturmgraz #UEL #STUFCM #FotoAtzler pic.twitter.com/ku3qYvxSMR — SK Sturm Graz (@SKSturm) September 9, 2022

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at