Bislang läuft es für den TSV Egger Glas Hartberg in der ADMIRAL Bundesliga im eigenen Stadion viel besser. Zwei Siege gegen den SCR Altach und die SV Ried, dazu ein couragierter Auftritt gegen Serienmeister FC Red Bull Salzburg. Nach dem überwiegend zu Zehnt errungenen Auswärtspunkt bei Vizemeister SK Sturm Graz und dem zweiten "zu Null" Spiel in Folge wollen Heil, Kainz & Co. morgen nachlegen. Die Blau-Weißen empfangen UEFA Europa Conference League Teilnehmer FK Austria Wien - Sonntag ab 14:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Schiedsrichter: Stefan Ebner aus Oberösterreich.

Anlässlich des Geburtstags der Präsidentin des TSV Hartberg - Brigitte Annerl - gibt es für alle TSV-Fans nach Spielende bis 18 Uhr Freibier und Freigetränke.

Auch Bundesliga-Sponsor ADMIRAL hat morgen einige Aktionen geplant, ist Sonntag ab 12 Uhr rund um das Stadion vertreten und wird Gutscheine sowie Snacks verteilen. In der Halbzeitpause werden dann im Zuge der ADMIRAL T-Shirt-Booster-Show einige T-Shirts in die Menge katapultiert.

Schmidt: "Wollen Punkt aus Graz vergolden"

Cheftrainer Klaus Schmidt: "Wir freuen uns auf das morgige Spiel gegen den Europacup-Fighter aus Wien. Ich denke, einer spannenden Partie steht nichts im Wege. Wir wollen unseren Punkt aus Graz unbedingt vergolden, das heißt ein Dreier hinten drauf wäre großartig. Das funktioniert sicher nur dann, wenn wir eine konsequente Defensivleistung zeigen.

Speziell in der Offensive ist es wichtig ein "Schauferl" draufzulegen, um unsere Torgefahr zu erhöhen, damit wir der Austria wehtun können. Ich hoffe, dass viele TSV-Fans ins Stadion kommen und sich den Leckerbissen nicht entgehen lassen."

Abwehrspieler Michael Steinwender: "Die Vorfreude auf das Spiel gegen die Wiener Austria ist riesig. Ich denke, dass wir sehr gut vorbereitet sind. Wir wollen die drei Punkte unbedingt in Hartberg behalten!"

Fix ausfallen werden Marin Karamarko, Christian Klem (beide verletzt) und der Gesperrte Matija Horvat, der nach dem Ausschluss in Graz für ein Spiel zum Zusehen gezwungen ist.

Fotocredit: Richard Purgstaller