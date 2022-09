In der 8. Runde in der ADMIRAL Bundesliga trafen in Wien-Hütteldort mit dem SK Rapid und WAC nicht nur zwei "Europacup-Frustierte" aufeinander, sondern auch zwei Teams, die bisher in dieser Saison auswärts erfolgreicher sind wie daheim. Während die Kärntner zu Hause erst einen Zähler verbuchten, holten sie in der Fremde mit dem 3:1-Sieg im Allianz Stadion bereits ihren 7 Punkte. Demgegenüber hat die Elf um Ex-WAC-Trainer Ferdinand Feldhofer bei zwei Niederlagen und je 1 Remis und 1 Sieg nur 4 Heimpunkte auf dem Konto, um außerdem den nächsten Saison-Rückschlag zu erleben. Nachfolgend Statements.

SK Rapid Wien – RZ Pellets WAC 1:3 (0:2)

Torfolge: 0:1 (10., Elfer) Baribo, 0:2 (14.) Malone, 0:3 (66.) Malone, 1:3 (90.+1) Zimmermann. Z: 13.400. SR: Sebastian Gishamer.

"Hatten Glück, dass wir nicht 3:0, 4:0 hinten sind"

Ferdinand Feldhofer (Trainer SK Rapid Wien) über...

...die Heimniederlage: „Das 1:0 hat uns heute gekillt - wir haben dann für 10 Minuten das Stadion verlassen und hatten Glück, dass wir nicht 3 oder 4:0 hinten sind. Dann wird es zäh, dass man sich zurückkämpft. Das hat dann einige Zeit gedauert. Wir waren defensiv wie offensiv in dieser Phase nicht bereit. Wir sind in diesen 10 Minuten einfach zerfallen. Danach haben wir alles probiert, doch konnten gegen einen sehr engen, tief stehenden Gegner schwer Lösungen finden. Hatten dann zwei Möglichkeiten vor der Pause, eine zu Zweit vor dem gegnerischen Torwart...das hat dann noch dazu gepasst. Nach der Pause hatten wir eine gute Reaktion und bessere Körpersprache, trotzdem war es dann sinnbildlich wie wir mit unseren Chancen umgegangen sind. Dann war der WAC mit dem Konter zum 3:0 knapp nicht im Abseits, das hat dann dazu gepasst. Wir hätten heute mit drei Punkten für Ruhe sorgen können."



… momentane Situation bei Rapid Wien: „Wir sind alle im gleichen Boot. Hätten wir heute gewonnen, wären wir Dritter gewesen. Das Gegenteil ist eingetroffen. Bei uns passen Erwartungshaltung und Anspruch nicht immer zusammen. Wir wussten, wir haben einen riesigen Umbruch eingeleitet und wussten, dass Rückschläge kommen. Ich bin genauso enttäuscht, wie alle anderen. Keiner will seinen Namen im Zusammenhang mit so einem Spiel im Stadion hören.“

"Haben viel Geduld aufgebracht und investiert für Yusuf - jetzt profitieren andere davon"

…Abgang von Yusuf Demir (vor dem Spiel): „Das Bitterste ist, dass wir alle im Verein – das ganze Trainerteam, Physios, Masseure, Angestellte – wirklich viel Geduld aufgebracht haben und viel investiert haben in den letzten sieben, acht Monaten. Man hat gesehen, wie er am Anfang gespielt hat, nachdem er zurückgekommen ist und wie er jetzt agiert hat – wie Tag und Nacht. Und jetzt profitieren andere davon. So ist das Business, damit müssen wir umgehen.“

"Wer das nicht macht, hat hier nichts verloren"

Guido Burgstaller (SK Rapid Wien): „Wir haben uns viel mehr vorgenommen und kommen durch individuelle Fehler gleich 0:2 in Rückstand, verlieren völlig die Fassung und das Selbstvertrauen, brechen komplett auseinander. Einfache Dinge haben nicht mehr funktioniert.

Haben es nicht geschafft, Ball in eigenen Reihen zu halten...das Passspiel war schlecht, haben uns ein bisschen versteckt. Deswegen gehen wir komplett verdient unter. Wir haben es in der 2. Halbzeit probiert, aber es ist trotzdem zu wenig. Wir müssen das Ego hintenanstellen und an den Basics arbeiten. Wer das nicht macht, hat hier nichts verloren.“

"Haben Zweikämpfe teilweise gar nicht angenommen"

Michael Sollbauer (SK Rapid Wien): „Unerklärlich. Schwer, Worte zu finden. Viel zu wenig von allen. Wir müssen alles hinterfragen, jeder muss für sich selber vor der eigenen Tür kehren. Wir haben es uns klar verdient heute, aufgrund von der 1. Halbzeit. Wir waren in den ersten Minuten überhaupt nicht am Feld, haben die Zweikämpfe nicht gewonnen, teilweise gar nicht angenommen.

Es sollte jedem bewusst sein, dass es in der jetzigen Phase, in der wir sind, gegen keinen leicht ist. Es war schlussendlich zu wenig. Wenn es gut läuft, tragen uns die Leute. Wenn nicht, ist der Unmut der Fans zu verstehen, die viel Leidenschaft hineinstecken. Wir sollten uns mehr darauf konzentrieren, was auf dem Feld passiert. Wir bleiben als Mannschaft sicher zusammen.“



Zoran Barisic (Geschäftsführer Sport SK Rapid Wien) über...

...Demir-Transfer: „Ich verstehe nicht, warum dieser Transfer so hohe Wellen schlägt. Wir reden für österreichische Verhältnisse über einen Toptransfer für einen sehr jungen Spieler, der über sehr viel Talent verfügt, aber der noch nicht fertig ist. Insofern würde ich es schon als Toptransfer bezeichnen für österreichische Verhältnisse und auch für Rapid. (…) Es ist ein ganz normaler Transfer. Ich habe das auch als Trainer miterlebt: Du hast wechselwillige Spieler, die nicht gehen durften und die Leistungsgrenze wird nicht mehr an die 100 Prozent erlangt. Da muss man natürlich die richtigen Entscheidungen treffen. Das hat mit dem Nicht-Erreichen der Conference League-Gruppenphase nichts zu tun.“

„Konnten nicht davon ausgehen, dass im Winter besseres Angebot gekommen wäre“

…warum nicht noch zugewartet wurde mit dem Transfer: „Es war – bis das Angebot von Galatasaray gekommen ist – überhaupt nichts auf dem Tisch und wir konnten nicht davon ausgehen, dass im Winter ein besseres Angebot gekommen wäre. Natürlich haben wir in den Verhandlungen versucht, das Beste für Rapid rauszuholen.“



…erste Teilzahlung von 1,2 Millionen Euro in dreieinhalb Jahren: „Ich hoffe, dass dieses Geld in drei Jahren noch ein bisschen einen Wert hat.“



…momentane Situation bei SK Rapid: „Alles in allem ist es keine einfache Situation, aber ich bin schon lange im Fußball-Geschäft dabei, dass ich weiß, dass es in beide Richtungen sehr schnell gehen kann. Es ist wichtig, dass der Verein wieder in ruhige Gewässer geführt wird, um für sportlichen Erfolg zu sorgen in Zukunft.“

"Haben uns nicht nach unten reden lassen“

Robin Dutt (Trainer RZ Pellets WAC) über...

...das Spiel: „Ein Sieg tut immer gut. Wir haben diese Woche das erste Mal wieder richtig arbeiten können und man hat das im Defensivverhalten gesehen am Platz. Das Gegentor stößt mir ein bisschen auf, weil ein ‚Zu-Null‘ auch sehr schön gewesen wäre. Wir haben heute eine Spanne gesehen, wo wir den Gegner beherrscht haben, aber auch, wo wir hinten reingedrückt wurden in der zweiten Halbzeit.“



…Entwicklung der Mannschaft: „Es wird immer Hochs und Tiefs geben, aber wir haben eine tolle Mannschaft. Ich glaube nicht, dass wir im Kopf die letzten Wochen schlecht drauf waren. Wir haben uns nicht nach unten reden lassen, sondern konsequent weitergearbeitet.“



WAC-Doppeltorschütze Maurice Melone: „Besser kann es nicht laufen. Wir sind stark ins Spiel gekommen und sind gut mit zwei Toren reingekommen. Es war viel Arbeit dabei, wir haben das sehr gut gemacht und verdient gewonnen. Letzte Woche haben wir einfache Tore kassiert, nachdem wir 1:0 in Führung gegangen sind. Heute standen wir defensiv sehr gut. So gewinnst du ein Spiel.“

Das ist schön 🤩 pic.twitter.com/nzMYaaa2ol — Wolfsberger AC (@WolfsbergerAC) September 10, 2022

...Rapid-Leistung: „Die größten Probleme haben sie mit sich selbst – die Spieler, wie sie spielen und wie sie mit sich umgehen. Ich sehe nicht überwiegend Frust, sondern Enttäuschung und Ratlosigkeit. In der zweiten Hälfte war es von der Körpersprache her besser, aber es hat letztendlich nicht zu mehr als einem Ehrentor gereicht.“



…mögliche Trainerfrage bei Rapid: „Es ist gefährlich. Nach so einer Heimniederlage, wie es Rapid heute zustande gebracht hat und mit der ganzen Vorgeschichte wird es ganz, ganz eng.“



…WAC-Leistung: „Zumindest im heutigen Spiel haben sie gezeigt, dass sie auf ein schlechtes Spiel von letztem Wochenende eine gute Reaktion setzen können. Heute haben sie alles besser gemacht. Eine komplett andere Geschichte als vor einer Woche. Die Mannschaft ist, was die Torgefährlichkeit betrifft, breit aufgestellt. Die Mannschaft hat sich in dieser Richtung gut weiterentwickelt.“



…Demir-Wechsel zu Galatasaray: „Ich hätte erwartet, dass er dieses Jahr nutzt, um mit mehr Spielpraxis zu reifen. Jetzt ist es für mich sehr schnell gegangen.“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria + SK Rapid