Während die SV Guntamatic Ried seit Wochen den "Sommer-Blues" hat und ihre Sieglos-Serie im 6. Spiel in Folge fortsetzte, bleibt Serienmeister FC Red Bull Salzburg weiter in der Erfolgsspur und feierte mit dem souveränen 3:0 in der Josko Arena den 6. Dreier in der ADMIRAL Bundesliga in Folge, 5 Mal davon zu Null! Erfolgscoach Matthias Jaissle rotierte 4 Tage vor dem Champions League-Match beim FC Chelsea London auf 4 Positionen, während die Innviertler Austria Klagenfurt aus dem Vorjahr in punkto Ausschluss-Rekord abzulösen scheinen und bereits zum 5. Mal ein Spiel zu Zehnt beenden. Ligaportal fragte nach!

SV Guntamatic Ried – FC Red Bull Salzburg 0:3 (0:2)

Ried, josko Arena; 5568 Zuschauer; SR Markus Hameter

Torfolge: 0:1 Benjamin Sesko (6.), 0:2 Junior Adamu (15.), 0:3 Noah Okafor (71.)

Rote Karten: 42. Leo Mikic/Ried (Rohes Spiel) bzw. 54. Junior Adamu/Salzburg (Tätlichkeit)

Spielfilm siehe Ligaportal-LIVETICKER sowie Spielbericht.

"Ausschlüsse extrem ärgerlich - werden das intern hart ansprechen"

Christian Heinle (Trainer SV Guntamatic Ried) über...

...das Spiel: „Ungünstiger kann ein Spielverlauf gegen Salzburg gar nicht sein. Wenn du gegen eine Topmannschaft hinten bist, muss schon sehr viel passen. Dann hatten wir leider den nächsten Ausschluss und waren ein Mann weniger. Spätestens mit dem verschossenen Elfmeter habe ich gemerkt, dass der Spielverlauf heute nicht auf unserer Seite ist. Wir haben extrem ordentlich gespielt heute.

Schade, dass wir quasi mit einem 0:2 starten und den Elfmeter verschießen. Man muss aber fairerweise sagen, der Klassenunterschied war zu groß. An dem Tag muss einfach alles passen. Du brauchst selbst eine überragende Leistung und der Gegner nicht die Beste. Vor allem brauchst du den Spielverlauf und das Spielglück, das dazu passt. Blöder geht es nicht mehr...wir sind gut gestartet, habe einen Halbchance und kassieren mit dem ersten Torschuss des Gegners das Tor. Mit dem zweiten dann das 2:0. Nach dem Ausschluss kann das dann ganz bitter...gegen Salzburg kannst du da sieben kriegen. Es war ok, wie wir uns verkauft haben."



…die Ausschlüsse bei SV Ried (Anm.: mittlerweile 5 nach 8 Runden): "Die Ausschlüsse sind extrem ärgerlich. Es sind zum Teil Dummheiten. Wir werden das intern hart ansprechen. Natürlich schaue ich mir die Ausschlüsse nochmal an und unterscheide zwischen einer Kritik und einer diszpliniären Sache. Es ist mittlerweile einfach ungeschickt und schwächt uns Woche für Woche. Jetzt geht es gegen die Austria. Es geht ja nicht um ein Spiel. Du kannst kein Spiel aus dem Vollen schöpfen. das tut irrsinnig weh."

"Lag rein an mir und meiner Psyche"

Christoph Monschein (SV Ried) über...

...ob beim verschossenen Elfer größter Gegner VAR war, weil zu viel Zeit zum Überlegen: "Wenn man einen Elfer verschießt, liegt das nur an einem selber. Außer der Tormann hält ihn überragend. Das war heute nicht der Fall, also lag es rein an mir und meiner Psyche. Ich kann es nicht genau sagen, warum es passiert ist. Ich bin normalerweise ein sehr sicherer Elfmeterschütze. In meinen 7 Jahren Profifußball habe ich vlt. einen Everschossen. Die Situation ist bei Ried aktuell nicht einfach. Uns fehlen einige Punkte. Es spielt einfach alles zusammen. Allein, dass wir jetzt die fünfte rote Karte in der Saison haben ist nicht von Vorteil. Dann passieren halt auch nicht die Tore vorne. Da müssen wir schleunigst schauen, dass wir als Team und Verein da raus kommen und das verändern."

...mutiger Beginn, doch nach 1 Min. übernahm Salzburg: "Es gibt zwei Gründe. Die Qualität von Salzburg, die sie heute auch wieder größtenteils im Spiel gezeigt haben und sie haben auch jederzeit die Chance aus nix ein Tor zu machen. Andererseits freue ich mich natürlich, dass wir aktiv los gelegt haben, uns was zutrauten, mutig waren. Dabei gleich zwei Akzente setzen am Anfang. Natürlich ist es gegen Red Bull brutal schwer, wenn du da nicht effizienter vorm Tor bist, dann wird das auf 90 Minuten brutal."

...wie kommt Ried aus der Misere raus, das nächste Spiel ist gegen Ex-Klub Austria Wien: "Ja, mein Ex-Klub, stimmt. Wir müssen als Team zusammenstehen und über 90 Minuten hochkonzentriert versuchen, alles abzurufen. Das, was wir uns vor dem Spiel vornehmen, auch alle umsetzen und im Endeffekt über den Zweikampf, die Einstellung, Mentalität uns das Glück vor dem Tor auch zu erarbeiten."

"Müssen jetzt paar Dinge ganz scharf und hart ansprechen"

SVR-Schlussmann Samuel Sahin-Radlinger über...

...Wucht der Salzburger und Spiel-Fazit: "Über die Wucht und Qualität der Salzburger...da sind die Rollen ganz klar verteilt. Es war natürlich auch ein unglücklicher Spielverlauf. Wenn du gleich nach 5 Minuten das erste Tor kassierst und dann nach 14 das zweite, dann ist das richtig bitter daheim. Wir haben uns wieder so viel vorgenommen. Dann schwächen wir uns zum 5. Mal wieder selber mit einer roten Karte, kriegen einen Elfmeter, verschießen den. Ich weiß nicht, was für Chancen wir noch brauchen, damit wir endlich das Tor treffen. Ich bin schon sehr sauer."

...ärgerlich wie billig ersten beiden Gegentore: "Ja, die Tore passieren viel zu leicht. Wir haben uns bis zu dem heutigen Spiel immer ganz gut im Griff gehabt und nicht so viel zugelassen. Im Großen und Ganzen muss sich heute jeder Einzelne an die Nasen packen und wissen, dass so eine Leistung einfach nicht geht."

...wie man sich aus dem Sumpf rauszieht: "Es geht im Endeffekt nur gemeinsam. Wir müssen jetzt schon ein paar Dinge ganz scharf und hart ansprechen, das analysieren und trotzdem sachlich bleiben. Jetzt nicht irgendwie durchdrehen. Eine gute Mannschaft und coole Truppe sind wir. Von daher werden wir uns da schon wieder gemeinsam rausziehen."





Gewohntes Bild seit 6 Runden in der ADMIRAL BL: Salzburger Sieg- und Torjubel...hier mit den Torschützen Benjamin Sesko & Junior Adamu sowie Luca Gourna-Douath (diesmal mit seinem Startelf-Debüt). Wie vor eineinhalb Wochen in der 2. Runde des Uniqa-ÖFB-Cup gewann die Jaissle-Elf wieder mit 3:0 in der Josko Arena (damals gegen Regionalligist Union Gurten). Auch das ÖFB-Cup-Finale am 1. Mai zwischen RB Salzburg vs. SV Ried endete ja 3:0.

Bei Chelsea-Champions League-Match an Stamford Bridge "mutig sein"

RB Salzburg-Kapitän Andreas Ulmer über...

...souveränen Sieg: "Beim Reinkommen hatte Ried eine gute Möglichkeit...dann haben wir mit den ersten beiden Angriffen das 1:0 und 2:0 gemacht. Danach ist es für uns richtig gut gelaufen. Der verschossene Elfer war sicher auch noch ein Knackpunkt, wo wir hernach das Spiel dann doch souverän haben fertig spielen können."

...ob er heute mehr Linksaußen statt Linksverteidiger, weil 2 Schüsse in Schlussphase: "Das war positionsbedingt und dadurch, dass es auf jeder Seite eine Rote Karte gab, war meine Aufgabe, dass ich auf den rechten Verteidiger von Ried mehr raus attackiere. Deswegen war ich ein Stück höher. Aus so einer Position kann man schonmal eher einen Abschluss auf das Tor machen."

...in 8 BL-Spielen 6x zu Null, wie Defensiv-Stabilität zu erklären: "Wir versuchen mehr mit unserem Spiel gegen den Ball den Gegner vom Tor mehr wegzuhalten und das gelingt uns derzeit sehr gut."

...Erwartung für Mittwoch bei Chelsea London: "Wir wollen da ähnlich auftreten wie am Dienstag gegen den AC Milan. Wir wollen mutig sein mit Ball und auch gegen den Ball, mit unserem hohen Pressing. Und dann auch situativ vlt. mal etwas tiefer stehen, mal hinten raus verteidigen. Das haben wir jetzt auch schon ein paar mal bewiesen, dass wir das können."

Matthias Jaissle (Trainer FC Red Bull Salzburg) über...

...das Spiel: „Ich bin sehr zufrieden. Es war in der Tat ein Abend, wie wir es uns gewünscht haben. Diesmal ist es komplett aufgegangen, wir haben uns endlich mal früh belohnt und es dann reif und souverän runter gespielt. Wir haben trotz Rotation unseren Rhytmus gefunden und in allen Phasen der Partie viel von dem gezeigt, was wir uns vorgenommen haben. Wir waren sehr dominant über die kompletten 90 Minuten und konnten uns Körner sparen. Die Entwicklung stimmt. Wir haben gezeigt, dass wir über längere Phasen der Partie unser Spiel auf das Feld bekommen. Von daher war der Sieg sehr verdient."

...Fitness von "Oldie" Andreas Ulmer: "Wenn ich ihn sehe, wie er in den letzten Minuten noch in die gegnerische Box sprintet, dann scheint er sehr fit zu sein und den FC Chelsea noch nicht im Hinterkopf gehabt zu haben."



…das kommende Spiel gegen FC Chelsea: „Das ist nochmal eine andere Kragenweite. Es ist eine Herkules-Aufgabe. Wenn man sich die Einzelspieler anschaut, haben sie auf jeder Position absolute Weltklasse. Wir müssen absolut ans Maximum kommen und genauso leidenschaftlich und frech auftreten wie gegen AC Mailand.“

...Vorbereitung auf Chelsea-Match: "Durch den Trainerwechsel ist die Analyse erschwert. Man sieht sie halt mit dem neuen Trainer nicht mehr davor (Anm.: wg. dem Ableben der Queen wurden in der Premier League am Wochenende alle Spiele abgesagt). Wir haben sicherlich auch keine Möglichkeit beim Training vorbeizuschauen...so clever ist der FC Chelsea. Von dem her wird es keine Wundertüte, doch sicherlich eine erschwerte Aufgabe.

Tragische Figur: Salzburgs Stürmer Junior Adamu - erst Tor dann Rot!

"...es ist mehr als fraglich"

…Junior Adamus Tor und die rote Karte gegen ihn: „Mich freut es, dass er die Kiste macht und ich habe eben gesehen, wie er die rote Karte gemacht hat. Das ist sehr unglücklich. Er will sich eigentlich nur befreien von der Einklammerung des Gegenspielers und trifft ihn unglücklich im Gesicht. Ich habe mir abgewöhnt über Schiedsrichter-Leistungen und Entscheidungen öffentlich zu sprechen.

Wer Junior kennt, weiß, dass er ganz, ganz weit weg von Unsportlichkeit ist. Es war eine sehr unglückliche Aktion, so wie ich es jetzt im TV wahrgenommen habe...von dem her müssen wir leider mit der Entscheidung leben.

...im Hinblick auf Chelsea-Match Mittwoch...Wettlauf mit der Zeit bei Wöber, Solet, Sucic..Lazarett-Lichtung: "Es wird tatsächlich sehr fraglich bei allen bleiben. Man muss schauen, ob es sich vlt. für den ein und anderen noch ausgeht. Aber es ist mehr als fraglich."

"Unsere Mannschaft feiert trotz Wetterkapriolen einen mühelosen 3:0-Auswärtserfolg in Ried. Die beiden frühen Treffer von Benjamin Sesko und Junior Adamu bringen uns schnell auf Spur. In der zweiten Halbzeit erhöht Noah Okafor zum Endstand."



Der Spielbericht zu #SVRRBS ⤵️ — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) September 10, 2022

"Haben es unaufgeregt 90 Minuten herunterspielen können"

Walter Kogler (Sky Experte) über...

...Salzburg-Leistung: „Sie haben es unaufgeregt über 90 Minuten herunterspielen können. Es war nie die Gefahr, dass es eng wird.“



…Ried-Leistung: „Bis jetzt hat die Art und Weise, wie sie versuchen, Fußball zu spielen, noch keine Früchte getragen.“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria sowie Interviews Ligaportal-Redakteur Herbert Pumann

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty + GEPA-ADMIRAL