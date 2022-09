Ausgerechnet in seiner Heimat Steiermark gelingt Andreas Gruber für Austria Wien heute in der 8. Runde der ADMIRAL Bundesliga ein Sonntags-Tor Marke "Tor des Monats", das in jedem Jahresrückblick Platz finden dürfte. Der Führungstreffer des in Mürzzuschlag (Nordost-Steiermark) geborenen 27-jährigen Offensivakteurs bedeutete zugleich den 1:0-Pausenstand für die Veilchen beim TSV Hartberg in der Profertil-Arena. Siehe auch Ligaportal-LIVETICKER!

Andi Gruber als TSV Präsidentin-Party-Crasher?

Wenn es nicht ein Austria-Treffer und damit vom Gegner wäre, würde sich TSV-Präsidentin Brigitte Annerl an ihrem heutigen Geburtstag (unter den Gästen auch Austria Wien-Legende Toni Polster) womöglich über solch ein Traumtor als Geschenk freuen. Wird Andreas Gruber zum Präsidentin-Party-Crasher?

Es war die 24. Minute als Andreas Gruber über seine angestammte rechte Außenbahn mit dem Ball kam, am rechten Strafraumeck Zeit zum Aufschauen hatte und Maß nahm. Mit - laut Sky Sport Austria - 88 Stundenkilometer-Geschwindigkeit platzierte der 27-jährige Austria-Angreifer das Spielgerät mit links aus 29 Metern Entfernung diagonal ins hintere, linke Kreuzeck.

Da war selbst der tapfere TSV-Schlussmann Raphael Sallinger, bisher seit rd. 210 Minuten und in dieser Saison generell ohne Gegentor, machtlos.

Schon 5 Saisontore + 4 Assists für Ex-LASKler

Nach einer "gebrauchten" Vorjahres-Saison beim LASK (1 Tor in 13 BL-Spielen), wo Andreas Gruber allerdings auch Verletzungspech zurückwarf, blüht der gebürtige Nordost-Steirer bei den Wiener Veilchen richtig auf. 3 Liga-Tore (plus 1 Assist) bereits in 5 Einsätzen und dazu noch 2 Tore plus 3 Vorlagen im UNIQA-ÖFB-Cup. Stolze Quote und Bilanz!

Pause in Hartberg. Die Veilchen führen nach dem Traumtor von Andi Gruber und haben alles im Griff.

Durchatmen und dann nochmal Vollgas, Männer! 💪

________________________#faklive #HTBFAK 0:1 pic.twitter.com/0UaAT252rD — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) September 11, 2022

