Es war am Samstagabend die 28. Minute beim West-Duell der 8. Runde in der ADMIRAL Bundesliga im Stadion Tivoli in Innsbruck zwischen der WSG Tirol und dem SCR Altach (Endstand: 0:0), als dem Team von Chefcoach Miroslav Klose der Schock in die Glieder fuhr: Dominik Reiter verletzte sich schwer, wurde vom Feld getragen und durch den 21-jährigen Sebastian Aigner ersetzt. Einen Tag später folgte nun die vom Klub aus dem Ländle bekannt gegebene konkrete, befürchtete und zugleich erschütternde Diagnose.

Mit Fußballschuh im Rasen hängen geblieben

Der 24-jährige Offensivakteur, am 4. Jänner 1998 im oberösterreichischen Grieskirchen geboren, zog sich einen Kreuzbandriss zu und wurde bereits am Sonntag in Innsbruck operiert. Dominik Reiter blieb unglücklich mit dem Fußballschuh im Rasen hängen. Der SCR Altach, nach 8 Runden Tabellenletzter der ADMIRAL Bundesliga, muss monatelang auf den Rechtsfuß verzichten.

Erst im vergangenen Sommer war Dominik Reiter vom LASK zu den Rheindorfern gewechselt, absolvierte 34 Pflicht-Partien für den SCRA (1 Tor) und für den LASK sowie die Vorarlberger insgesamt 82 Bundesliga-Einsätze (5 Tore, 1 Assist). Für die Linzer stehen beim ehemaligen ÖFB-U-21-Teamspieler dabei 68 Pflichtspiele zu Buche (5 Tore, 2 Assists).

Bundesliga-Debüt unter Oliver Glasner vs. RB Salzburg

Erste Bundesliga-Luft schnupperte der Oberösterreicher für 15 Minuten am 29. Juli 2017 unter dem damaligen LASK-Coach Oliver Glasner in der Red Bull Arena beim 1:1 gegen den FC Red Bull Salzburg, der damals vom nunmehr Neo-Chefcoach von RB Leipzig trainiert wurde.

#𝐂𝐨𝐦𝐞𝐁𝐚𝐜𝐤𝐒𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠𝐞𝐫𝐃𝐨𝐦𝐢 💪



Wir haben es gestern bereits befürchtet, heute hat es sich leider bestätigt: Dominik Reiter wird dem SCRA mit einem Kreuzbandriss mehrere Monate fehlen und wurde bereits heute in Innsbruck operiert. #Reiter pic.twitter.com/At7FQ6bOtV — SCR Altach (@SCRAltach) September 11, 2022

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at