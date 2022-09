In der 8. Runde der ADMIRAL Bundesliga erwischte es drei Akteure per Feldverweis. Mit Rote Bullen-Stürmer Junior Adamu und dem Innviertler Leo Mikic gleich zwei beim geographischen Nachbarschafts-Duell SV Guntamatic Ried vs. FC Red Bull Salzburg (0:3) und mit glatt rot. Dazu noch LASK-Rechtsverteidiger Filip Stojkovic mit gelb-rot beim Auswärtsspiel gegen Aufsteiger Austria Lustenau (1:1). Für das "Sünder-Trio" verhängte der Strafsenat der Bundesliga heute die folglichen Spielsperren.

ÖFB-U21-Stürmer Junior Adamu von Spitzenreiter Salzburg wird wegen Tätlichkeit für 2 Spiele gesperrt (davon 1 Spiel bedingt) und fehlt damit beim bevorstehenden Heimspiel gegen den SK Rapid Wien (Sonntag, 18. September, 17 Uhr, Red Bull Arena in Wals-Siezenheim). Filip Stojkovic vom Tabellenzweiten LASK erhält nach seiner "Ampelkarte" logischerweise 1 Spiel Sperre und ist somit Zuschauer beim bevorstehenden Heimspiel der Linzer gegen die WSG Tirol (Samstag, 17. September, 17 Uhr, Raiffeisen Arena in Pasching).

Bereits 2. Ausschluss für Leo Mikic - fünf gesamt für SV Ried

"Wiederholungs-Täter" Leo Mikic, der bereits vor einem Monat am 6. August die gelb-rote Karte im Heimspiel gegen Sturm Graz sah, wird wegen rohem Spiel für zwei Spiele gesperrt (davon 1 Spiel bedingt). Damit fehlt der 25-jährige, kroatische Mittelfeldspieler der SV Ried im bevorstehenden Auswärtsspiel bei Austria Wien (Sonntag, 18. September, 14:30 Uhr, Generali Arena).

Überhaupt Leo Mikic und Co.! War in der vergangenen Saison noch Austria Klagenfurt der "Karten-König" der Liga, begeben sich nun die Grün-Schwarzen mit "Rot" auf die Spuren der Violetten. Mit bereits fünf Ausschlüssen nach acht Runden liegen die "Wikinger" bei Platzverweisen klar vorn.

Kassierte in der noch jungen ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/2023 bereits zwei Ausschlüsse: Leo Mikic (hier gegen Sandro Ingolitsch vom SK Sturm Graz), der aufzupassen hat, nicht in eine unschöne Image-Ecke zu geraten. So wie im Vorjahr der Klagenfurter Turgay Gemicibasi als "Bad-Boy" galt, der im Frühjahr gleich drei Ausschlüsse hatte und obendrein wegen gesamt elf gelber Karten in der Saison 2021/2022 zwei weitere Mal gesperrt wurde.

Gefolgt vom anderen oberösterreichischen Klub, dem LASK. Der mit Filip Stojkovic nach Marin Ljubicic (eine Runde zuvor im OÖ-Derby gegen Ried) binnen acht Tagen den zweiten Ausschluss kassierte. Davor wurde im ÖFB-Cup außerdem bereits Abwehrchef Philipp Ziereis des Feldes verwiesen und fehlte im darauffolgenden BL-Heimspiel gegen die SV Ried.

Bei LASK für Heimspiel gegen WSG Tirol Trio gesperrt

In Runde 1 der aktuellen ADMIRAL Bundesliga-Saison erwischte es außerdem Peter Michorl, der für seine Rote Karte beim 3:1-Heimsieg zum Saisonauftakt gegen Austria Klagenfurt hernach zwei Spiele gesperrt wurde.

Während SV Ried-Coach Christian Heinle wegen wiederholter Sperren seiner Schützlinge Woche für Woche bereits in punkto personeller (Zwangs-) Veränderungen in der Startelf Routinie hat, ist nun sein oberösterreichischer Trainer-Pendant beim LASK - Dietmar Kühbauer - gegen die Wattener gleich mehrfach dazu veranlasst.

Denn neben dem nachwievor noch ein Spiel gesperrten, nachwievor Führenden der Liga-Torschützenliste - Youngster Marin Ljubicic (6 Treffer) - und Routinier Filip Stojkovic, fällt wegen der fünften gelben Karte auch der zentrale Mittelfeldspieler Branko Jovicic aus.

