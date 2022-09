Keine Verschnaufpause gibt es im Europacup und allen vorran der UEFA Champions League. Nach dem 1:1-Heimremis vergangene Woche in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim gegen den AC Milan folgt für den FC Red Bull Salzburg am kommenden Mittwoch, den 14. September 2022, gleich die nächste Herausforderung. Die Roten Bullen treffen an der altehrwürdigen Londoner Stamford Bridge auf den Champions League-Sieger von 2021, den FC Chelsea London - ab 21 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Schiedsrichter der Partie ist der 38-jährige Slowake Ivan Kruzliak aus Bratislava.

"Aber das ist ja auch das Reizvolle an der Champions League..."

Am morgigen Dienstag geht es für die Roten Bullen um 11 Uhr per Charterflug vom Flughafen Salzburg aus nach London, wo sich das Team auf den UEFA Champions League-Auftritt vorbereitet. Das heißt, eine Pressekonferenz und ein kurzes, knackiges Abschlusstraining an der Stamford Bridge stehen am Dienstag noch an, ehe dann ein langer Tag im Hotel bis zum Anpfiff (21 Uhr bzw. 20 Uhr Ortszeit) des Duells mit Chelsea folgen.

Trainer Matthias Jaissle mit Blick Voraus: „Das wird wieder eine Herkulesaufgabe. Chelsea ist ein absolutes Weltklasseteam, das vor zwei Jahren ja nicht zufällig die Champions League gewonnen hat. Man muss sich nur mal den Kader anschauen – das ist überragende individuelle Qualität auf jeder Position. Aber genau das ist ja auch das Reizvolle an der Champions League, die Möglichkeit, uns mit den Besten der Welt zu messen.

Da haben wir richtig Lust darauf. Wir wollen uns nicht verstecken, sondern mutig und frech sein – und wieder unseren Fußball auf den Platz bringen. Wir wissen, dass das nicht einfach wird. Aber wir wollen es zumindest versuchen.“

Die zuletzt bei den Londonern vollzogene Neubesetzung des Chefcoaches mit Entlassung von Teammanager Thomas Tuchel kommentiert sein deutscher Landsmann Jaissle so: „Der Trainerwechsel ist in der Spielvorbereitung natürlich eine Unbekannte. Wir wissen nicht, mit welcher Systematik Chelsea auflaufen wird, welche Prinzipien der neue Coach sehen will und auf welche Spieler er setzt. Deshalb wird es noch wichtiger sein als ohnehin, dass wir das Hauptaugenmerk auf unser Spiel und unsere Prinzipien legen.“

"Nehmen positive Gefühl aus Milan-Match und Bundesliga mit"

Bei Fernando (Foto) ist die Vorfreude groß: „Wir messen der Auftaktniederlage von Chelsea in Zagreb eigentlich keine Bedeutung bei. Viel eher ist es wohl der Fall, dass sie jetzt daheim unbedingt gewinnen müssen und damit noch gefährlicher sind. Wir nehmen das positive Gefühl aus unserem guten Match gegen Milan und aus der Bundesliga zwar mit, haben aber dadurch keinen Bonus an der Stamford Bridge.“

Der UCL-Sieger 2020/21 mit neuem Trainer

Der UEFA Champions League-Titelträger 2020/21 ist nicht gut in den diesjährigen Bewerb gestartet, was zu einem Paukenschlag führte. Nach der eher überraschenden 0:1-Niederlage bei Dinamo Zagreb beendete Chelsea die Zusammenarbeit mit Trainer Thomas Tuchel und Graham Potter (zuletzt Brighton) wurde zum Nachfolger ernannt. Unter seiner Führung gab es am Wochenende die Möglichkeit zum Training, weil durch das Ableben der englischen Königin das Londoner Derby beim FC Fulham abgesagt worden war.

Weitere Informationen

• Der FC Red Bull Salzburg ist mittlerweile das vierte Mal in Serie in der UCL-Gruppenphase.

• Das letzte Salzburger Duell mit einem Team aus der Premier League war in der UCL 2019/10, wo es gegen den damaligen Titelverteidiger FC Liverpool in der Gruppenphase ein 3:4 (auswärts an der Anield Road) und ein 0:2 (daheim) gab.

• Der FC Chelsea, UCL-Titelträger der Saison 2020/21, kam in der vergangenen Spielzeit bis ins Viertelfinale, wo dann gegen den späteren Gewinner Real Madrid Endstation war.

• Die "Blues" haben nur sechs ihrer letzten 31 Matches in der Königsklasse verloren, es gab 19 Siege und sechs Unentschieden.

Personelles

Mamady Diambou (Knöchel), Justin Omoregie (Oberschenkel) und Samson Tijani (Schien- und Wadenbein) fallen aus. Ob Luka Sucic (Leiste) spielen kann, ist noch offen. Die Innenverteidiger Oumar Solet (Oberschenkel) und Maximilian Wöber (Adduktoren) sind nach ihren Verletzungen aus dem ersten UCL-Match wohl nicht einsatzbereit.

