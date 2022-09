Runde 8 der ADMIRAL Bundesliga war keine für Heim-Teams: 4 Auswärts-Dreier + 2 Remis haben Seltenheitswert. Salzburg souverän in Ried, verteidigte die Tabellenführung und baute sie gar aus. Weil der LASK bei "Maders-Mentalitäts-Mannen" in Lustenau (der Aufsteiger machte zum 5. Mal 0:1 wett!) leichtfertig mit dem 1:0-Vorsprung umging und wie im OÖ-Derby zuvor zwei Punkte liegen ließ. Aufstrebend Austria Wien und auch der Dritte SK Sturm Graz. Der WAC wieder mal auswärts hui...3:0 in Wien. Quo vadis, SK Rapid? Der "Hütteldorfer Haussegen" hängt schief. Hier die Nachlese mit Daten, Fakten, Wissenswertem...

Bei der Spielstatistik lag der SK Rapid bei den meisten Werten vorn, beim Spielergebnis von 1:3 allerdings der WAC. Die Wölfe "schleichen" sich klammheimlich in die ihnen seit Jahren vertrauten Top 6-Ränge.

Mittelstürmer Maurice Malone mag´s doppelt

SK Rapid Wien – WAC 1:3 (0:2)

Tai Baribo erzielte sein 14. Tor in der ADMIRAL Bundesliga. Der 24-jährige Israele scorte erstmals per Elfer, in Rd. 1 vergab der WAC-Stürmer gegen Sturm Graz. Der "3-Tore-Wolf" erzielte ein Tor und lieferte einen Assist ab - zum 2. Mal in der BL. Zuvor gelang ihm das am 15. Mai – ebenfalls auswärts (vs. Sturm Graz).

Mittelstürmer Maurice Malone traf in seinem 2. BL-Spiel mit seinem ersten Schuss aufs Tor erstmals. Der 22-jährige Augsburger erzielte in seinem 2. BL-Spiel seinen ersten Doppelpack.

Der Ivorer Thierno Ballo, in der Jugend bei Chemie Linz und beim LASK, lieferte in seinem 15. BL-Spiel seinen ersten Assist ab - gegen Ex-Klub SK Rapid Wien.

Rapid-Stürmer Bernhard Zimmermann erzielte sein 2. BL-Saisontor - beide als Joker. In der vergangenen Saison traf der 20-jährige Korneuburger fünfmal - immer als Startelf-Spieler.

Bullen-Blitztorschütze Benjamin Sesko schloss nach Zuspiel von Maurits Kjaergaard die Angriffsaktion allein vor SVR-Goalie Sahin-Radlinger eiskalt ab...mit rechts ins kurze, linke Eck.

Noah Okafor scort mit Präzision eines Schweizer Uhrwerks

SV Guntamatic Ried – FC Red Bull Salzburg 0:3 (0:2)

Benjamin Sesko erzielte sein 8. BL-Tor – so früh traf der 19-jährige Slowene nie zuvor (5. Min.). Gleichzeitig war es das früheste Tor von RB Salzburg in dieser BL-Saison. Der 19-jährige Däne Maurits Kjærgaard lieferte seinen 2. BL-Assist in dieser Saison ab – so viele wie in seinen ersten zwei BL-Saisonen zusammen.

Junior Adamu erzielte sein 9. BL-Tor – sieben dieser neun in Auswärtsspielen (davon beide Saisontore 2022/23). Noah Okafor traf erstmals vier Einsätze in der ADMIRAL Bundesliga in Folge. Der 22-jährige Schweizer Nationalspieler erzielte erstmals in den ersten 8 Runden 5 Tore.

Christoph Monschein war an 4 Schüssen direkt beteiligt – Höchstwert der SV Guntamatic Ried in diesem BL-Spiel.

Balleroberer Bakary Nimaga mit Bestwert

WSG Tirol – CASHPOINT SCR Altach 0:0

Der 21-jährige, kroatische Altachter Angreifer Jan Jurčec gab mit 4 Schüssen die meisten in dieser Partie ab. Mannschaftskollege Emanuel Schreiner bereitete drei Schüsse direkt vor - Höchstwert in diesem BL-Spiel.

Der 22-jährige Wiener in Diensten der Klose-Elf - Lukas Sulzbacher - hatte mit 94 Ballaktionen die meisten in diesem BL-Spiel. Altachs Mittelfeldspieler Bakary Nimaga eroberte 16 mal den Ball, kein anderer Akteur in diesem Match mehr.

WSG-Außen Zan Rogelj gewann sieben Zweikämpfe – Höchstwert.

Die Lustenauer leben von Bryan: Teixeira ist ein Prototyp an Effizienz bei Aufsteiger Austria Lustenau.

Nakamura & Teixeira setzen Benchmark

SC Austria Lustenau – LASK 1:1 (0:1

Zum bereits 5. Mal in der noch jungen BL-Saison holte Aufsteiger Austria Lustenau einen 0:1-Rückstand auf! Bestwert und Indiz für großartige Moral & Mentalität bei der Elf von Chefcoach Markus Mader.

Mit acht direkten Torbeteiligungen (5 Tore, 3 Assists) ist LASK-Außenspieler Keito Nakamura der Top-Scorer der ADMIRAL Bundesliga – geteilt mit dem Lustenauer Bryan Teixeira. Acht Torbeteiligungen in acht Spielen sind auch bereits eine mehr als in seinen 22 BL-Spielen der Vorsaison.

Austria-Angreifer Lukas Fridrikas erzielte sein 3. BL-Tor und scorte erstmals zwei BL-Spiele in Folge. Sein Mannschaftskollege, der 22-jährige, französische Linksverteidiger Hakim Guenouche hatte mit 78 Ballaktionen in dieser Hinsicht den Match-Höchstwert.

Bryan Teixeira war an acht der 12 Tore des SC Austria Lustenau in dieser BL-Saison direkt beteiligt, mit sechs Assists hat er den Liga-Höchstwert.

LASK-Mittelstürmer Efthymios Koulouris, erstmals in der Startelf, war in zwei der letzten drei BL-Spielen an einem Tor direkt beteiligt, nachdem der 26-jährige, griechische Nationalspieler in seinen ersten fünf Einsätzen ohne direkte Torbeteiligung blieb.

Auch in der neuen Saison einer der Größen bei Austria Wien: der "eisenharte" Eisenstädter Mittelfeldspieler Matthias Braunöder, der hier seine 1,74 Meter in die Höhe reckt, auch wenn Gegenspieler Sascha Horvath neun Zentimeter kleiner ist.

"Staubsauger" Gollner allein reichte nicht

TSV Egger Glas Hartberg – FK Austria Wien 0:3 (0:1)

Andreas Gruber erzielte sein 35. BL-Tor und wohl eines seiner schönsten, wenn nicht das schönste! 6 Tore erzielte der 27-jährige Lienzer von außerhalb des Strafraums - zuletzt noch für den SV Mattersburg im Juni 2020.

Mittelfeld-Motor Matthias Braunöder lieferte seinen 7. BL-Assist ab, drei davon gegen den TSV Hartberg - sein persönlicher Höchstwert. Aleksandar Jukic erzielte sein 9. BL-Tor - nur gegen den TSV Hartberg erzielte er zwei Tore. Austria-Kapitän Lukas Mühl hatte mit 95 Ballaktionen die meisten in diesem Match.

Manfred Gollner hatte sieben klärende Aktionen - Höchstwert in diesem Spiel der ADMIRAL Bundesliga.

Ein Wimmer gegen Grazer Joker-Power zu wenig

SK Austria Klagenfurt – SK Puntigamer Sturm Graz 0:2 (0:0)

Sturm-Spieler Ivan Ljubic erzielte sein 12. BL-Tor -diesmal mit einem "Strahl" ins rechte Kreuzeck per Volley, zwei seiner letzten vier Tore markierte der 26-jährige Wiener von außerhalb des Strafraums. Der Rechtsfuß traf bei zwei der letzten drei BL-Tore als Joker – seine ersten 9 BL-Tore erzielte Ljubic als Startelf-Spieler.

Sommer-Neuzugang Emanuel Emegha erzielte sein 3. BL-Tor – alle drei als Joker. Sturmkollege Albian Ajeti bereitete drei Schüsse direkt vor - Höchstwert in diesem Spiel der ADMIRAL Bundesliga.

Der Klagenfurter Innenverteidiger Nicolas Wimmer gewann 16 Zweikämpfe, 12 davon in der Luft - Höchstwert in diesem Spiel der ADMIRAL Bundesliga.

Informations-Quelle: Bundesliga + Ligaportal

Fotocredit: Bundesliga, FC Red Bull Salzburg via Getty, GEPA-ADMIRAL