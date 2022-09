In der kommenden Woche startet das neuformierte ÖFB-U21-Nationalteam (Jahrgang 2002) in seinen ersten gemeinsamen Lehrgang. Die ersten beiden Partien bestreitet die neue Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch (Foto) in der Naturarena Hohe Warte.

Thierno Ballo (re.), hier gegen Jonas Auer vom SK Rapid im ADMIRAL Bundesliga-Match am vergangenen Sonntag im Allianz Stadion in Hütteldorf, ist der erfahrenste Akteur im neuen Gregoritsch-Kader.

Zunächst gastiert am 23. September Montenegro zum Raiffeisen-Länderspiel in Wien. Am 27. September empfängt Österreich die Alterskollegen aus Wales zum PUMA-Länderspiel. Beide Partien beginnen um 20:30 Uhr.



Werner Gregoritsch: "Die Vorfreude auf den kommenden Lehrgang ist riesig. Ich bin voll motiviert und freue mich darauf, mit den neuen Spielern zu arbeiten." Hauptziel sei es, sich während der kommenden Woche als Team zu finden. "Wenn so eine neue Ära startet, dann ist die Herausforderung für uns als Trainerteam immer, aus zwei Jahrgängen, die beide viel Potenzial haben, ein Team zu formen. Die Zeit bis zum Start der EM-Qualifikation im kommenden Jahr wollen wir dafür bestmöglich nutzen."

"Unheimlich viel Qualität"

Der Teamchef vertraut beim ersten Kader des neuen U21-Teams insgesamt zehn Spielern, die im Juni an der UEFA U19 EURO in der Slowakei teilgenommen haben. "Sie haben es sich einfach verdient auch im U21-Team ihre Chance zu bekommen", so Gregoritsch. Hinzu kommen Muharem Huskovic, der die EURO-Teilnahme verletzungsbedingt absagen musste und Marco Sulzner, der im erweiterten EM-Kader stand.



"Sich für eine U19-EM zu qualifizieren, an der nur die besten acht Teams Europas teilnehmen, zeugt von unheimlicher Qualität. Sie haben gezeigt, dass sie an der europäischen Spitze mitspielen können, auch wenn die Endrunde dann vielleicht nicht so gelaufen ist, wie sie sich das vorgestellt haben. Aber man muss auch lernen mit Rückschlägen umzugehen. In der U21 bietet sich ihnen jetzt die Chance, das vergessen zu machen", erklärt Gregoritsch.



Außerdem würde dieser "Block" an Spielern des Jahrgangs 2003 einen weiteren Vorteil mit sich bringen: "Wenn man mit einem neuen Team startet ist es schon ein Vorteil, wenn man mehrere Spieler eines Vereins, oder eben eines Jahrgangs hat, die sich gut kennen. Ein Großteil dieser EM-Spieler spielt seit der U15 miteinander, das erleichtert den Start schon ein wenig."

Sieben Spieler des Aufgebots standen bereits einmal im U21-Team. Mit bisher acht Einsätzen (drei Tore) ist Thierno Ballo (WAC) der erfahrenste U21-Akteur im Kader. Es folgen der Neo-Rieder Luca Kronberger (5) und Matthias Braunöder (4) von Austria Wien.



"Natürlich müssen die Spieler, die bereits dabei waren, den Neuen helfen und vorangehen. Aber wir haben nicht nur viel fußballerische Qualität im Kader, sondern auch abseits des Platzes gute Typen dabei", so Gregoritsch. Die U21 sei, so der Teamchef, kein Nachwuchs-Nationalteam mehr.



Ein Jahr hat das neue U21-Team nun Vorbereitungszeit, erst dann startet die Qualifikation zur UEFA U21 EURO 2025.

Die Auslosung der Quali-Gruppen erfolgt im Jänner.



Der U21-Kader im Überblick:



TOR: POLSTER Nikolas (LASK), SCHERF Elias (SKU Ertl Glas Amstetten), SPARI Simon (FAC Wien)



ABWEHR: ESTRADA Pascal (NK Olimpija Ljubljana/SVN), FALLMANN Pascal (SK Rapid), HAIDER Gabriel (TSG 1899 Hoffenheim/GER), JASIC Adis (RZ Pellets WAC), MISCHITZ Samuel (Cashpoint SCR Altach), QUERFELD Leopold (SK Rapid), WALLNER Lukas (FC Liefering)



MITTELFELD: BALLO Thierno (RZ Pellets WAC), BRAUNÖDER Matthias (FK Austria Wien), DEMIR Yusuf (Galatasaray SK/TUR), KRONBERGER Luca (SV Guntamatic Ried), KANURIC Benjamin (Arminia Bielefeld/GER), OMIC Ervin (RZ Pellets WAC), OSWALD Moritz (SK Rapid), SULZNER Marco (First Vienna FC 1894), VERATSCNNIG Nikolas (RZ Pellets WAC), ZIRNGAST Gabriel (LASK)



STURM: HUSKOVIC Muharem (FK Austria Wien), VUCIC Romeo (FK Austria Wien), ZIMMERMANN Bernhard (SK Rapid)



Auf Abruf:

Babuscu Onurhan (Gaziantep FK/TUR), Bischof Noah (Cashpoint SCR Altach), Böckle Benjamin (Fortuna Düsseldorf/GER), Conde Sandali (FK Austria Wien), Dijakovic Marko (SK Rapid), Ivkic Leonardo (FK Austria Wien), Knollmüller Jakob (TSV Egger Glas Hartberg), Koller Paul (Grazer AK 1902), Lang Christoph (SK Puntigamer Sturm Graz), Maric Luca (SK Puntigamer Sturm Graz), Mätzler Leo (FC Mohren Dornbirn 1913), Polster Manuel (FK Austria Wien), Pross Josef (FK Austria Wien), Schriebl Johannes (SV Licht-Loidl Lafnitz), Sostarits Kevin (SK BMD Vorwärts Steyr), Wiesinger Nico (SK BMD Vorwärts Steyr)



Test-Länderspiele

Österreich – Montenegro: 23. September 2022, 20:30 Uhr, Naturarena Hohe Warte, Wien

Österreich – Wales: 27. September 2022, 20:30 Uhr, Naturarena Hohe Warte, Wien

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL