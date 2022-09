Nach dem respektablen Auftakt-1:1 gegen die U19 des AC Milan am vergangenen Dienstag gastieren die Jungbullen (im Foto Karim Konaté) morgen am 2. UYL-Spieltag beim FC Chelsea, dem Rekordchampion der UEFA Youth League. Die "Blues"-Boys landeten in den Spielzeiten 2014/15 und 2015/16 den Coup, zudem stehen zwei weitere Finalteilnahmen zu Buche. In den Jahren, in denen die Londoner triumphierten, kickten äußerst namhafte Akteure in ihren Reihen: Chelsea-Maestro Mason Mount, Roma-Angreifer Tammy Abraham und mit Fikayo Tomori ein Gegenspieler des FC Salzburg aus der Königsklassen-Vorwoche.

"Schwung aus Auftaktspiel mit nach London nehmen"

FC Chelsea U19 vs. FC Salzburg U19

Mittwoch, 14. September 2022, 14 Uhr, Surrey (FC Chelsea Training Ground)

Die aktuelle Auswahl der Briten setzt sich aus Jungspunden der U18 Premier League sowie jenen aus der Premier League 2 – der Reserve-Liga des englischen Fußball-Oberhauses – zusammen. Beide Mannschaften finden sich aktuell in der oberen Tabellenhälfte ihrer jeweiligen Liga wieder. Gespielt wird auf dem Trainingsgelände des FC Chelsea, der Anpfiff erfolgt um 14 Uhr MESZ.

Der FC Red Bull Salzburg überträgt die Begegnung live auf der Homepage sowie in der App.

Fabio Ingolitsch: „Wir wollen den Schwung vom Auftaktspiel mit nach London nehmen und dort wieder einen mutigen Auftritt hinlegen. Wichtig ist für uns, als starkes Kollektiv aufzutreten, eine hohe Intensität zu gehen und vor allem unser Spiel auf den Platz zu bringen.“

Spieltermine:

SPIELTAG 1: Di, 06. September 2022, 15:00 Uhr

FC Salzburg vs. AC Milan 1:1 (0:1), Stadion Grödig

SPIELTAG 2: Mi, 14. September 2022, 13:00 Uhr (14:00 Uhr MESZ)

FC Chelsea vs. FC Salzburg, Surrey (FC Chelsea Training Ground)

SPIELTAG 3: Mi, 05. Oktober 2022, 14:30 Uhr

FC Salzburg vs. Dinamo Zagreb, Stadion Grödig

SPIELTAG 4: Di, 11. Oktober 2022, 14:00 Uhr

Dinamo Zagreb vs. FC Salzburg, Stadion Zagreb

SPIELTAG 5: Di, 25. Oktober 2022, 14:30 Uhr

FC Salzburg vs. FC Chelsea, Stadion Grödig

SPIELTAG 6: Mi, 02. November 2022, 14:30 Uhr

AC Milan vs. FC Salzburg, Milano (Centro Sportivo Vismara)

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL