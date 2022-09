In der 9. Runde der ADMIRAL Bundesliga gastiert der Tabellenvorletzte SV Guntamatic Ried bei den wiedererstarkten Eurofightern vom FK Austria Wien (Rang 6) - Sonntag, 18. September, ab 14:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Seit sechs Partien warten die Innviertler auf einen Sieg, verbuchten dabei nur zwei Zähler. Auswärts kassierte die Heinle-Elf bereits drei Niederlagen und punktete lediglich beim 1:1 im OÖ-Derby beim LASK. Für einen ist dieses Sonntags-Spiel ein besonderes: Christoph Monschein. Der Rieder Mittelstürmer hatte vier erfolgreiche Jahre bei den Violetten, ehe es ihn nach Oberösterreich (LASK) zog.

Er kann´s ja...: Christoph Monschein bei seinem verwandelten Elfer in Runde 3 beim 1:1 vs. Vizemeister SK Sturm Graz in der josko Arena.

In 7 BL-Jahren noch keinen Elfer verschossen

In der vergangenen Runde unterlagen die Innviertler Tabellenführer FC Red Bull Salzburg mit 0:3. Die SV Ried ist mit fünf Punkten Tabellen-11..

SVR-Stürmer Christoph Monschein: „Bei Salzburg ist es egal, ob sie rotieren oder nicht. Wir haben gegen die beste Mannschaft mit dem besten Kader gespielt. Der Spielverlauf war für uns sehr ungünstig. Nach den beiden schnellen Toren war das nötige Selbstvertrauen weg. Das man braucht, um gegen Salzburg etwas mitnehmen zu können. Am Anfang hatten wir gleich ein paar gute Aktionen.

Dass ich den Elfmeter verschossen habe, ist gegen Salzburg natürlich besonders bitter. In sieben Jahren Bundesliga hatte ich bis dahin noch keinen Elfmeter verschossen. Gegen Salzburg hätte aber über 90 Minuten alles für uns laufen müssen. Das war leider nicht der Fall.“

"Letztlich war Klassenunterschied deutlich"

SVR-Chefcoach Christian Heinle: „Wenn du gegen Salzburg etwas holen willst, muss alles passen. Du brauchst eine super Leistung, der Gegner darf nicht den besten Tag haben und vor allem brauchst du Spielglück und einen günstigen Spielverlauf. Unsere Leistung war in Ordnung.

Salzburg hatte aber keinen schlechten Tag und das Spielglück war nicht so, um eine Überraschung zu schaffen. Letztendlich war der Klassenunterschied deutlich. Wir blicken jetzt aber in die Zukunft. Es kommen jetzt Gegner, die mit uns auf Augenhöhe sind.“

"Austria im Aufschwung"

Austria Wien siegte zuletzt in Hartberg mit 3:0. Die Tore für die Wiener erzielten der Ex-LASKler Andreas Gruber (24.), Aleksandar Jukic (57.) und Thomas Kofler (67., Eigentor). Die Eurofighter vom Verteilerkreis haben 9 Punkte auf dem Konto (Anm.: vor der Saison wurden drei abgezogen!) und sind damit Sechster.

„Die Austria spielt international, das gibt ihnen sicher zusätzlich Selbstvertrauen. Auch in der Liga sind sie im Aufschwung“, sagt Christoph Monschein. Der 29-Jährige absolviert von 2017 - 2021 gesamt 144 Pflichtpartien (48 Tore, 21 Assists) für die Wiener Violetten und wurde dort auch zum ÖFB-Teamspieler (1 Einsatz).

"Müssen uns mehr zutrauen und mutiger auftreten"

Der in Interviews stets souveräne und geradlinige Goalgetter: „Wir werden auch gegen die Austria nicht der Favorit sein. Mit dem können wir umgehen. Wir müssen jetzt endlich den Spielverlauf auf unsere Seite kippen, damit wir wieder mehr Selbstvertrauen bekommen. Wir müssen uns als Mannschaft mehr zutrauen und mutiger auftreten.

Jeder einzelne Spieler muss in jeder Situation die beste Entscheidung treffen und bei jeder Aktion 100 % geben. Natürlich ist es gegen die Austria ein besonderes Spiel für mich, weil ich vier Jahre dort gespielt habe und auch selbst Wiener bin. Ich kenne noch einige Spieler aus meiner Zeit. Es ist aber völlig egal, gegen wen wir spielen. Ich spiele in Ried und werde für Ried in jedem Match mein Bestes geben.“

"Spielglück erzwingen und auch mal dreckig Punkte mitnehmen"

Christian Heinle: „Die Austria hat 3:0 in Hartberg gewonnen und ist gut in die Meisterschaft gestartet. Sie haben die Ambition, um die Europacup-Plätze mitzuspielen. Es wird auswärts keine einfache Aufgabe für uns. Aber es ist egal, wie es zustande kommt, das Wichtigste ist, dass wir mit dem Punkten beginnen. Dazu nehmen wir gerne in Kauf, dass wir vielleicht nicht unsere beste Leistung abrufen.

Wir müssen das Spielglück erzwingen und auch einmal dreckig Punkte mitnehmen. Wir müssen jetzt Ergebnisse liefern. Wie wir das schaffen, ist zweitrangig.“

Erstes Duell im Kalenderjahr 2022

Zuletzt trafen die SV Guntamatic Ried und Austria Wien am 23. Oktober 2021 in der 12. Runde der vergangenen ADMIRAL Bundesliga-Saison in Wien aufeinander. Die Violetten siegten mit 4:1 durch Tore von Manfred Fischer (4.), Marco Djuricin (17.), Can Keles (54.) und Georg Teigl (89.). Seifedin Chabbi gelang der zwischenzeitliche 1:1-Ausgleich (9.) für Ried.

Insgesamt gab es zwischen beiden Traditionsklubs 86 Bundesliga-Duelle. Bilanz: 44 Siege Austria Wien, 22 Remis, 20 Siege SV Ried - 133:75 für die Veilchen.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at