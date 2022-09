Lettland, Litauen und Rumänien. Mit diesen Gegnern bekommt es das ÖFB-U19-Nationalteam (Jahrgang 2004) in der kommenden Woche bei der ersten Qualifikationsrunde zur UEFA U19 EURO 2023 zu tun. Gespielt wird das Miniturnier in Rumänien.

Steiler Aufstieg! Über den FC Liefering und die Bundesliga nun in der Champions-League. Salzburgs Dijon Kameri!

Zum Quali-Auftakt trifft die Auswahl von Teamchef Hermann Stadler am 21. September (15 Uhr) auf Litauen. Es folgt das Duell mit Lettland am 24. September (15 Uhr) und zum Abschluss das Match gegen Turniergastgeber Rumänien am 27. September (18 Uhr, live auf ÖFB TV).

Für das ÖFB-Team ist die Ausgangslage klar: "Wir sind das Team, das aus Topf eins gezogen wurde. Dementsprechend gehen wir schon als Favorit in das Turnier", so Teamchef Stadler. Aber: "Alle Spiele müssen erst einmal gespielt werden."

Außenverteidiger Atiabou & Ziad El Sheiwi fehlen verletzt

Nicht zur Verfügung stehen mit Benjamin Atiabou (FC Liefering) und Ziad El Sheiwi (FK Austria Wien) die etatmäßigen Außenverteidiger, die sich beide kürzlich das Kreuzband gerissen haben.

"Wir sind leider vom Verletzungspech geplagt. Es ist der sechste Kreuzbandriss innerhalb der letzten eineinhalb Jahre für einen Teamspieler dieses Jahrgangs", so der Teamchef. El Sheiwi hatte sich am Wochenende bei seinem Comeback nach Kreuzbandriss erneut schwer am Knie verletzt.

"Der Fußball kann schon grausam sein. Er darf sich jetzt nicht unterkriegen lassen und muss genauso fokussiert auf das Comeback hinarbeiten, wie er es zuletzt gemacht hat", sagt der Teamchef. Mit Filip Ristanic (FC Flyeralarm Admira) fällt ein weiterer Leistungsträger aus. "Filip ist zum Glück nicht so schwer verletzt, aber er fehlt uns trotzdem. Er hat in seinen letzten vier Einstätzen in der 2. Liga immer getroffen. Das ist Qualität, die uns jetzt einfach nicht zur Verfügung steht", so Stadler.

"Nicht nur Engerl"

Als Ausrede will der Teamchef die Ausfälle aber nicht zählen lassen: "Jammern bringt uns nicht weiter. Natürlich ist jeder Ausfall bitter, aber es ist zugleich auch immer eine Chance für einen nachrückenden Spieler. Ich bin absolut von unserer Qualität überzeugt, wir haben eine gute Breite im Kader. Ich habe vollstes Vertrauen in die Spieler, die dabei sind."



Es würde sein Team auszeichnen, dass sie einen guten Teamgeist hätten und auch immer etwas fürs Auge machen wollen. "Sie sind ein verschworener Haufen mit guten Typen. Das ist wichtig, denn nur mit Engerln werden wir nichts gewinnen. Sie wollen kicken und immer den Ball haben", sagt er weiter.

Offensivspieler Denis Dizdarevic pflichtet dem Trainer bei: "Die Stimmung ist überragend. Wir sind ein starkes Team, haben viel Qualität, sind giftig und haben einen großen Teamgeist. Das macht uns aus."



Die Vorfreude bei allen Beteiligten ist spürbar, warten doch die ersten ÖFB-Pflichtspiele auf den Jahrgang 2004. "Es ist schon bitter, wenn du einen Jahrgang vier Jahre lang begleitest und mit der U17-EM und -WM zwei große Highlights ausfallen", so Stadler. "Ich glaube wir haben uns über die Jahre richtig gut auf das vorbereitet, was jetzt kommt. Wir wollen bei der Quali zeigen, was wir draufhaben und uns unbedingt für die Eliterunde qualifizieren", ergänzt Dizdarevic.

Greifbares Vorbild

Das Fernziel für die Stadler-Auswahl heißt Malta. Dort findet im kommenden Juli die UEFA U19 EURO statt. Für die Endrunde qualifizieren sich nur die besten acht Teams Europas.



In diesen elitären Kreis vorzustoßen, gelang zuletzt der vorangegangenen U19-Auswahl (JG 2003), die sich für die Endrunde in der Slowakei qualifizieren konnten. "Natürlich wollen wir auch soweit kommen", sagt Stadler. Doch es sei angebracht, Schritt für Schritt zu machen. "Jetzt zählt nur, dass wir uns für die Eliterunde qualifizieren. Logisch wollen wir es zur EURO schaffen, aber jetzt müssen wir erst einmal die Qualirunde spielen", so der Teamchef weiter. In die Eliterunde steigen die ersten beiden Teams der Qualirunde auf.



Dizdarevic gibt sich selbstbewusst: "Wir wollen es wie unsere Vorgänger zur EURO schaffen. Sie haben gezeigt, dass es nicht unmöglich ist. Wenn es die 2003er schaffen, können wir uns auch qualifizieren."



Der U19-Kader für die Quali-Runde:



TOR: BIGNETTI Matteo (Eintracht Frankfurt/GER), ORGLER Laurenz (SK Rapid)



ABWEHR: BAIDOO Samson (FC Red Bull Salzburg), PEJAZIC Mario (FC Liefering), SAMS Julian (LASK), SCHARMER Tizian-Valentino (SV Guntamatic Ried), WIMHOFER Luca (LASK), ZWICKL Marvin (SK Rapid)



MITTELFELD: ABAZOVIC Kerim (First Vienna FC), BAJLICZ Nicolas (SK Rapid), KAMERI Dijon (FC Red Bull Salzburg), MAYER Jonas (SV Guntamatic Ried), ODA Almir (SK Rapid), SAHIN Tolgahan (FC Liefering), SATTLBERGER Nikolas (SK Rapid), TEPECIK Enes (SK Rapid), WELS Moritz (SK Puntigamer Sturm Graz)



STURM: DIZDAREVIC Denis (FK Austria Wien), LANG Niklas (SK Rapid), REISCHL Luca (FC Liefering)

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL