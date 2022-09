Vertrauen verpflichtet! Wie die WSG Tirol - am morgigen Samstag in der 9. Runde der ADMIRAL Bundesliga zu Gast beim LASK, ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - in ihrer heutigen Klubaussendung freudig verkündet, verlängert Youngster Stefan Skrbo trotz Verletzung bis 2025. Der 21-jährige Offensivspieler, der es mit den Wattenern bereits auf 21 Bundesligaspiele, ein Tor und sechs Torvorlagen brachte und sich derzeit nach einer Fraktur des Außenknöchels im Aufbautraining befindet, unterzeichnete in Wattens einen Vertrag, der ihn bis 2025 an die WSG bindet.

Der U21-Teamspieler freut sich über das entgegengebrachte Vertrauen und hofft, bei komplikationslosem Heilungsprozess in rund zwei Monaten wieder ins Mannschaftstraining einsteigen zu können.

"Werden ihn fordern und fördern"

WSG-Cheftrainer Thomas Silberberger: „Ich freu‘ mich, dass die Verlängerung mit Stefan geklappt hat. Er ist ein hochveranlagter Spieler. Ich glaube, dass er stärker aus seiner Verletzungspause zurückkommt, als er vorher war. Schön, dass wir mit ihm längerfristig zusammenarbeiten. Wir werden ihn sowohl fördern, als auch fordern.“

WSG-Sportdirektor Stefan Köck: „Wir haben Stefan im Vorjahr mit einem Profivertrag ausgestattet und er hat das in ihn gesetzte Vertrauen voll erfüllt. Wie gut er als Fußballer ist, hat man ja schon zuvor in der Regionalliga gesehen. Zuletzt ist auch die notwendige Konstanz dazu gekommen.

"Mit modifizierten Bedingungen Zeichen gesetzt"

Nach seiner Verletzung haben wir nun mit der Vertragsverlängerung mit modifizierten Bedingungen ein Zeichen gesetzt. Es ist eine Win-win-Situation für beide Seiten. Wir freuen uns, dass Stefan bei der WSG bleibt. Jetzt gilt das ganze Augenmerk darauf, schnellstmöglich wieder voll fit zu werden, damit er im Frühjahr wieder durchstarten kann.“

Stefan Skrbo: „Ich bin froh, dass es geklappt hat. Mit der Verlängerung sehe ich, dass ich das Vertrauen des Sportdirektors, des Trainers und des gesamten Vereins genieße. Jetzt schaue ich, dass ich so schnell wie möglich fit werde, damit ich der Mannschaft wieder helfen kann.“

Daten & Fakten:

Stefan Skrbo, geb. 23.01.2001

Größe: 1,76 m, Mittelfeldspieler

1 ÖFB-U21-Länderspieleinsatz

Stationen: SK Jenbach, SC Schwaz, AKA Tirol, U17 Bad Aibling/Bayern, Tirol Jugend, WSG Tirol II, WSG Tirol.

Pflicht-Partien für WSG Tirol: 25 (1 Tor, 8 Assist), in ADMIRAL Bundesliga: 21 (1/6).

