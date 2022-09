Der TSV Egger Glas Hartberg gastiert in Runde 9 der ADMIRAL Bundesliga in der Lavanttal-Arena beim RZ Pellets WAC - Samstag, 17. September 2022, ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Die Bundesliga-Bilanz zwischen den Kärntnern und Ost-Steirern ist völlig ausgeglichen. Auffallend: In 10 Duellen gewann nur ein Mal das Heimteam. Schiedsrichter ist der erfahrene Harald Lechner aus Wien.

Wird TSV-Kapitän und Einser-Goalie René Swete (fehlte zuletzt krankheitsbedingt) nach drei Spielen Pause wieder zwischen den Pfosten der Hartberger stehen? Sein Vertreter Raphael Sallinger, gebürtiger Kärntner, überzeugte und spielte gar zwei Mal zu Null (2:0 vs. SV Ried, 0:0 bei Sturm Graz).

Im Idealfall erster Auswärtssieg der Saison

Der TSV Hartberg möchte sich mit einem ordentlichen Auftritt für die 0:3-Heimniederlage gegen Austria Wien rehabilitieren, einen Punktezuwachs und im Idealfall den ersten Saisonauswärtssieg einfahren.

TSV-Chefcoach Klaus Schmidt: "Wir haben morgen in Wolfsberg sicher etwas gutzumachen. Die Niederlage zuhause gegen die Austria hat wirklich geschmerzt. Es ist an der Zeit, dass wir mehr Konstanz in unser Spiel bekommen. Es ist mühsam, eine gute Partie zu spielen und uns dann eine Woche später, so wie am Sonntag, zu präsentieren. Ich hoffe, dass Wolfsberg ein guter Boden ist, damit wir den Schritt nach vorne machen können."

TSV-Innenverteidiger Manfred Gollner: "Der WAC hat in dieser Saison auch seine Auf und Abs. Ich finde zuhause gegen Klagenfurt haben sie bei weitem nicht ihr Potenzial abgerufen und verloren. Eine Woche später bei Rapid dann dieses Erfolgserlebnis. Ähnlich wie bei uns. Sie haben 15 Tore geschossen und schon 18 bekommen.

"Sie haben Schwächen in der Defensive"

Sie haben sehr viel Qualität in der Offensive, aber auch ihre Schwächen in der Defensive, die wir diesmal ausnützen müssen. Wenn wir auch defensiv kompakt stehen, ist sicher was möglich. Wir fahren nach Wolfsberg um Punkte mitzunehmen und Konstanz in unsere Saison und Leistungen reinzubringen."

Die bisherige Saison des TSV Hartberg gleicht einer Achterbahnfahrt. Immer wieder kommt es nach guten Leistungen zu Rückschlägen. Es fehlt die Konstanz. Ein Sieg vor der ländespielbedingten Bundesligapause wäre das Wunschszenario, doch dafür muss alles passen.

Vor allem die eigene Leistung, die zuletzt gegen Austria Wien nicht zufriedenstellend war. Die Blau-Weißen brauchen - wie ein Dürstender in der Wüste einen Tropfen Wasser - ihre wichtigen Tugenden Einsatz, Leidenschaft, Kampfgeist, Entschlossenheit und Wille auf den Platz bringen, damit am Fuße der Koralpe ein Punktezuwachs möglich ist.

Schlussmann Swete, Karamarko & Aydin wieder im Training - Horvat nach Sperre retour

Bis auf den Langzeitverletzten Christian Klem (Seitenbandeinriss im Knie) sind alle Spieler fit. Die etatmäßige Nr. 1 im Tor - Kapitän Rene Swete - sowie Marin Karamarko und Okan Aydin stehen wieder im Trainingsprozess. Matija Horvat ist nach seiner Rot-Sperre wieder einsatzberechtigt und kehrt ebefalls zurück in den Kader.

Somit hat Trainer Klaus Schmidt die Qual der Wahl für den Spieltagskader und die Startformation. Für die Hartberger geht es auch um den ersten Saisonauswärtssieg (bislang ein Zähler in der Fremde). Dafür braucht es Tore und diese sind in dieser Saison bisher alles andere als in „Hülle und Fülle“ gefallen.

Sechs Treffer in sieben Spielen (nur die SV Ried weniger) sind eindeutig zu wenig. Hoffnung macht die Auswärts-Duellbilanz: In der Bundesliga gab’s in fünf Spielen in Kärnten drei Siege und je ein Remis und Niederlage. Auch im September 2021 gelang ein Auswärtssieg beim WAC.

Fotocredit: Richard Purgstaller