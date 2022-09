Die Eurofighter von Austria Wien, derzeit Tabellen-6. der ADMIRAL Bundesliga, empfangen in der 9. Runde den Tabellenvorletzten SV Guntamatic Ried in der Generali-Arena - Sonntag ab 14:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Beide Klubs stehen sich erstmals in diesem Kalenderjahr gegenüber. Das jüngste Duell war am 23. Oktober 2021, mit 4:1-Sieg Austria Wien. Der derzeitige Chefcoach der SV Ried - Christian Heinle - war Interimstrainer für den damals erkrankten Andreas Heraf. Schiedsrichter der Partie am Sonntag ist Christopher Jäger, hauptberuflich Regionaldirekter und Filialdirektor bei der Salzburger Landeshypotheken.

Spielszene vom jüngsten Aufeinandertreffen am 23. Oktober 2021. Dem Rieder Stürmer Seifedin Chabbi (im Bild) gelang damals beim 4:1-Heimsieg der Austria der zwischenzeitliche 1:1-Ausgleich (9. Min.). Die Tore für die Violetten erzielten Manfred Fischer (4.), Marco Djuricin (17.), Can Keles (54.) und Georg Teigl (89.).

Jüngste Austria-Ausbeute 11 Punkte - seit 5 BL-Spielen unbesiegt

Freitagvormittag stand für den Austria-Tross vor dem Rückflug nach Wien noch eine Regenerationseinheit in Posen auf dem Programm, inklusive Aufarbeitung der 1:4-Niederlage im zweiten Gruppenspiel der UEFA Europa Conference League.

Trainer Manfred Schmid: „Dass das heute für keinen angenehm ist, ist klar. Die Niederlage wirkt heute noch nach, das ist auch gut so. Morgen werden wir uns wieder voll darauf konzentrieren, was wir beeinflussen können und das ist das Heimspiel am Sonntag gegen Ried."

Um 14:25 Uhr landeten die Veilchen wieder in Wien, Samstagvormittag trainieren Kapitän Lukas Mühl und Co. auf den Trainingsplätzen der Generali-Arena und bereiteb sich auf das Heimspiel gegen die Innviertler vor. In der Liga ist die Austria seit fünf Spielen unbesiegt und holte dabei 11 Punkte. Mit dem klaren 3:0-Auswärtssieg in Hartberg in der Vorwoche schafften die Veilchen trotz der drei Minuspunkte "am grünen Tisch" erstmals den Sprung in die Top 6.



Die Gäste aus Ried verloren zuletzt 0:3 gegen Serienmeister FC Red Bull Salzburg und spielten davor 1:1-Remis im OÖ-Derby beim LASK. Mit fünf Punkten aus den ersten acht Runden liegen die Innviertler auf dem vorletzten Tabellenplatz. „Ich denke, dass mit Ried ein sehr unangenehmer Gegner nach Wien-Favoriten kommt, der sehr schwankend in seinen Leistungen ist. Ried hat genügend Qualität im Kader, um jeden Gegner zu ärgern“, erklärt Schmid.

Comeback von Austria-Rückkehrer Nikola Dovedan?

Die Personalsituation bei den Gastgebern ist nach dem intensiven Spiel in Posen noch unklar, bisher gibt es noch keine Anzeichen für gröbere Verletzungen. „Es gibt kleinere Wehwehchen, wir werden dann vor allem am Samstag schauen, wer für das Spiel am Sonntag fit ist“, schildert Manfred Schmid.

Ob Neuzugang Nikola Dovedan schon ein Thema für das Match gegen Ried sein könnte, ist noch unklar: „Er hat bisher nur ein Training mit uns absolviert, das ist zu wenig, um zu sagen, ob er schon bereit für das Spiel am Sonntag ist. Das werden wir in den nächsten Tagen abklären.“

Fotocredit: Josef Parak