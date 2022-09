Der SK Puntigamer Sturm Graz trifft in der 9. Runde der ADMIRAL Bundesliga zuhause in der Merkur Arena in Graz-Liebenau auf Aufsteiger Austria Lustenau - Sonntag, 18. September 2022, ab 14:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Schiedsrichter dieses Verfolgerduells zwischen dem Tabellendritten und -vierten: Markus Hameter, der 42-jährige Kreditrisikoanalyst aus Niederösterreich, geboren in Tulln.

"Niederlage hat natürlich Spuren hinterlassen"

Chefcoach Christian Ilzer: "Rotterdam war eine Niederlage, die in dieser Art und Weise natürlich Spuren hinterlassen hat. Wir sind gefordert, uns schnell wieder aufzurichten, Erkenntnisse und Lehren mitzunehmen, das Spiel aber auch abzuhaken und uns voll und ganz auf unser nächstes Meisterschaftsspiel gegen Austria Lustenau zu fokussieren."

Ilzer weiter: "Lustenau ist ein Gegner, der den Schwung eines Aufsteigers sehr gut in die Anfangsphase der Saison mitgenommen hat, der verdient auf dem 4. Tabellenplatz steht und schon für die eine oder andere Überraschung gesorgt hat. Bis zum Sonntag müssen wir geistig und körperlich vollkommen frisch werden, damit wir unser Spiel wieder mit der nötigen Präsenz, Power und Intensität auf den Platz bringen können."

Stürmer-Trio fällt definitiv aus

Der Cheftrainer zur Personalsituation: "So erfreulich das Comeback von Otar Kiteishvili auch ist, umso mehr müssen wir aktuell auf der Stürmerposition kreativ werden, um die zahlreichen Ausfälle zu kompensieren. Jantscher, Emegha und Ajeti fallen definitiv aus, ansonsten gibt es noch den einen oder anderen angeschlagenen Spieler aus dem Rotterdam-Spiel, da denke ich allerdings, dass es sich bis Sonntag ausgehen wird und die Spieler wieder matchfit sind."





Innenverteidiger David Affengruber (Foto) mit dem Ausblick auf das Match gegen den Aufsteiger aus dem Ländle: „Das Spiel in Rotterdam schmerzt natürlich, liegt allerdings auch schon wieder hinter uns. Jetzt heißt es Mund abputzen, den vollen Fokus auf Sonntag richten und in diesem Heimspiel drei wichtige Punkte für die Tabelle in der Bundesliga einzufahren!“

Stand Freitag 17 Uhr waren für das Spiel rund 8.900 Tickets (Abo-Karten inklusive) verkauft.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at GEPA-ADMIRAL