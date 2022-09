Im letzten Match vor der länderspielbedingten ADMIRAL Bundesliga-Pause erwartet der FC Red Bull Salzburg in der 9. Rd. im "Klassiker" den SK Rapid Wien in Wals-Siezenheim - Sonntag, 18. September, ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Nach dem heroischen Fight und grandiosem 1:1 an der Stamford Bridge in der Champions League gegen Chelsea, kehrte der Serienmeister Donnerstag aus London zurück. Freitag stand Regeneration auf dem Programm, die Spieler bekamen frei. RBS-Coach Jaissle: "Rapid wird uns alles abverlangen. Wir versuchen die Jungs wieder zu schärfen, dass sie London vergessen". SR: Alexander Harkam/Graz.

Der brasilianische Top-Stürmer Fernando, hier beim BL-Saison-Auftaktmatch vs. FK Austria Wien (3:0), wird den Roten Bullen verletzungsbedingt fehlen.

Euphorisierte Rote Bullen kontra angeschlagene Rapidler

Während sich der personell im Sommer neuformierte FC Red Bull Salzburg seit zwei Wochen wieder auf seinem angestammten Tabellenthron befindet und mit 21 Punkten aus 8 Spielen einen (wieder mal) respektablen, erfolgreichen Saisonstart hinlegte, herrscht in Wien-Hütteldorf - gelinde geschrieben - Tristesse. Doch egal, ob es derzeit bei Rapid kriselt und die Grün-Weißen bereits 11 Zähler Rückstand auf die Elf von Chefcoach Matthias Jaissle haben, dieses Duell birgt immer Brisanz.

Serien- kontra Rekordmeister ist eine emotionsgeladene Prestige-Partie...in der sich auch diesmal beide bestimmt nichts schenken werden. Auch wenn es sportlich nicht laufen will bisher bei Rapid, mit Rang 5, bei einem Spiel weniger (die Nachtragspartie gegen den TSV Hartberg steht am Mi., 26. Oktober an), ist die Mannschaft von Ferdinand Feldhofer nicht nur unter den Top 6, sondern auch noch in Reichweite nach oben. Allerdings sind die Teams dahinter den Rapidlern im Nacken und es besteht durchaus Gefahr, "durchgereicht zu werden".

Jüngste 12 Duelle: 11 Siege RB Salzburg plus ein Remis

Zumal in der Mozartstadt die "Trauben hoch hängen" und weder die derzeit sportlichen Leistungen des gebürtigen Salzburgers Marco Grüll (Pongau) und Co. noch die jüngste Duell-Bilanz aus 12 Partien ohne Sieg bei gar 11 Niederlagen (30 Gegentore inkl.) Mut machen. In Salzburg sind die Roten Bullen gegen Rapid seit dem 1:2 am 1. August 2015 in der Bundesliga ungeschlagen. Vor fast genau fünf Jahren gab es mit einem 2:2 den bisher letzten Punktgewinn der Hütteldorfer in Wals-Siezenheim.

Die Salzburger Superlativen belegt u.a. auch die Heimbilanz in näherer Vergangenheit: seit 30 BL-Spielen ist die Elf um Langzeit-Kapitän und Oberbulle Andreas Ulmer in der Red Bull Arena unbesiegt. Letztmals leer aus gingen die Gastgeber am 20. Dezember 2020 beim 2:3 gegen den WAC. Und ohne eigenen Torerfolg blieben die erfolgsverwöhnten Salzburger nur in einem der letzten 57 Meisterschaftsspiel: am 20. November 2021 beim 0:0 gegen den FC Flyeralarm Admira.

Apropos "Null": die stand hinten für Keeper Köhn & Co. in dieser Saison in der ADMIRAL Bundesliga in sechs von acht Spielen, gesamt wurden nur drei Gegentore kassiert - so wenige wie zuvor nur 2011/12 (ebenfalls drei). Der erst 34-jährige Chefcoach Matthias Jaissle blieb in 22 seiner ersten 40 BL-Spiele ohne Gegentor.

Einsatz vom Ex-Rapidler Wöber fraglich

Personelles: Mamady Diambou (Knöchel), Justin Omoregie (Oberschenkel) und Samson Tijani (Schien- und Wadenbein) fallen aus. Fernando, der sich am Mittwochabend beim Champions League-Match bei Chelsea London (1:1) beim Aufwärmen verletzte, fehlt aufgrund einer Oberschenkelblessur.

Der Einsatz der beiden Innenverteidiger Oumar Solet (Oberschenkel) und Maximilian Wöber (Adduktoren) ist fraglich. Stürmer-Youngster Junior Adamu ist wegen seiner erhaltenen roten Karte beim vergangenen Auswärtsspiel in Ried gesperrt.

Der deutsche Coach von RB Salzburg, Matthias Jaissle, vor dem Match gegen Rapid: „Rapid wird sicher etwas frischere Beine haben als wir, weil das Spiel gegen Chelsea ein absoluter Kraftakt war. Die Jungs waren am Tag danach nicht nur körperlich, sondern auch mental richtig platt. Das ist normal. Aber ich bin guter Dinge, dass wir am Sonntag wieder eine Mannschaft auf den Platz schicken, die frisch genug ist, um Rapid zu schlagen." Nachsatz: "Wir müssen wieder so richtig Gas geben"

Gegen einen Gegner aus der Bundeshauptstadt, der wie ein "angeschlagener Boxer" daherkommt, viel Häme und verbale Prügel in den letzten Wochen einzustecken hatte, gar aus dem eigenen, immens großen Fan-Lager. In Salzburg ist der Resonanzklub Rapid klarer Außenseiter, auch wenn es in den vergangenen Duellen mit den Roten Bullen immer enge Ergebnisse waren.

Frage natürlich auch wie es mit Chefcoach Ferdinand Feldhofer (Foto) weitergehen wird? Wird dem 42-jährigen, gebürtigen Steirer, der sich selbst in dieser auch für ihn prekären Situation nach außen stets souverän verhält, diese Partie noch als "Gnadenfrist" gewährt, weil sich die Hütteldorfer beim Serienmeister von der Salzach eh kaum was ausrechnen und ein neuer Trainer nicht gleich mit einer Niederlage starten möge?

"Wir sind ganz weit weg von Weltuntergangsstimmung"

Feldhofer ist erfahren genug, um die Mechanismen der Branche zu kennen. Nach dem Sonntag-Spiel in Salzburg folgt die länderspielbedingte Pause, danach das nächste Auswärtsspiel von Rapid bei der WSG Tirol (Samstag, 1. Oktober, 17 Uhr, Tivoli Innsbruck) und dann das ewig brisante Wiener Derby (Sonntag, 9. Oktober, 17 Uhr, Allianz Stadion).

Bei Rapid rumort es. Club-Präsident Martin Bruckner kündigte bekanntlich ebenso seinen Rückzug an wie Christoph Peschek, Geschäftsführer Finanzen. Dazu Feldhofer: "Was hier außen passiert, das lassen wir so gut wie möglich weg." Und weiter: "Wir sind ganz weit weg von Weltuntergangsstimmung. Wir arbeiten, wir kommunizieren gut miteinander."

"Manchester United als Mutmacher"

Beim Salzburg-Spiel seien die Grün-Weißen laut Feldhofer diesmal "vielleicht noch ein bisschen mehr Außenseiter" als gewohnt, doch ein Sonntags-Ausflug soll es keineswegs werden. Der Rapid-Chefcoach erinnerte an das Premier League-Match Manchester United vs. FC Liverpool vor wenigen Wochen, als die Red Devils gegen die Reds um Coach Jürgen Klopp mit 2:1 siegten: "Da war ManU auch abgeschrieben. Jeder hat geglaubt, ManU geht unter."

Ferdinand Feldhofer weiter über...

...Aufarbeitung der 1:3-Heimpleite gegen den WAC: "Schnell und schmerzlos. Wir sind nicht zum Alltag übergegangen, was normal ist. Wir sind gemeinsam zu Lösungen gekommen, Dinge jetzt etwas anders anzugehen. Das hat man in dieser Woche gleich gemerkt. Es war eine intensive, sehr harte Woche, auch mit viel Spass. Die Stimmung ist durchweg positiv."

...wie er Spieler von Einstellung her in Trainingswoche gesehen hat: "Sehr fokussiert und selbstkritisch. Es hat sich keiner rausgenommen. Ganz im Gegenteil, es war wirklich eine sehr angenehme Woche für mich, wo die Jungs trotz der Intensität positiv und mit Freude an die Dinge herangegangen sind."

"Das ist Motivation genug..."

...ob Rapid-Vorteil, weil Salzburg sehr anstrengendes Spiel bei Chelsea hatte: "Nein! Wären es jetzt Mittwoch auf Samstag und eventuell nur drei Tage, doch so ist die Pause zu lang, dadurch dass wir erst am Sonntag spielen. Wir können uns mit den Besten in Österreich messen. Das ist Motivation genug. Über die Favoritenrolle brauchen wir auch nicht diskutieren. Wir sind ganz klar Außenseiter. Keiner rechnet mit uns. Keiner hat uns auf dem Zettel. Intern sieht das anders aus, wir rechnen uns selbstverständlich etwas aus. Wir erhoffen uns, dass unser Plan durchgeht."

...Erwartung an Spieler: "Das sie an ihr Limit gehen, egal was passiert. Dass wir einen Kampf abliefern. Dass wir uns zerreisen. Ich hoffe mir auch, dass wir immer wieder Nadelstiche setzten können und unsere eigenen Akzente in der Offensive fertig spielen können."

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty und Josef Parak