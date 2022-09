Im 11. ADMIRAL Bundesliga-Duell zwischen dem WAC und TSV Hartberg gab es an diesem Samstag, dem 17. September 2022, erst den 2. Dreier für ein Heimteam. Die Kärntner um Chefcoach Robin Dutt zunächst zwar noch mit 0:1 in Rückstand, drehten dann die Partie zum 3:1-Triumph und damit zweiten 3:1-Sieg in Folge (vor einer Woche beim SK Rapid). Damit schafften die Wölfe, die zum 4. Mal in Folge drei Tore erzielten (!), den Sprung unter die Top 6. Nachfolgend gesammelte Statements von beiden Vereinen.

"Am Anfang hat Tempo nicht gepasst"

Robin Dutt (Trainer RZ Pellets WAC) über...

...den 3:1-Sieg: „Mit dem Anfang waren wir nicht zufrieden, weil das Tempo nicht gepasst hat und wir es so dem Gegner ermöglicht haben, in unseren Strafraum zu kommen und einen Elfmeter rauszuholen. Aber dann das ganze Ding wieder zu drehen, zu einem 3:1, macht mich dann schon zufrieden.“



…das wieder erhaltene Gegentor: „Ist nicht schön, wir würden auch gern mal zu null spielen und hätten heute auch das eine oder andere mehr bekommen können. Aber dass wir in jedem Spiel momentan drei Tore machen, spricht auch für die Mannschaft.“



…Neuzugang Maurice Malone: „Er ist schnell, das ist wichtig im Fußball. Darüber hinaus ist er ein richtig guter Typ, der bei uns von der ersten Minute an voll integriert ist. Wir sind schon sehr zufrieden mit ihm.“

"...noch geiles Spiel in 2. Halbzeit gemacht"

Maurice Malone (RZ Pellets WAC): „Der 3:1-Sieg war sehr wichtig für uns heute. Am Anfang haben wir uns ein bisschen schwergetan, aber hinten raus verdient gewonnen und noch ein geiles Spiel in der zweiten Halbzeit gemacht. Jetzt sechs Punkte nach zwei Spielen hier – ist geil.“



Konstantin Kerschbaumer (RZ Pellets WAC): „Mit dem Sieg sind wir natürlich sehr zufrieden, aber auch mit der Leistung im Großen und Ganzen. Wichtiger Sieg.“



Dietmar Riegler (Präsident RZ Pellets WAC) über Neuzugang Malone: „Absolut zufrieden, er hilft uns wahnsinnig. Genau so einen Spieler haben wir gesucht. Am letzten Tag hat es funktioniert mit dem Transfer, Augsburg wollte ihn nicht gehen lassen, die haben dann aber Gott sei Dank einen Spieler verpflichtet und somit war der Weg zu uns frei“.

"Nach 2:1 nicht genug Reaktion gezeigt"

Klaus Schmidt (Trainer TSV Egger Glas Hartberg) über...

...die Niederlage: „War unnötig. Wir haben mit 1:0 geführt, haben dominiert und bekommen knapp vor der Pause ein Tor, dass uns dann aus der Bahn wirft. Nach dem 2:1 haben wir nicht genug Reaktion gezeigt, um eine Mannschaft wie den WAC, die nicht großartig aufgespielt hat, noch einmal unter Druck zu setzen. Erst die letzten 15 Minuten, wo wir dann alles nach vorne geworfen haben, wäre die eine oder andere Möglichkeit da gewesen, um noch Unentschieden zu spielen.“



…warum man die Spiele und Führungen, die man öfters schon hatte, nicht über die Zeit bringt: „Wir gehen zum dritten Mal mit 1:0 in Führung und bringen es nicht ins Ziel. Haben dann nicht die volle Überzeugung, dass wir so ein Spiel runterbiegen. Fehlt irgendwie auch der Glaube daran, dass man das kann.“



Rene Swete (TSV Egger Glas Hartberg) über...

...die Niederlage: „Eine Niederlage tut immer weh. Bis zum Zeitpunkt, wo wir dann 1:2 hinten waren, war es nicht so gut und nachdem wir das 1:2 bekommen haben, ist irgendwie ein Knoten geplatzt. Das hat man gespürt am Platz. Da war plötzlich wieder die Energie da. Ist ernüchternd, aber wir sollten an den positiven Dingen arbeiten, glaube ich.“



…was diese positiven Dinge sind: „Vielleicht ist es diese ,Scheißdrauf-Mentalität´. Nach dem 1:2 war jedem egal, ob wir 1:3, 1:4 oder 1:5 verlieren. Ich denke, dass es diesen Mut einfach braucht, um erfolgreich zu sei. Ist die Einstellung, wo wir wieder hinkommen müssen. Es geht nur mit Mut und es ist etwas anderes, ob ich von diesem Mut rede oder ihn lebe.“

"Hartberg in Verlosung dabei, dass es unten enger wird"

Marc Janko (Sky Experte) über...

…WAC und dessen Gegentore: „Wir haben in jedem Spiel mindestens ein Tor bekommen. Momentan ist alles eitel Wonne, aber wenn man langfristig Erfolg haben möchte, dann sollte man schleunigst schauen, dass man defensiv kompakter steht.“



…Hartberg: „Sind auf alle Fälle in der Verlosung dabei, dass es unten enger wird.“



…vor dem Spiel über den WAC: „Ich habe den Eindruck, sie finden sich gerade. Man muss aber auch sagen, dass da richtig viel passiert ist im Lavanttal, mit den Abgängen von Liendl - der über viele Jahre eine unglaubliche Stütze war - und Lochoshvili. Und dann gab es noch die Störfeuer mit Baumgartner. Schön langsam finden sie wieder ihre gewohnte Form.“

