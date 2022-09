7 Siege en suite holte der FC Red Bull Salzburg in der ADMIRAL Bundesliga gegen den SK Rapid Wien, ist gesamt gegen Grün-Weiß seit 11 Partien (10 Siege, 1 Remis) unbesiegt. In der brisanten Neuauflage des Klassikers zwischen Serien- und Rekordmeister wird sicher auch heute viel Adrenalin ausgeschüttet. Wie müde sind die Roten Bullen nach dem Kraftakt beim heroischen 1:1-Erfolg in der Champions League am Mittwochabend bei Renommierklub FC Chelsea London? Welche Reaktion zeigen die angeschlagenen Hütteldorfer? Nachfolgende Startelf soll jeweils die Weichen zum Erfolg stellen. Ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER!

Langzeit-Kapitän und Oberbulle Andreas Ulmer (li.), der hier die "berühmte" Kragl-Grätsche vom Ried-Rückkehrer Oliver Kragl einzustecken hatte, führt seine Elf im Klassiker wieder auf´s Feld. Der 36-jährige Linzer wieder in den permanent englischen Wochen der Salzburger nimmermüde und mit Mammut-Pensum.

FC Red Bull Salzburg (4-4-2): Köhn - Dedic, Pavlovic, Bernardo, Ulmer (K)- Sucic, Gourna-Douath, Kameri, Seiwald - Šeško, Simic. Trainer: Matthias Jaissle.

Ergänzungsspieler: Mantl (TW), Van der Brempt, Capaldo, Kjaergaard, Koita, Diarra und Wöber.

SK Rapid Wien (3-4-1-2): Hedl - Querfeld, Sollbauer, Moormann - Koscelnik, Pejic, Kerschbaum, Auer - Kühn - Zimmermann, Burgstaller (K). Trainer: Ferdinand Feldhofer.

Ergänzungsspieler: Gartler (TW), Schick, Hofmann, Greil, Grüll, Sattlberger und Druijf.

Sonntag, 18. September 2022, 17 Uhr, Red Bull Arena in Wals-Siezenheimer; Schiedsrichter: Alexander Harkam/Graz

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty