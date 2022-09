Der FC Chelsea darf sich offenbar auf einen neuen Sportdirektor freuen. Die Londoner sollen unmittelbar vor einer Einigung mit RB Salzburg bezüglich Christoph Freund stehen. Die Neuaufstellung des FC Chelsea nach der Entlassung von Trainer Thomas Tuchel scheint weitere Formen anzunehmen. Nachdem bereits Graham Potter als Tuchel-Nachfolger präsentiert wurde, wird Christoph Freund wohl der neue Sportdirektor des Premier-League-Topklubs. ->> zum Live-Ticker FC Red Bull Salzburg vs. SK Rapid Wien

Vor dem 1:1 in der UEFA Champions League beim FC Chelsea kamen erstmals Gerüchte auf, wonach die "Blues" Salzburgs Christoph Freund äußerst gerne als neuen Sportdirektor installieren wollen. Das Mozartstädter Urgestein dementierte das Interesse der Londoner keineswegs, liebäugelte selbst bereits ein wenig mit dem lukrativen Job an der Stamford Bridge. Nun scheint es auch tatsächlich ernst zu werden, wenn man einem Bericht von Fabrizio Romano Glauben schenken darf.



Demnach will der Transfer-Experte exklusiv erfahren haben, dass Chelsea kurz vor einer persönlichen Einigung mit dem 45-Jährigen steht. Außerdem werden bereits Gespräche mit Salzburg geführt, um den Deal bald zu finalisieren. Christoph Freund ist bereits seit 2006 bei den "Bullen" engagiert, startete seine Karriere an der Salzach als Teammanager, stieg danach zum Sportkoordinator auf und ist seit 2015 als Sportdirektor tätig. Seinen Vertrag verlängerte er erst kürzlich bis Juni 2026 - das er diesen auch erfüllt, scheint derzeit aber unwahrscheinlich.

Laut dem renommierten Journalisten Fabrizio Romano steht der FC Chelsea kurz vor der Verpflichtung Freunds. Letzte Details mit RB Salzburg gelte es aber noch abzuklären.

