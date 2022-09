Heftige Herbstwochen derzeit bei der SV Guntamatic Ried, die nach der heutigen, vollauf verdienten 0:3-Niederlage bei Austria Wien - siehe auch Spielbericht - als Tabellenvorletzter in die länderspielbedingte ADMIRAL Bundesliga-Pause geht. Punktgleich mit Schlusslicht SCR Altach, dem nächsten Gegner in Ried (Sonntag, 2. Oktober, 14:30 Uhr). Obendrein ist die Heinle-Elf derzeit arg personell gebeutelt. "Rot-Welle" und Verletzungspech...fiel in der Generali Arena bereits Unterschiedsspieler Stefan Nutz aus, plus mit Michael Martin & Kingsley Michael weitere Mittelfeldspieler, erwischte es nun auch Kapitän Marcel Ziegl.

Meniskus-Einriss im linken Knie beim Kapitän

Das 29-jährige Rieder Urgestein ging eh schon angeschlagen in das Match bei den Eurofightern aus Wien-Favoriten, um wie schon vor einer Woche im Heimspiel gegen den FC Red Bull Salzburg "so lange die Füsse tragen" die Zähne zusammenzubeissen. Doch wie die SV Guntamatic Ried in ihrer Klubaussendung am Sonntagabend vermeldet, geht es nun nicht mehr weiter, ist die bittere Diagnose raus.

Marcel Ziegl wird sich am Montag, dem 19. September, einer Arthroskopie unterziehen, bei der sein eingerissener Meniskus im linken Knie behandelt wird. Der SVR-Kapitän wird in der Folge einige Wochen ausfallen.

