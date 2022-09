Die Eurofighter von Austria Wien sind weiter national im Aufwind, blieben in Runde 9 beim ungefährdeten 3:0-Heimsieg über den Vorletzten SV Guntamatic Ried auch im 6. Spiel in Folge in der ADMIRAL Bundesliga unbesiegt, darunter 2 Remis und 4 Dreier...die letzten beiden jeweils mit 3:0. Die Innviertler dagegen seit 7 Spielen ohne Sieg, darunter 5 Niederlagen...und jetzt auch noch die Wikinger vom "Verletzungsteufel" heimgesucht. Nachfolgend Statements aus dem Wiener & Rieder Lager - siehe auch Spielbericht.

Fädelte mit einem technisch hochwertigem Zuspiel den Treffer zum 2:0 kurz nach der Pause ein: Matthias Braunöder, wieder Mal ein Faktor im Spiel der Violetten!

„Wirklich eine Freude zuzuschauen“

FAK-Coach Manfred Schmid über...

...das Spiel: „Heute war es bis auf eine Viertelstunde wirklich eine Freude meinen Burschen zuzuschauen beim Fußballspielen. Nach dem 1:0 hatten wir noch zwei, drei riesige Torchancen und wir hätten das Spiel früher entscheiden müssen. Nach dem Spiel am Donnerstag ist das noch höher zu bewerten.“



…Kreuzbandriss des 18-jährigen Ziad El Sheiwi vor einer Woche: „Das hinterlässt natürlich Spuren in der Mannschaft. Wir haben das aufgearbeitet und darüber gesprochen. Die Mannschaft hat sich dazu entschlossen, immer sein Dress mit in die Kabine zu nehmen. Es gibt zwei Dinge, die wir für ihn machen können. Das eine ist die persönliche Unterstützung und das andere sind gute Leistungen für ihn zu bringen, sodass er zuhause ein wenig Freude hat.“



…die Niederlage bei Lech Posen: “Wir hätten zur Pause führen können, aber dann ab der 60. Minute sind wir wieder in alte Fehler zurückgefallen. Da haben wir uns nicht so verhalten wie es sein sollte, haben dumme Fehler gemacht und den Gegner eingeladen.“

"Sehr gute Reaktion von uns auf Donnerstag"

1:0-Torschütze Andreas Gruber: „Die ersten 10 Minuten waren ein wenig schwer, dann haben wir aber ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Wir gehen als verdienter Sieger vom Platz und es ist eine sehr gute Reaktion von uns auf Donnerstag gewesen.“



2:0-Torschütze Dominik Fitz über seine Entwicklung: „Ich fühle mich jetzt unglaublich gut und es macht extrem Spaß Fußball zu spielen.“



Austria-Youngster Muharem Huskovic über...

…die Verletzung von Ziad El Sheiwi: „Natürlich ist er jetzt noch geschockt und er wird das noch selber verarbeiten müssen. Ich habe ihm gesagt, dass wir alle hinter ihm stehen und dass, egal was ist, wir uns um ihn kümmern werden.“



…Charakter von Ziad El Sheiwi: „Er ist immer gut gelaunt, ist die ganze Zeit am Lachen und auch einer, der mit dir redet wenn du Probleme hast. Er ist ein Herzensmensch und nicht umsonst mein bester Freund. Ich liebe ihn über alles.“



Aleksandar Jukic (Spieler Austria Wien) über...

...die Verletzung von Ziad El Sheiwi: „Manchmal ist Fußball wirklich ungerecht. Obwohl es sehr schön ist, passieren doch auch solche Dinge und Rückschläge. Das tut schon weh. Ich habe es in der Kabine miterlebt, als ihm der Arzt das mitgeteilt hat. Ihn dann weinen zu sehen, war wirklich nicht einfach. Das hat bei mir auch Tränen ausgelöst. Der Junge hat nur gesagt, wieso passiert mir das und ich will einfach nur Fußball spielen, ist das zu viel verlangt.“



…Charakter von Ziad El Sheiwi: „Wir haben eine enorme emotionale Verbindung und er ist mir sehr an das Herz gewachsen. Er ist so ein netter Typ und hat sich so hart zurückgekämpft. Wir haben uns auf das Spiel so gefreut und dann passiert so etwas."

"Das habe ich noch nie, nicht mal ansatzweise, erlebt"

Austria-Mittelfeldantreiber Matthias Braunöder über die Verletzung von Ziad El Sheiwi: „Das habe ich noch nie, nicht einmal ansatzweise, erlebt. In der Kabine haben mehrere Spieler geweint, weil es wirklich emotional war und jeder mit Ziad mitgelitten hat.“



Ziad El Sheiwi per Video an Muharem Huskovic: „Servus Muki, ich wollte dir nur sagen, dass es mir schon gut geht. Die Operation ist laut dem Arzt gut gelaufen und ich bin auf dem Weg der Besserung.“

Symptomatische Szene: Die SV Guntamatic Ried, links Innenverteidiger Markus Lackner, lief den Eurofightern vom Verteilerkreis, rechts der 19-jährige Offensivakteur Muharem Huskovic, meist hinterher.

"Dann gibt es keine Ausreden mehr"

SV Ried-Stürmer Christoph Monschein an alter Austria-Wirkungsstätte: „Ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, weil ich gerade sehr emotional und gar nicht gut drauf bin. Das ist einfach zu wenig für die Bundesliga, so wie wir auftreten.“

SV Ried-Chefcoach Christian Heinle (Foto unten): „Wir werden schauen, dass wir in 14 Tagen gegen den Gegner um den Klassenerhalt (Anm.: Sonntag, 2. Oktober, vs. SCR Altach, Ankick Josko Arena 14:30 Uhr) da sind. Ich bin sehr positiv gestimmt, dass der ein oder andere Spieler zurückkommt, weil irgendwann die Verletztenmisere aufhören muss.

Die Sperre von Leo Mikic ist auch abgesessen und dann gibt es keine Ausreden mehr. Dann müssen wir gegen so einen direkten Gegner einfach gewinnen.“





Walter Kogler (Sky Experte) über die 1:4-Austria Niederlage in Europa Conference League in Polen: "Letztendlich ein deutliches Resultat, aber sie sind eigentlich nur an der Defensive gescheitert. Sie waren nicht in der Lage, richtig dagegenzuhalten. In dieser Hinsicht haben sie Lehrgeld gezahlt. Das muss raus aus den Köpfen, sie müssen es besser machen und sie haben in der Gruppe auch noch alle Möglichkeiten.“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: Josef Parak