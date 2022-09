Nach Rd. 9 der ADMIRAL Bundesliga und mit der ersten länderspielbedingten Pause, bietet sich eine Zwischenbilanz an. Mit Liga-Leader FC Red Bull Salzburg (22 Punkte), den punktgleichen Verfolgern LASK & Sturm Graz (je 18) hat sich ein Trio abgesetzt. Dahinter ist von Rang 4-9 ein Gerangel, trennen den Vierten Austria Wien (12) und den Neunten WSG Tirol (11) gerademal ein Zähler. Nur zwei Klubs kamen bisher ohne Ausschluss (auf "Pro Klub" klicken) aus - beide aus Kärnten mit WAC & Austria Klagenfurt. Die Wörtherseer waren im Vorjahr noch die "Bad Boys" der Liga. Runde 9 war auch der Spieltag der Bundesliga-Premieren-Torschützen: gesamt 6 (je 2 von WSG Tirol und Sturm Graz plus Klagenfurt & Rapid). Hier die Nachlese mit Daten, Fakten, Wissenswertem...

Brustlöser für LASK-"Spielverderber" Nik Prelec, der mit seinem Triplepack den Linzern beim 1:4 die erste Saisonniederlage zufügte. Vor einer Woche beim 0:0 gegen den SCR Altach wurde der 21-jährige Slowene eingewechselt (60.), in den 7 Runden zuvor war er gar drei Mal nicht im Kader. Wieder mal scheinen die Wattener mit einem aus Italien kommenden Stürmer einen Glücksgriff getan zu haben. Der slowenische U21-Nationalspieler kam im Sommer von Sampdoria Genua nach Tirol und ist in der Wattener Bundesliga-Historie der erste Spieler, der einen Triplepack erzielte.

Tiroler Triplepack-Youngster ließ deutsch-österreichische LASK-Innenverteidigung "alt aussehen"

LASK - WSG Tirol 1:4 (1:3)

Bei den Kristallkichern zwei Torschützen mit BL-Debüt-Treffern, bei den Stahlstädtern einer, der im Akkord trifft. Keito Nakamura setzt die Bundesliga-Benchmark und ist der aktuelle Top-Scorer der ADMIRAL Bundesliga aus Toren + Assists.

Der 22-jährige Japaner netzt nicht nur fast in jedem Spiel (6x in 9 BL-Partien) und erzielte die letzten drei LASK-Treffer (1:1 vs. Ried, 1:1 in Lustenau, 1:4 vs. WSG Tirol), sondern war an 9 Toren der 19 Linzer Tore direkt beteiligt (6 Tore, 3 Assists). 9 Torbeteiligungen in 9 Spielen sind auch bereits zwei mehr als in seinen 22 BL-Spielen der Vorsaison. Doch auch Nakamura vermochte die 1. Saisonniederlage nicht zu verhindern.

Thomas Goiginger ließ zwar nach starkem Saisonstart zuletzt nach, doch lieferte seinen 33. BL-Assist ab – die letzten sechs davon vor der Halbzeitpause. Zwei seiner drei Saison-Assists lieferte der 29-jährige Salzburger in den ersten drei Minuten eines Spiels ab.

Nik Prelec war der LASK-Abwehr und dem Innenverteidiger-Duo Philipp Ziereis (29 Jahre) und Felix Luckeneder bei seinen Toren wiederholt "entwischt" und erzielte in seinem 6. BL-Spiel seinen ersten Dreierpack. In seinen ersten 5 Spielen blieb er torlos. Der 21-jährige Slowene ist der erste WSG-Tirol-Spieler, der in einem BL-Auswärtsspiel einen Dreierpack erzielte.

Nach Prelec ist auch beim argentinischen Sommer-Neuzugang Lautaro Rinaldi der "Tor-Knoten" geplatzt. In seinem 6. BL-Spiel erzielte der 28-jährige Gaucho mit seinem 7. Abschluss sein erstes Tor (per Kopfball) und lieferte zusätzlich auch erstmals einen Assist ab.

Der abgezockte, 33-jährige Berliner Kofi Schulz lieferte seinen 3. BL-Torvorlage für die WSG Tirol ab – alle drei vom Linksverteidiger vor der Halbzeitpause und zwei davon gegen den LASK.

Bann gebrochen: Im 7. Anlauf erster Heimsieg für "Triple-Tor-Wölfe"

RZ Pellets WAC - TSV Egger Glas Hartberg 3:1 (1:1)

Nach sechs Pflichtpartien ohne Heimsieg (2x in der Europacup-Quali, 0:0 und 0:4 - allerdings in Klagenfurt, 4x in der BL mit gar drei Niederlagen - 1:1, 1:5, 1:2, 3:4) ist für die Dutt-Elf endlich der Bann gebrochen. Und: die Wölfe lieben inzwischen den "Dreierpack"... in vier BL-Partien in Serie stand die "3" vorne!

Tai Baribo erzielte sein 15. BL-Tor– zum zweiten Mal traf der 24-jährige Israeli per Kopfball (zuvor am 28. August 2021).

Sommer-Neuzugang und BL-Rückkehrer Konstantin Kerschbaumer erzielte sein 2. BL-Tor in dieser Saison – eins mehr als in seiner zuvor einzigen BL-Saison 2014/15. Thorsten Röcher scorte zum 10. Mal in der ADMIRAL Bundesliga für den RZ Pellets WAC – zum 2. Mal dabei als Joker (zuvor beim Premierentreffer).

Der 22-jährige Augsburger Mittelstürmer Maurice Malone war in seinen bisher 3 BL-Spielen an 4 Toren direkt beteiligt. Diesmal lieferte der Deutsch-Amerikaner als erster Spieler des RZ Pellets WAC in dieser BL-Saison zwei Assists in einem Spiel ab.

TSV Hartberg-Rekordtorschütze Dario Tadic erzielte 45 BL-Tore für den TSV Egger Glas Hartberg – damit baute der 32-jährige Mittelstürmer den Klubrekord weiter aus. In gesamt 181 BL-Partien (für TSV Hartberg, Wr. Neustadt un Austria Wien) stehen beim im ehemaligen Jugoslawien geborenen Österreicher 56 Tore zu Buche.

Das hältst du ja im Kopf nicht aus...! Nachdem Markus Pink (re.) in Rd. 1 hier gegen Felix Luckeneder (erlebte mit dem LASK den ersten Umfaller der Saison) noch einzustecken hatte, schlägt der 31-Jährige inzwischen mit Toren zurück und ist der "Mann der Stunde". 5 Tore in den vergangenen beiden Auswärtsspielen katapultierten den Torschützen vom Dienst vom Wörthersee mittlerweile auf Rang 1 der Torschützenliste. Die Torgarantie für Chefcoach Peter Pacult, den früheren Torjäger zu aktiven Zeiten. Der gebürtige Klagenfurter Pink erzielte mit 7 Treffern nahezu 50% der bisherigen Austria-Tore!

Schwarzer Samstag für Schwarz-Weiße wegen Pink

CASHPOINT SCR Altach - SK Austria Klagenfurt 1:4 (1:1)

Markus Pink schnürte in seinem 185. BL-Spiel seinen ersten Dreierpack. Der 31-jährige, gebürtige Klagenfurter erzielte sechs seiner sieben Tore in dieser BL-Saison in Auswärtsspielen – Bestwert. Der Austria-Goalgetter traf zweimal per Kopfball – doppelt so oft wie in seinen ersten 38 BL-Spielen für die Kärntner Violetten zusammen.

Erstmals erzielte Pink zwei Kopfballtore in einem BL-Spiel und übernahm mit seinem Triplepack nach 9 Runden auch die Führung der BL-Torschützenliste.

Solomon Bonnah wurde zum ersten Spieler von Austria Klagenfurt (zwei Auswärtssiege in Folge mit jeweils 4 Toren!), der bei seinem BL-Debüt scorte. Austria-Abwehrspieler Nicolas Wimmer lieferte seinen 2. BL-Assist ab – einen mehr als vergangene Saison.

Der Altacher Alexis Tibidi erzielte sein 2. BL-Tor – beide in Heimspielen und vor der Halbzeitpause.

Mit nur 5 Punkten (1 S, 1U, 6N) ist der SCR Altach wieder auf seinem angestammten Schlusslicht-Platz auf der vergangenen Saison. Neben der "Roten Laterne" ist auch die "Schiessbude" der Liga am Schnabelholz - 21 Gegentore, im Schnitt pro Match über 2. Nur ein Mal blieb die Elf von Neo-Chefcoach Miroslav Klose ohne Gegentor (0:0 bei WSG Tirol in Rd. 8), kassierte allein in drei Spielen (zwei Mal auswärts) jeweils 4 Gegentore.

Bei Dominik Fitz "flutscht" es meist von außerhalb

FK Austria Wien – SV Guntamatic Ried 3:0 (1:0)

Andreas Gruber traf zum 2. Mal in dieser BL-Saison in zwei Einsätzen in Folge. Der 26-jährige Lienzer weiter im Tor-Flow, erzielte zwei seiner vier BL-Tore für Austria Wien von außerhalb des Strafraums – für den LASK erzielte der Linksbeiner noch alle fünf Tore von innerhalb.

Dominik Fitz erzielte sein 2. Tor in dieser Saison – gleich viele wie in der Vorsaison. Fünf seiner letzten sechs BL-Tore erzielte der 23-jährige Wiener von außerhalb des Strafraums. Die Nr. 36 der Violetten steuerte neben zwei Toren auch bereits 4 Assists bei. Bei all seinen 6 Torbeteiligungen blieb die Schmid-Elf in den fünf Partien unbesiegt (3 S, 2 U).

Can Keles erzielte sein 5. BL-Tor – die letzten drei davon als Joker und insgesamt vier dieser fünf in Heimspielen. Erstmals traf er per Kopfball. Manfred Fischer lieferte seinen 2. Assist in dieser BL-Saison und damit in jeder seiner fünf BL-Saisonen zumindest einen. Drei seiner 10 BL-Vorlagen lieferte der 27-jährige Mittelfeldspieler gegen die SV Guntamatic Ried ab – sein persönlicher Höchstwert.

Der Innviertler-Innenverteidiger Tin Plavotic fing 6 Bälle ab – Höchstwert in diesem BL-Spiel.

"Achillesferse Angriff": Mit nur 4 Toren nach 9 Runden ist die SV Guntamatic Ried das mit Abstand ungefährlichste Team der Liga.

Das Einsteigen von hinten gegen Sturm-Joker Mohammed Fuseini, der sein erstes Bundesliga-Tor erzielte, brachte Austrias Anderson zum Spielende die Rote Karte ein.

Prass´ Prachttor - 39 Mal probiert, endlich ist es passiert

SK Puntigamer Sturm Graz – SC Austria Lustenau 2:0 (1:0)

Sturm-Youngster & Dauerbrenner Alexander Prass traf in seinem 37. BL-Spiel mit seinem 39. Schuss erstmals. Und wie..."Marke Traumtor" von außerhalb des 16er!

Und der nächste BL-Premieren-Torschütze folgte sogleich bei den "Blackies": Mohammed Fuseini scorte in seinem 3. BL-Spiel erstmals - mit seinem 9. Schuss. William Bøving verzeichnete mit 5 Schüssen in diesem Spiel gegen den Aufsteiger den Höchstwert.

Die meisten Ballaktionen hatte Austrias Anderson mit 79...nach der Roten Karte zum Spielende darf sich der brasilianische "Dauerbrenner" an der rechten Außenbahn jetzt erstmal einige Zeit ausruhen (länderspielbedingte BL-Pause, danach Heimspiel vs. WAC) - siehe auch separaten Beitrag.

Sturm Graz verlor nur gegen den SC Austria Lustenau keines der ersten 13 BL-Duelle in der ADMIRAL Bundesliga. Die Steirer erzielten 44 Tore gegen die Vorarlberger – das gelang in den ersten 13 BL-Spielen gegen einen Gegner keinem anderen Team.

3x mehr Torschüsse - ohne Okafor & Fernando fehlte Rote Bullen Effizienz

FC Red Bull Salzburg – SK Rapid Wien 1:1 (1:1)

Benjamin Šeško erzielte sein 9. BL-Tor – die letzten fünf davon vor der Halbzeitpause (darunter alle 4 Saisontore). Der 19-jährige Slowene gab acht Schüsse ab – Höchstwert in diesem Klassiker.

Der wiedergenesene Luka Sučić lieferte 6. BL-Assists ab – die ersten drei davon auswärts, 2022 immer daheim.

Serienmeister FC Red Bull Salzburg ist seit 13 BL-Heimpielen gegen Rapid Wien unbesiegt (11S, 2U) – das gelang zuvor nur Austria Wien (13 Heimspiele von 1975 - 1981).

SK Rapid-Innenverteidiger Leopold Querfeld traf in seinem 11. BL-Spiel mit seinem sechsten Torschuss erstmals.

Informations-Quelle: Bundesliga + Ligaportal

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL, Harald Dostal/www.sport-bilder.at, Richard Purgstaller und Bundesliga