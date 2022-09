Im Rahmen eines Sponsor-Events wurden am vergangenen Donnerstag erstmals die Flutlichter der Raiffeisen Arena am Linzer Froschberg eingeschaltet. RLBOÖ-Generaldirektor Dr. Heinrich Schaller aktivierte die Lichtelemente der Schwarz-Weiß-Tribüne höchstpersönlich per App.

Am Donnerstagabend lud der LASK zu einem Event der besonderen Art auf die Baustelle der Raiffeisen Arena. Im Bauch der LASK-Fantribüne, auf der schon bald bis zu 4500 Fans die Schwarz-Weißen nach vorne peitschen werden, veranstaltete der Linzer Traditionsverein einen informativen Talkabend zum aktuellen Stand der Dinge auf der Stadionbaustelle.

Das Architektenteam um Elisabeth Utz und Harald Markon gab spannende Einblicke in das Jahrhundert-Projekt des LASK. Um nur einige Kennzahlen zu nennen: 1523 Pläne wurden für den Bau entworfen, der eine Gesamtfläche von beeindruckenden 39.000 Quadratmetern aufweist. Zudem wurden rund 1500 Duktilpfähle verbaut, wofür 14 Kilometer an Stahlrohren benötigt wurden.

Die Raiffeisen Arena erstrahlt

Der Höhepunkt des Abends ereignete sich schließlich um 19.44 Uhr: Zum allerersten Mal wurden die frisch montierten Flutlicht-Elemente auf der Schwarz-Weiß-Tribüne – der Gegengerade des Stadions – eingeschaltet. Die Ehre, die Raiffeisen Arena per App-Knopfdruck erstrahlen zu lassen, wurde Raiffeisenlandesbank-OÖ-Generaldirektor Dr. Heinrich Schaller zuteil: „Ein Traditionsverein wie der LASK gehört unterstützt. Der Klub hat zahlreiche Fans im ganzen Bundesland – daher ist es uns als Raiffeisenlandesbank Oberösterreich ein besonderes Anliegen, das Stadionprojekt als Namenssponsor zu unterstützen und dabei mitzuhelfen, den LASK wieder ganz nach oben zu bringen.“

Auch LASK-Cheftrainer Didi Kühbauer ließ sich die Veranstaltung nicht entgehen und zeigte sich bereits voller Vorfreude auf die neue Heimstätte: „Die Raiffeisen Arena spielt wirklich alle Stücke – für jeden Spieler wird es eine Freude sein, hier spielen zu dürfen.“

Fotocredit: LASK