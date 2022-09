Die "Lage der Liga" auf LIGAPORTAL

Länderspielwoche und damit mehr oder weniger viel Testbetrieb bei den einzelnen Bundesligisten. LIGAPORTAL zieht exklusiv einen Rundblick für euch und hat die Fakten der Liga dieser Woche auf einen Blick!

FC RED BULL SALZBURG

Gleich 14 Spieler der Bullen sind bei ihren Nationalmannschaften (Seiwald, Ulmer, Wöber, Gourna-Douath, Badioo, Kjaergaard, Mantl, Koita, Pavlovic, Sesko, Sucic, Simic, Van der Brempt).

Dijon Kameri (ÖFB U19, Schulterverletzung) und Noah Okafor (Schweiz, Zahnbehandlung) fallen verletzungsbedingt aus und aufgrund der vielen Abwesenheiten gibt es zwar reichlich Trainingsbetrieb bei den Bullen, allerdings keine offiziellen Testspiele.

LASK

Der aktuelle Ligazweite testete gegen „Liga2-Team“ Amstetten und die Schwarz-Weißen gewinnen dabei souverän mit 9:2. Die Tore erzieleten Ljubicic (8., 23.), Horvath (15.), Balic (35.), Goldnagl (56., ET), Koulouris (62., 68.), Michorl (77.), Nakamura (82.); Soares (31.), Feiertag (52.).

LASK-Cheftrainer Didi Kühbauer nach dem Spiel: "Die Jungs haben heute einen guten Auftritt gezeigt und sich mit vielen Toren belohnt. Mit dem Testlauf konnten wir im Rhythmus bleiben – ab jetzt gilt unser Fokus einzig und allein dem nächsten Ligaspiel. Wir alle wissen, dass da ein ganz schwerer Gegner auf uns wartet.“

Zudem gingen unter der Woche erstmals die Lichter in der neuen RAIFFEISEN ARENA in Linz an. LIGAPORTAL berichtete!

STURM GRAZ

Auch die Blackies nützen die Länderspielpause und setzen auf einen internationalen Testspielgegner. Gegen NK Maribor, den aktuell sechsten der slowenischen 1. Liga gewinnen die Grazer souverän mit 5:1. Die Tore erzielten Oroz, Böving, Borkovic, Kiteishvili, Lang.

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker zeigte sich zufrieden: "Es war uns wichtig, die Länderspielpause möglichst gut zu nutzen und unseren Spielern – vor allem jenen, die zuletzt nicht so viel gespielt haben – Einsatzzeit unter Wettkampfbedingungen zu geben. Ich habe einen sehr guten Test gegen einen internationalen Gegner gesehen, in dem wir dominant aufgetreten sind und uns mit einigen sehr schönen Toren belohnt haben. Jetzt haben sich die Spieler ein freies Wochenende verdient, an dem sie ihre Akkus aufladen können und Kraft für die kommenden Wochen sammeln werden."

Auch die Grazer Damenmannschaft konnte mit einem knappen 2:1 Erfolg gegen Austria Wien auf sich aufmerksam machen und an die TAbellenspitze der Planet Pure Bundesliga aufschließen.

AUSTRIA WIEN

Kein Testspiel bei den Veilchen, aber eine Reihe an Einberufungen. So weilen aktuell Marvin Martins, Ibrahima Dramé, Muharem Husković, Romeo Vučić, Christian Früchtl, Denis Dizdarević, Kenan Jusić, Luca Pazourek, Dejan Radonjić, Marijan Österreicher, Marcel Röhricht, Jonas Überbache, Lorian Metaj, und Romeo Mörth bei Ihren Nationalmannschaften. Matthias Braunöder führte zudem unsere U21-Nationalmannschaft als Teamkapitän aufs Feld.

AUSTRIA LUSTENAU

Der Aufsteiger in die Bundesliga stieg gegen einen sehr prominenten internationalen Gegner in den Ring. Für die Voralberger ging es nach Augsburg, um dort gegen den Deutschen Bundesligisten zu testen. Die Lustenauer unterlagen zwar mit 5:2 (Tore: Torben Rhein und Henri Koudossou), gewinnen aber viele Erkentnisse für die nächsten Aufgaben in der Liga.

WOLFSBERGER AC

Alles ruhig im Lavanttal, oder doch nicht? Trainer Robin Dutt nimmt sich mit seiner Mannschaft viel Zeit, um die bisherigen Saisonleistungen zu analysieren. Nach neun Spieltagen liegen die Kärntner auf dem sechsten Tabellenplatz in der Liga. In der Conference League war im Play Off gegen Molde Endstation und im ÖFB Cup wartet Blau-Weiß Linz im Achtelfinale.

Für etwas Unruhe sorgten Transfergerüchte um Vertdidiger Dominik Baumgartner. Ein Angebot des SK Sturm wurde ausgeschlagen und die Verantwortlichen haben sich eigentlich dafür entschieden, mit Baumgartner in die neue Saison zu gehen - auch mit dem Risiko, dass er zum Ende der Saison ablösefrei wäre. Der WAC, der in dieser Saison den Europacup verpasste, könnte mit einem Verkauf im Winter zumindest noch einen Bruchteil des Marktwertes von Baumgartner, der auf 1,5 Millionen Euro taxiert wird, generieren. Es bleibt also spannend!

AUSTRIA KLAGENFURT

Nicht nur die Heimstätte in Waidmannsdorf erhielt über die Tage ein neues Branding, auch die Klagenfurter selbst waren auf dem Rasen präsent und forderten Zweitligist GAK zu einem Testgalopp. Am Ende ließen die Violetten beim 6:2 Erfolg dem Grazer AK keine Chance. Vor 150 Zuschauern auf der Sportanlage in Sankt Michael im Lavanttal erzielten Jonas Arweiler (2), Florian Rieder (2), Christopher Wernitznig und Andy Irving die Treffer für die Mannschaft von Peter Pacult.

SK RAPID WIEN

Kein Testspiel in Hütteldorf, aber dafür sorgte der Nachwuchs der Grün-Weißen für gehörig Schlagzeilen. Beim 10. Internationalen VARTA Turnier gab es packende Duelle, großartige Spiele und am Ende Platz 3 für die U15 von Rapid Wien.

WSG TIROL

Gleich dreifach wird bei den Tirolern in der ligafreien Zeit getestet. Im Rahmen der 60-Jahrfeier der Wörgler Altherren unterlieg die WSG dem TSV 1860 München mit 0:1. Klarer Testspiel-Sieg dagegen ein paar Tage später in Kramsach: Bei der feierlichen Sportplatzeröffnung der Kramsacher Länd-Arena ließ die Elf von Trainer Thomas Silberberger nichts anbrennen und gewinnt gegen den Landesligisten FC Kramsach / Brandenberg souverän mit 16:0! Der eigentlich für kommenedn Dienstag geplante Test gegen Achenkirch wurde kurzfristig auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

TSV HARTBERG

Trotz Länderspielpause war in der Profertil Arena am vergangenen Wochenende in Hartberg volles Programm geboten! Neben einem Testspiel der Profis gegen den First Vienna FC 1894 - 1:0 Erfolg durch einen Treffer von Knollmüller - wurden auch noch zwei große Nachwuchs-Turniere ausgetragen.

SV RIED

Kein Testspiel in Ried, dafür gab es viel Grund zu feiern. Rudi Zauner, seit 2003 ehrenamtlicher Teammanager bei der SVR, feierte seinen runden Geburtstag im Oberbank-Business-Club. Grund zur Freude bereitete auch der Nachwuchs. Offensivspieler Luca Kronberger erzielte beim U21 Testspiel gegen Montenegro das zwischenzeitliche 3:0 für Österreich.

SCR ALTACH

Tabellenschlusslicht Altach setzte auf einen Test in der Region. Gegen Zweitligist FC Dornbirn gewinnt die Elf von Trainer Miro Klose dank eines Bischof-Doppelpacks mit 2:0 und holte sich damit wichtiges Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben.