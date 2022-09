Die "Veilchen" zu Gast beim zweifachen Europa-League-Sieger Villarreal CF! Gelingt der Austria gegen die favorisierten Spanier eine Überraschung? Nach der Länderspiel-bedingten Ligapause geht es für Austria Wien gleich Schlag auf Schlag: Auf das Bundesliga-Match gegen Sturm Graz am 2. Oktober folgt das Auswärtsspiel gegen Villarreal in Valencia am 6. Oktober. Und bwin.com und ligaportal.at verlosen für diesen Knaller 1x2 VIP-Tickets + 500 € Reisebudget. Jetzt mitmachen:

Ein interessantes Spiel wartet in der UEFA Conference League - und mit bwin und ligaportal habt ihr die einmalige Chance auf den Gewinn von 1 x 2 VIP-Tickets inklusive 500 € Reisebudget.

GEWINNSPIELFRAGE:

Welcher Real-Kicker ist bei Austria Wien beteiligt?

Bitte sende die Antwort per E-Mail mit dem Betreff "Austria Wien VIP" an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! (bitte zusätzlich Vor- und Nachname, Adresse sowie Handynummer angeben)

Das Gewinnspiel endet am Freitag, den 30. September um 10:00. Keine Barablöse möglich. Der Gewinner wird schriftlich per E-Mail verständigt. Es gibt nur einmal 500 € Reiseguthaben. Nicht für beide Personen, die mitfahren /-fliegen. Die 500 € werden auf einem bwin-Konto zur Verfügung gestellt und können vom Gewinner direkt ausgezahlt werden.

Lade dir die Ligaportal-App, Österreichs beliebteste Fußball-App, auf dein Smartphone: