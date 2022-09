...meint nicht etwa Miroslav Klose (Coach SCR Altach) vor dem ADMIRAL Bundesliga-Match bei der SV Guntamatic Ried kommenden Sonntag - ab 14:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Der 44-jährige, Ex-Weltklasse- und WM-Rekord-Torjäger spielte zwar für Lazio Rom (2011-2016) und war in seiner Bundesliga-Zeit auch oft in Berlin...doch obiges Zitat stammt von SV Ried-Keeper Samuel Sahin-Radlinger. Was der "Spätberufene" - wechselte erst mit 14 das Fußball-Fach vom Feldspieler zum Torhüter - damit meint...auch bzgl. "Spätberufung" ins ÖFB-A-Team, dem Reiz der Deutschen Bundesliga, SV Ried, einer Wikinger-Doku und dass in Ried Glimmer eingezogen ist...folgt heute in Teil 2 des exklusiven Ligaportal-"Give-me-Five"-Interviews (5 Fragen = 5 Antworten).

Fliegen ist am schönsten: SV Ried-Rückhalt Samuel Sahin-Radlinger - die Konstante bei der SV Guntamatic Ried zwischen den Pfosten - reckt sein Gardemaß.

Fortsetzung zu Teil 1 des exklusiven "Give-me-five"-Interviews mit dem 29-jährigen, 1,98 Meter großen Goalie der Wikinger und stolzen Familienvater, nachfolgend im Foto mit seiner Frau Sila und den beiden Sahin-Radlinger-Söhnen.

"Ich gebe den Traum auf jeden Fall nicht auf"

Ligaportal: Kommen wir zu den finalen zwei Fragen. Du bist der beständigste SVR-Akteur in dieser Saison und darüberhinaus...ein wahrer Rieder Rückhalt, der konstante Leistungen zeigt und auch schon mal mit dem Nationalteam in Verbindung gebracht wird. Im ÖFB-U21-Team hattest Du ja früher bereits 12 Einsätze. In wenigen Wochen "rundest" Du...doch 30 Jahre ist vor einen Torhüter ja noch kein Alter. Wie weit lebt in Dir weiter der Traum einer Berufung ins A-Team und wie planst Du als gebürtiger Rieder Deine Zukunft bei der SV Ried, wo Du seit August 2020 bist und Dein Vertrag im Juni 2023 nach 3 Jahren ausläuft?

Samuel Sahin-Radlinger: Betreff Nationalteam werde ich irgendwie schon sehr häufig danach gefragt, auch von den Medien. Das ehrt mich natürlich. Ich denke aber und habe es wirklich schon gesehen, als ich über Monate richtig starke Leistungen gezeigt habe und irgendwie doch nicht der Fokus auf mich war. Und ich dann auch das Gefühl hatte, trotzdem irgendwie schnell fertig gemacht zu werden, auch von den Medien, wenn es mal ein, zwei Spiele kleine Unsicherheiten gab. Ich denke, dass die ganz normal sind bei jedem Top-Torwart. Der macht nicht jedes Spiel zu 100% perfekt.

Ich gebe den Traum auf jeden Fall nicht auf. Es ist ein großer Traum. Ich durfte im ÖFB-U21-Team schon ein paar Spiele machen. Von daher sollte es von jedem Fußballer das Ziel und der Traum sein, für sein Land spielen zu dürfen und auch mal nominiert zu werden. Dazu muss man über Monate hinaus gute Leistungen bringen. In meinem Fall ist es so, was sich jetzt vlt. etwas blöd anhört, dass bei einem größeren Verein der Sprung in das Nationalteam einfacher ist. Auch vlt. von einer Mannschaft, bei der es sportlich erfolgreicher läuft. Das sind alles Faktoren, die da auch mitspielen.

"Fühlen uns extrem wohl in Ried, doch Deutschland würde mich sehr, sehr, sehr reizen"

Das ist dann auch der Übergang zur SV Ried, wo mein Vertrag im nächsten Sommer ausläuft. Ich und meine Familie, wir fühlen uns extrem wohl in Ried. Auf der anderen Seite möchte ich mich, wie bereits erwähnt, sportlich schon weiter entwickeln und nochmal den nächsten Schritt setzen. Mich kitzelt und nervt auch das Thema Deutschland noch. Dort nie so richtig den Durchbruch geschafft zu haben und lange Zeit nur Ersatztorhüter gewesen zu sein.

Von daher würde mich Deutschland nochmal sehr, sehr, sehr reizen. Aber mit Zukunftsprognosen im Fußball ist immer schwer und werde ich auch keine geben, weil es keine Garantien dafür gibt und man nie weiß, was dann im Frühjahr ist. Wie wir dann dastehen und die Saison verläuft.

"War bei SV Ried als Fan auf Westtribüne im Stadion"

Mein Traum oder sportliches Ziel ist es auf jeden Fall nochmal einen Schritt nach oben zu machen, zu einem größeren Verein. Ich glaube jeder weiß auch, wie sehr mir die SV Ried im Herzen liegt. Ich bin hier aufgewachsen, war hier von klein auf auf der Westtribüne als Fan im Stadion. Von daher ist das mein Herzensverein und wird er auch immer bleiben. Aber sollte es irgendwie die Möglichkeit geben, sich sportlich nochmal weiter zu entwickeln, dann werde ich mir das auf jeden Fall anhören und sehen, was die Zukunft bringt.

SV Ried und seine attraktiven TV-Spielerfrauen

Ligaportal: Mit Deiner Frau Sila - bekannt aus der Kult-RTL-Daily-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" - kehrte etwas Glimmer in das beschauliche Ried. Dazu noch in der vergangenen Saison Dein inzwischen Ex-SVR-Keeper-Kollege Christoph Haas, seit Mai mit Sky-Moderatorin Kimberly Budinsky verheiratet. Und mit der neuen Saison brachte jüngst Ried-Rückkehrer Oliver Kragl mit seiner italienischen Frau mit irischen Wurzeln - Alessia Macari - eine TV-Prominente aus Bella Italia mit. Gleichgesinntes gesellt sich gern...wie weit sind Alessia und Deine Sila schon in der kurzen Zeit in Kontakt und ev. befreundet...und nachdem andere Vereine das schon gemacht haben, da bietet sich doch eine SV Ried-Wikinger-Doku an...?

"Von Berlin & Rom in Weltmetropole nach Ried ist schon ein Riesen-Unterschied"

Samuel Sahin-Radlinger: Ja, sehr interessante Frage. Das stimmt...da ist durch die Spielerfrauen ein bisschen Glimmer gekommen. Doch das sind, wie wir jetzt auch die Alessia kennengelernt haben, sehr bodenständige Frauen. Das kann ich auch von meiner Frau behaupten. Die Situation von beiden ähnelt sich. Olli und seine Frau haben ja jetzt in Rom gelebt, meine Frau ist aus Berlin und kommen jetzt in die Weltmetropole nach Ried. Das ist schon ein Riesen-Unterschied.

Über die Gemeinsamkeiten können sie sich auch sehr gut austauschen und haben sich auch schon kennengelernt beim letzten Heimspiel. Da war Alessia erstmal nur zu Besuch da, kommt jetzt aber auch dauerhaft her mit Ollis gemeinsamer Tochter. Mal sehen, was sich da entwickelt. Natürlich kann da auch eine Freundschaft entstehen. Wichtig ist, dass sich unsere Frauen in einer kleineren Stadt wie Ried auch wohl fühlen. Dann geht es uns allen gut.

"Wenn wir in Zukunft wieder erfolgreich Fußball spielen, warum nicht..."

Thema Dokumentation. Ich denke dafür sind andere Vereine vielleicht etwas spektakulärer. Wenn ich mir da die Dokus von Manchester City, Arsenal London und Sunderland zum Beispiel anschaue, denke ich mir, dass wir so viel Material hier in Ried nicht liefern können. Von daher lassen wir es dabei. Okay, wenn wir in Zukunft wieder erfolgreichen Fußball in Ried spielen, warum nicht. Doch grad ist es sehr weit hergeholt.

Sportlicher Werdegang Samuel Sahin-Radlinger: SV Ried Jugend (1997-2006), AKÖ OÖ West U19 (2006-2009), SV Ried (2009/2010), Union St. Florian (RLM, 2010/2011, Leihe), Hannover 96 (2011-2013), SK Rapid Wien (2013/2014, Leihe), 1. FC Nürnberg (2014/2015, Leihe), Hannover 96 (2015-2018), SK Brann/Norwegen (01/2018 - 12/2018, Leihe), Hannover 96 (12/2018 - 07/2019), FC Barnsley (2019/2020), SV Guntamatic Ried (08/2020 - heute).

Das Interview führte Ligaportal-Redakteur Herbert Pumann

Fotocredit: Harald Dostal/www.sportbilder.at und privat