Mit dem gestrigen 29. September 2022 zählt ADMIRAL Bundesligist FK Austria Wien exakt 5.555 Mitglieder – ein absoluter Rekord in der 111-jährigen Vereinsgeschichte! Im Rahmen einer Klubaussendung danken die Veilchen allen Austria-Mitgliedern für die großartige Unterstützung, deren Mitgliedsbeitrag zu 100 % in den violetten Nachwuchs einfließe. Ein spezieller Dank kam zudem jenen Mitgliedern zu, die am neuen Mitglieder-Video mitgewirkt haben.

Neu-Mitglieder werden direkt von Spielern angerufen

Noch im März 2022 waren es 3.000 Austria-Mitglieder. Wie der rasante Anstieg möglich war? Die Austria erleichterte einerseits neuen Mitgliedern den Zugang und erhöhte zugleich das Service. Mitglieder werden nun verstärkt in alltägliche Fragen des Klubs eingebunden (Stadion-Hymne, Abo-Design, Zufriedenheits-Umfragen), zudem erfuhr man wichtige Neuigkeiten (u.a. Investoren-Einstieg) vor allen anderen. Und: Nicht selten werden Neu-Mitglieder – als Dank – direkt von Spielern angerufen.

Gleichzeitig spielen einige Eigenbauspieler in der aktuellen Mannschaft von Trainer Manfred Schmid eine zentrale Rolle – Akteure wie Matthias Braunöder, Dominik Fitz, Aleksandar Jukić, Muharem Husković & Can Keles wurden dank der Mitgliedsbeiträge der Austria-Mitglieder in jungen Jahren im Nachwuchs gefördert.

Sturm-Spiel kommenden Sonntag seit Wochen ausverkauft

Der Andrang auf das Mitglieder-Spiel gegen Vizemeister SK Sturm Graz am kommenden Sonntag - ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER - hat alle Erwartungen übertroffen, die Generali-Arena ist seit Wochen ausverkauft. Es konnten auch nur knapp die Hälfte der Austria-Mitglieder ihre Freikarten abrufen.

Deshalb wird für diesen Herbst mit der Heimpartie gegen den SCR Altach ein zusätzliches Mitglieder-Spiel ins Leben gerufen, jedes Mitglied erhält für das Match am 30. Oktober also zwei Freikarten.

