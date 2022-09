Topspiel-Alarm! Der LASK gastiert am Samstag, den 1. Oktober, bei Tabellenführer FC Red Bull Salzburg - ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Die Linzer reisen als Tabellenzweiter an, damit kommt es in Wals-Siezenheim zum Gipfeltreffen in der 10. Runde der ADMIRAL Bundesliga. Nachfolgend der Vorbericht aus dem LASK-Lager. Siehe auch Vorschau FC Red Bull Salzburg. Schiedsrichter: Harald Lechner/Wien.

Bevor Salzburg kommenden Mittwoch in der Champions League auf den kroatischen Meister Dinamo Zagreb trifft, könnten es die Roten Bullen am Samstag zuvor mit dem kroatischen "Knipser" Marin Ljubičić (LASK-Leihspieler von Hajduk Split) zu tun bekommen. Nach drei Spielen Sperre steht der 20-jährige Mittelstürmer, der bisher sechs BL-Saisontore für die Athletiker erzielte (im Bild sein erstes im Auftaktmatch gegen Austria Klagenfurt), für Chefcoach Dietmar Kühbauer wieder zur Verfügung. Weiters kehren mit den zuletzt ein Spiel gesperrten Filip Stojković (29 Jahre, Montenegro) und Branko Jovičić (29, Serbien) zwei Mentalitäts-Spieler zurück.

Nullnummer-Novum im jüngsten Duell im März

Die ADMIRAL Bundesliga meldet sich mit einem Topspiel aus der Länderspielpause zurück: Am Samstagnachmittag treten die Linzer Athletiker beim Serienmeister und Tabellenführer aus Salzburg an. In Duellen mit den Mozartstädtern hängen die Trauben bekanntermaßen sehr hoch, in den jüngsten Aufeinandertreffen musste sich der LASK regelmäßig geschlagen geben. Doch nicht so beim bis dato letzten Mal: Anfang März 2022 rangen die Schwarz-Weißen dem Ligakrösus ein 0:0-Unentschieden ab.

Der letzte volle Erfolg des LASK gegen die Mozartstädter ereignete sich am 14. Februar 2020. Mit einem prall gefüllten Auswärtssektor im Rücken gelang in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim der Elf um den damaligen Chefcoach Valerien Ismael ein 3:2-Erfolg. Der LASK war damals als Tabellenzweiter angereist, die Ausgangslage glich damit jener von heute.

Salzburger seit 31 Liga-Heimspielen unbesiegt

Ein Blick auf die Bilanz der Gastgeber lässt erahnen, dass auch diesmal eine sehr schwere Aufgabe auf Kapitän Alexander Schlager (gebürtiger Salzburger und dieser Tage erst vom ÖFB-Team zurückgekehrt) und Co. wartet.

Die Elf von Matthias Jaissle kassierte bewerbsübergreifend in dieser Saison erst eine Niederlage (1:2 vs. Sturm Graz auswärts), in der Champions League stehen zwei großgartige 1:1-Unentschieden gegen den AC Milan und den FC Chelsea zu Buche.

In Bundesliga-Heimspielen sind die Salzburger zudem seit 31 Heimspielen unbesiegt. Beim Unterfangen, dem Tabellenführer Punkte abzuluchsen, kann Athletiker-Cheftrainer Didi Kühbauer - vor seinem ersten Duell als LASK-Coach gegen den FC Red Bull Salzburg - indes auf ein Rückkehrer-Trio zurückgreifen: Die zuletzt gesperrten Branko Jovicic, Marin Ljubicic und Filip Stojkovic stehen wieder zur Verfügung gegen den österreichischen Serienmeister, der nächsten Mittwoch in Runde 3 der Champions League-Gruppenphase an gleicher Wirkungsstätte in Wals-Siezenheim den kroatischen Meister Dinamo Zagreb empfängt - ab 18:45 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER.

Tickets für Gästesektor und Westbahn-Sonderzug

Wie der LASK per Klubaussendung bekannt gab, können sich alle Schwarz-Weiß-Fans, die die Kühbauer-Elf beim Auswärtsspiel in Salzburg unterstützen möchten und noch kein Ticket haben, können ihre Karte am Spieltag an der Gästekassa der Red Bull Arena sichern. Die Kassa öffnet um 14 Uhr.

Die Westbahn bietet zudem einen Sonderzug vom Linzer Hauptbahnhof bis Salzburg-Taxham an, Zugtickets sind unter westbahn.at/lask erhältlich.

"Salzburg ist in Österreich eine Liga für sich"

Chefcoach Didi Kühbauer vor dem Match: „Salzburg ist in Österreich eine Liga für sich und dementsprechend am Samstag der klare Favorit. Wenn wir alles reinwerfen und es uns gelingt, das intensive Tempo mitzugehen, ist für uns etwas möglich – aber es ist uns bewusst, dass wir dazu eine Topleistung brauchen.“

Es fehlen: Offensivakteur Anselm sowie die Abwehrspieler Letard und Wiesinger (alle verletzt bzw. im Aufbautraining)

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at