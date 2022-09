Der SK Puntigamer Sturm Graz trifft in der 10. Runde der ADMIRAL Bundesliga auswärts auf Austria Wien. Das Spiel in der Generali Arena wird am Sonntag, den 2. Oktober 2022, um 17 Uhr angepfiffen - selbstverständlich LIVE im Ligaportal-TICKER!

Während der gebürtige Wiener Manprit Sarkaria (Foto) an alter Wirkungsstätte in Wien-Favoriten für den SK Sturm Graz bereit sein dürfte, wird ein anderer Ex-Austrianer - Vesel Demaku - definitiv fehlen. Der 22-jährige Badener und defensive Mittelfeldspieler wechselte diesen Sommer von den Violetten aus Wien zu den "Blackies" in die Steiermark, absolvierte für die Ilzer-Elf jedoch nur die ersten drei Bundesliga-Spiele, ehe ihn eine Schulterverletzung stoppte.

"Schärfung des eigenen Spiels in allen Spielphasen"

Sturm-Chefcoach Christian Ilzer im Vorfeld der Partie bei seinem Ex-Klub Austria Wien, wo er in der Saison 2019/2020 war: "Wir haben die Länderspielpause genutzt, um Energie zu tanken und die Köpfe für die bevorstehenden Aufgaben freizubekommen. Inhaltliche Schwerpunkte waren die Schärfung des eigenen Spiels in allen Spielphasen, ein guter Test gegen den NK Maribor sowie das Fußballfitnesslevel unserer Spieler weiter nach oben zu schrauben. Am Ende dieser Woche sind dann die Teamspieler zurückgekehrt und wir haben den Fokus voll und ganz auf das schwierige Auswärtsspiel am Sonntag gegen die Austria gerichtet."



Der 44-Jährige weiter: "Am Sonntag startet für uns ein ganz besonderer Herbst. Die nächsten Wochen werden unglaublich intensiv – da ist wirklich alles dabei von der heimischen Topklasse bis zur internationalen Topklasse – und dann haben wir ja auch noch ein brisantes Derby vor der Brust."

Mit Ex-Austrianer Sarkaria, doch ohne Ex-Violetten Demaku

Ilzer weiter zum Sonntags-Spiel in Wien-Favoriten: "Die Austria ist aktuell ohne Frage ein Top-Team in Österreich – auch die Art und Weise wie sie zuletzt gespielt haben war richtig gut. Ich erwarte mir ein absolutes Topspiel – noch dazu in einem vollen Stadion! Unsere Kadersituation hat sich weiter verbessert: Kiteishvili, Ajeti, Jantscher und Emegha haben wieder Schritte nach vorne gemacht. Definitiv ausfallen wird Vesel Demaku, aber auch da bin ich guter Dinge, dass er nicht allzu lange fehlen wird."



Auch Abwehrchef Gregory Wüthrich erwartet am Sonntag eine schwere Aufgabe: "Es war gut und sehr wichtig, mit dem Kopf ein wenig weg vom Fußball zu kommen. Diese Woche haben wir aber schon wieder perfekt genutzt, haben intensiv trainiert und uns auf die Austria vorbereitet. In Wien müssen wir bereit sein temporeichen Fußball zu spielen und in die Zweikämpfe zu kommen. Die Austria ist gut drauf und hat eine starke Mannschaft. Das Ziel ist aber sicher, als Sieger vom Platz zu gehen."

Fakten-Check zum Duell siehe Ligaportal-Bundesliga-Vorschau Runde 10.

Wir sind zurück aus der kurzen Länderspielpause und greifen in Wien bei dem @FKAustriaWien wieder voll im Ligaalltag an! 💪 #sturmgraz #AdmiralBL #FAKSTU https://t.co/iMMXLqZ53k — SK Sturm Graz (@SKSturm) September 30, 2022

Fotocredit: Richard Purgstaller