Der TSV Egger Glas Hartberg empfängt am Sonntag, 2. Oktober 2022, in Runde 10 der ADMIRAL Bundesliga die derzeit formstarke Austria Klagenfurt um Liga-Toptorjäger Markus Pink in der Profertil Arena - ab 14:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Beide Teams treffen erstmals im Kalenderjahr aufeinander. Schiedsrichter: Andreas Heiß/Tirol. Im Oberhaus gewannen die Ost-Steirer gegen die Kärntner bisher noch nicht. Die einzigen Duelle stammen aus der Vorsaison und dem Vorjahr, die beide verloren gingen (3:4, 0:2). Personell sind Stürmer Seth Paintsil und Okan Aydin fraglich. Christian Klem fehlt ohnehin langzeitverletzt.

Hat einen Lauf: Torschütze vom Dienst und "Hartberg-Schreck" Markus Pink, der im Vorjahr in den Duellen mit dem TSV Hartberg den Unterschied ausmachte. Der 31-jährige Klagenfurter war beim 2:0-Sieg in Hartberg mit seinem Doppelpack ebenso Matchwinner wie beim 4:3-Erfolg in Klagenfurt, wo Pink schon wieder zwei Treffer beisteuerte. 4 von 6 Toren also vom Toptorjäger gegen den TSV in zwei Duellen!

Nach zwei Niederlagen Reaktion zeigen

Die Elf von Chefcoach Klaus Schmidt möchte gestärkt aus der länderspielbedingten Bundesligapause kommen. Die Saison verlief bislang sehr inkonstant, zuletzt zwei Niederlagen en suite (Austria Wien, WAC). In der Pause versuchte man die Köpfe freizubekommen, sich neu zu fokussieren, mit vielen Gesprächen und Trainingseinheiten neuen Mut zu schöpfen, um wieder Konstanz und Erfolg in das Hartberger Werk’l zu bringen.

Es wurde auch ein erfolgreiches Testspiel (1:0 gegen ADMIRAL 2. Liga-Aufsteiger First Vienna FC 1894) absolviert. Zudem machten der eine oder andere junge Spieler einen vielversprechenden Eindruck für die Zukunft. Man darf gespannt sein, ob Spieler wie Knollmüller und Providence am Sonntag erstmals im Bundesliga-Kader stehen, ebenso könnte Innenverteidiger Karamarko nach Verletzung sein Debüt feiern.

Andererseits stehen hinter dem ein oder anderen Spieler ein verletzungsbedingtes Fragezeichen, beispielsweise beim Ex-Klagenfurter Okan Aydin (Zehenbruch).

"Das wird die Marschrichtung sein"

Innenverteidiger und Routinier Mario Sonnleitner (Foto): "In der Länderspielpause haben wir viel trainiert. Wir sind hochmotiviert und freuen uns auf das Spiel am Sonntag. Wir haben das letzte Spiel gut analysiert, unsere Schlüsse daraus gezogen und gehen jetzt voller Vorfreude in das Spiel gegen Klagenfurt. Wir wollen natürlich zuhause einen Sieg einfahren, auch weil die beiden Spiele in der Vorsaison keine guten Ergebnisse gebracht haben. Das wird die Marschrichtung sein. Ich hoffe, dass wir am Sonntag Gas geben werden, um die drei Punkte zu holen."

Kommt da vielleicht der "Hartberger Herbst" wieder gerade recht? Siehe blau-weißer Faktencheck zeigt:

Der „Goldene Herbst" - Hartbergs erfolgreichste Saisonphase!

Saison 18/19: Runde 10-14 – 5 S, 0 U, 0 N

Saison 19/20: Runde 09-13 – 3 S, 1 U, 1 N

Saison 20/21: Runde 09-13 – 2 S, 2 U, 1 N

Saison 21/22: Runde 10-13 – 2 S, 2 U, 0 N

Auch der Oktober ist Erfolgsgarant:

Oktober 2018: 3 Spiele – 3 S, 0 U, 0 N

Oktober 2019: 3 Spiele – 2 S, 0 U, 1 N

Oktober 2020: 3 Spiele – 1 S, 1 U, 1 N (pandemiebedingt früh in der Saison)

Oktober 2021: 4 Spiele – 2 S, 2 U, 0 N

Trainer-Fuchs Peter Pacult hat wieder homogene Einheit geformt

Die Austria vom Wörthersee liegt aktuell mit 11 Punkten auf Platz 7 im soliden Mittelfeld und das Formbarometer zeigte zuletzt nach oben. Prominente Abgänge im Sommer (u.a. Greil, Gemicibasi und Timossi Andersson) wurden erstaunlich schnell und gut kompensiert. Der erfahrene Chefcoach Peter Pacult hat es wieder geschafft, eine Einheit zu formen. Dazu sind Comebacker-Qualitäten und Mentalität geblieben.

Das Dutzend an Neuzugängen kommt aus vielen verschiedenen Ländern und ist nicht nur von der Herkunft sondern auch vom Alter und der Position her bunt gemischt. Zuletzt gewannen die Klagenfurter mit 4:1 bei Schlusslicht SCR Altach, auch das Kärntner Derby gegen den WAC gewannen die Violetten. Dabei ragt ein Spieler heraus: Markus Pink. Der 31-jährige, gebürtige Klagenfurter führt mit 7 Treffern die Liga-Schützenliste an. Den Routinier gilt es in Schach zu halten, auch im letzten Duell sorgte er mit einem Doppelpack für den 2:0-Sieg in Hartberg. Die fünftbeste Heimmannschaft trifft auf die fünftbeste Auswärtsmannschaft.

Die Länderspielpause ist vorbei und am Sonntag (14:30 Uhr) wartet auf unsere Jungs ein Heimspiel gegen @austria_sk. Alle Infos zum Spiel und den beiden Teams haben wir im Vorbericht zusammengefasst!



ℹ️: https://t.co/yFziWdmsOF#htbska #admiralbl #forzatsv #nevergiveup pic.twitter.com/PWyJH6NcYM — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) September 30, 2022

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at und GEPA-ADMIRAL