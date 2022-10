Wie ADMIRAL Bundesligist CASHPOINT SCR Altach in seiner Klubaussendung mitteilt, haben sich die Rheindorfer und der 19-jährige Spieler Thomas Baldauf in beidseitigem Einvernehmen auf eine Auflösung des bis Sommer 2023 gültigen Vertrages geeinigt.

Hat sich statt dem Fußballprofi-Dasein dem Studium verschrieben: Thomas Baldauf.

Der Rankweiler wird mit dem kommenden Wintersemester ein Studium in Innsbruck beginnen und hat sich deshalb dazu entschieden, seine Fußballkarriere im Amateurbereich fortzusetzen.



Baldauf wechselte im Sommer 2021 von der Akademie Vorarlberg zum SCR Altach und war in der vergangenen Saison an den FC Dornbirn in die ADMIRAL 2. Liga verliehen. Für die Rothosen absolvierte der Mittelfeldspieler 10 Pflichtpartien. In der laufenden Spielzeit kam er bislang 11 Mal für die SCRA Juniors zum Einsatz und erzielte dabei fünf Treffer.

Zur Person: Thomas Baldauf, geb. 26.08.2003, Nationalität: Österreich, Position: Mittelfeld.

Fußballerische Stationen: Rankweil Jugend, Voarlberg U15 - U18, SCR Altach (2021/2022, Leihe FC Dornbirn

Fotocredit: SCR Altach